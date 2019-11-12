Освобождение от уголовной ответственности по ст. 88-1 УК РБ. Как это работает?

Главные условия: возмещение ущерба и хотя бы частичное признание вины.

- В соответствии с положениями ст. 88-1 УК условием освобождения является одновременное наличие ряда обстоятельств, - поясняет адвокат Адвокатского бюро Евгения Малиновского Наталья КИСЕЛЬ. - А именно:

наличие ущерба, причиненного преступлением государственной собственности или имуществу юридического лица, либо существенный вред государственным или общественным интересам;

причиненный вред не сопряжен с посягательством на жизнь или здоровье человека;

лицо добровольно возместило причиненный ущерб (вред), уплатило доход, полученный преступным путем;

выполнены иные условия освобождения, предусмотренные законодательным актом.

Причем, чтобы претендовать на прекращение уголовного преследования, необходимо совпадение всех этих условий! Например, если материальных последствий в виде ущерба или вреда нет, либо вред причинен не юридическим, а физическим лицам, применение данной статьи будет невозможным.

- На практике имел место случай, когда лицу было предъявлено обвинение в пособничестве в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), однако ущерб был причинен физическим лицам, - рассказывает юрист. - В обвинении указывалось, что лицо причастно к хищению должностными лицами ООО «Т» денежных средств дольщиков. Несмотря на то что ущерб оценивался как особо крупный, а количество потерпевших было более сотни человек, органы следствия не установили признаков причинения ущерба юридическому лицу (ООО «Т») и существенного вреда общественным интересам. При таких обстоятельствах в применении ст. 88-1 УК обратившемуся с ходатайством обвиняемому было отказано, несмотря на полное возмещение ущерба.

Еще один нюанс возникает в случае преступления, совершенного группой лиц. Бывает, что один из обвиняемых возмещает ущерб от преступления в полном объеме, т.е. за всех. Оказывается для закона это несущественно - главное, чтобы была погашена задолженность. В этом случае все соучастники также могут рассчитывать на прекращение дела, а оплативший ущерб впоследствии может выставить им регрессные иски.

В ст. 88-1 УК напрямую не содержится такого условия освобождения от уголовной ответственности, как признание вины. Тем не менее, по мнению адвоката, раскаяние в совершенном преступлении (предусмотренное Указом № 250 в ред. от 11.01.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке осуществления в Республике Беларусь помилования осужденных, освобождения от уголовной ответственности лиц, способствовавших раскрытию и устранению последствий преступлений») предполагает хотя бы частичное согласие с обвинением.

Подробнее о том, как работает механизм ст. 88-1 УК, читайте в статье Н. Кисель «Главный критерий - возмещение ущерба», которая опубликована в печатной версии журнала «Директор» №10/2019.

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