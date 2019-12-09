«Холмеч» силен коллективом

Высокими трудовыми достижениями встретил профессиональный праздник коллектив одного из старейших сельхозпредприятий на Гомельщине, который вскоре отметит 90-летие создания.

Мария Ломонос,

исполняющая обязанности директора КСУП «Агрокомбинат «Холмеч»

На областных «Дожинках» в Речице председатель гомельского облисполкома Геннадий Соловей особо отметил вклад сельских тружеников региона, которые с начала 2019 г. заработали более 2,5 млрд руб. По его словам, нынешний сезон выдался сложным - погибло немало посевов, десятая часть - повреждена. Таким образом, подчеркнул губернатор, результаты работы хлеборобов в этом году - не рекорды, а трудовые подвиги.

Весомый вклад в символический каравай Гомельщины в очередной раз внесли работники КСУП «Агрокомбинат «Холмеч». На церемонии награждения победителей соревнования и.о. руководителя предприятия Марии Ломонос вручили диплом за 2-е место в соревновании по производству зерна среди сельскохозяйственных организаций области и Почетную грамоту за высокие показатели и активное участие в работе областного АПК.

К слову, 2019-й для Марии Николаевны особенный: 35 лет назад она связала свою жизнь с колхозом, когда пришла работать помощником бригадира после окончания с красным дипломом Краснобережского сельскохозяйственного техникума. За прошедшее время окончила Гродненский сельскохозяйственный институт, прошла все ступеньки служебной лестницы. Три последних года работала заместителем директора КСУП «Агрокомбинат «Холмеч» по производству.

По итогам «Дожинкок-2019» лучшими специалистами Гомельской области стали главный инженер агрокомбината Кирилл Пилюшенко (намолочено 14 тыс. т зерна, сезонная выработка на один условный зерноуборочный комбайн - 1,1 тыс. т), старшие комбайнеры Василий Коваль - 1-е место (условный намолот - 2,3 тыс. т) и Иван Вырвич - 2-е место (2,1 тыс. т).

- «Агрокомбинат «Холмеч» стабильно занимает лидирующие позиции в Речицком районе и Гомельской области. За 10 месяцев, несмотря на погодные аномалии, собрали около 13 тыс. т зерна (средняя урожайность - 53 ц/га), 6,7 тыс. т картофеля, 2,4 тыс. т кукурузы на зерно, 812 т рапса (20 ц/га), 973 т овощей открытого грунта и 110 т яблок. Продолжаем заниматься заготовкой кормов (собрано 8,5 тыс. т сена и сенажа, 57,4 тыс. т силоса), - сказала М.Ломонос.

Устойчивую динамику роста наряду с растениеводством демонстрирует животноводческая отрасль. У хозяйства 6 молочно-товарных и 4 товарные фермы (почти 7 тыс. голов КРС, в том числе более 1 тыс. коров дойного стала) и свинокомплекс на 24 тыс. голов. При этом, по словам руководителя, годовой план по сдаче свинины в агрокомбинате выполнили уже в октябре, обеспечив среднесуточный привес около 600 г.

Валовой надой молока за 10 месяцев составил 13, 7 тыс. т молока (средний показатель - 5919 кг на 1 корову), валовой привес КРС - 1,1 тыс. т. Среднесуточный привес - 756 г.

Мясо-молочная продукция «Холмеча» пользуется стабильным спросом у отечественных заказчиков, которые отмечают ее высокое качество. Предприятие связывают давние связи с ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», в партнерстве с которым сельчане отметили в этом году свой профессиональный праздник, Калинковичским, Гомельским и Жлобинским мясокомбинатами.

В целом животноводство обеспечивает КСУП «Агрокомбинат «Холмеч» хорошую рентабельность. Выйти на самоокупаемость, по мнению М. Ломонос, помогают дружный коллектив, опытные управленцы, постоянная модернизация и приобретение энергонасыщенной техники, строгая дисциплина и применение современных технологий.

Надежными помощниками Марии Николаевны, которая в начале года возглавила предприятие, стала команда единомышленников - главный инженер Кирилл Пилюшенко, главный зоотехник Сергей Горбачевский, главный агроном Сергей Юрченко и другие руководители.

- Сегодня в «Агрокомбинате «Холмеч» работают 470 человек, более половины - женщины (192). 22% (102 работника) составляет молодежь в возрасте до 31 года. Средний возраст - 43 года. В коллективе трудятся 47 пенсионеров (10%), которые охотно делятся богатым опытом с молодыми специалистами. Каждый год к нам приходят новые сотрудники. Причем всем предоставляются работа и, что немаловажно, благоустроенное жилье, - отметила М.Ломонос.

Кстати, позиция руководства агрокомбината относительно привлечения в хозяйство молодежи, принципиальна: производственный процесс в АПК нужно организовать таким образом, чтобы он не отличался от работы на других, например, промышленных предприятиях.

В «Холмече» созданы все условия для проживания и развития: благоустроенные квартиры, школы - общеобразовательные, спортивные, музыкальные, Дома культуры и даже агроусадьбы. И, конечно, тот, кто сеет и пашет, обеспечивая необходимым продовольствием страну, должен достойно получать за свой нелегкий труд. По итогам 10 месяцев средняя зарплата на предприятии превысила 1 073 руб. Поэтому сельчане дорожат работой на предприятии, штат которого укомплектован полностью.

Впереди у агрокомбината - новые рубежи. Главное, чтобы погода в следующем году хлеборобов не подвела, тогда и урожай соберут весомый. А работать и отдыхать в передовом коллективе умеют, что в очередной раз продемонстрировали на праздновании Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК, чествуя лучших работников уборочной кампании-2019.

- Залог наших успехов - в выбранной стратегии, высоком профессионализме, преданности людей избранному делу. Поэтому достигнутых позиций уступать не собираемся, - подытожила исполняющая обязанности директора КСУП «Агрокомбинат «Холмеч» Мария Ломонос.