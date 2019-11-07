«Нива-Холдинг»: белорусское оборудование с европейским качеством

40-летний опыт работы позволил отечественному холдингу занять лидирующие позиции в отрасли.

- Предприятия холдинга с высокими результатами встретили профессиональный праздник - День машиностроителя, продемонстрировав за 9 месяцев текущего года хорошую динамику развития, - отметил генеральный директор созданной в 2015 г. УПП «Нива» Управляющей компании холдинга «Нива-Холдинг» Александр Романович.

По образованию он - горный инженер-механик, но в процессе трудовой деятельности успешно освоил специфику производства горно-шахтного оборудования. Поэтому сфера машиностроения для Александра Сергеевича не просто работа, а скорее образ жизни, без которого он себя уже не представляет.

Подтверждение тому - в 2018-м руководитель Управляющей компании холдинга «Нива-Холдинг» А. Романович стал победителем международного конкурса «Предприниматель года» в номинации «Региональный лидер».

За последние годы в холдинге освоено производство различных видов продукции, модернизированы серийно выпускаемые изделия, по характеристикам и потребительским качествам превосходящие как отечественные образцы техники, так и зарубежные аналоги.

Справка «Директора»

«Нива-Холдинг» производит не только оборудование для добычи и транспортировки полезных ископаемых, но и проектирует и поставляет комплексные решения для их подземной добычи и обогащения. В состав холдинга входят 8 машиностроительных предприятий в Солигорске, Минске, Могилеве и Уречье, на которых работают порядка 2 400 человек.

Один из новых проектов «Нива-Холдинга» - комбайн «Универсал-600» для ПАО «Уралкалий». Над его созданием трудились предприятия холдинга - ОАО «ЛМЗ «Универсал», производственное унитарное предприятие «Универсал-Лит», филиал УПП «Нива» «Завод горно-шахтного оборудования», ООО «Нива-Мотор» и ДУП «Белгидравлика». А если учесть, что комбайн входит в состав комплекса для добычи калийной руды, то к этому списку следует добавить ЧПУП «Завод горного машиностроения».

- Это достаточно серьезная заявка на лидерство среди производителей подобного оборудования, чем могут похвастаться далеко не все предприятия в сфере горного машиностроения. Планируем запустить комплекс в серию в следующем году, - сказал А. Романович.

Для ОАО «Беларуськалий» спроектирован и поставлен очистной комплекс для отработки краевых зон камерной системой, который использует комбайн с барабанным режущим органом, обеспечивающим непрерывную добычу полезных ископаемых по тонкому пласту до 2 м.

Это уникальная разработка «Нива-Холдинга». В состав комплекса вошли очистной комбайн «Кобра К6», бункер-перегружатель БП-14 МАН, вагон самоходный ВС-12, трансвич 1250 кВа для подачи и управления силовым напряжением потребителей комплекса. К слову, подобной техники раньше не было не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом.

Третий значимый проект выполнен холдингом по заданию ОАО «Беларуськалий». В связи с ростом производительности и увеличением скорости очистных комбайнов при отработке шахтного поля длинными очистными столбами потребовалось облегчить и обезопасить труд рабочих в лаве: обеспечить комплекс гидромеханизированных крепей автоматизированной системой управления. Эта задача также успешно решена. Оборудование лавы смонтировано и сейчас осуществляется его наладка.

- Сегодня недостаточно быть просто производителем. Необходимо постоянно генерировать передовые идеи и внедрять инновации, предлагать новые товары и услуги, совершенствовать серийно изготавливаемую продукцию, - считает руководитель Управляющей компании «Нива-Холдинг».

В 2018-2019 гг. показатели инновационной деятельности предприятий холдинга увеличились более чем в 4 раза. Свыше 36% полученных патентов выданы Федеральным институтом промышленной собственности (Роспатент) и Государственным институтом интеллектуальной собственности (Укрпатент).

За последнее время созданы самоходный вагон ВС25 безрамной конструкции с частотно-регулируемым приводом хода, бункер перегружатель БП25 повышенной грузоподъемности, проходческо-очистной комбайн «Универсал-600» увеличенной энерговооруженности с повышенной скоростью маневрового хода, буровой станок СБШ-250-32 «Универсал» с увеличенной производительностью при эксплуатации в условиях низких температур, погрузочно-доставочная машина ML-110К, отвечающие современным техническим требованиям.

Достижение улучшенных характеристик изделий, конечно же, не обходится без новаторских идей. Для стимулирования творческой активности руководством холдинга внедрена система мотивации, предусматривающая материальное поощрение работников при успешном завершении новых проектов, проводится дополнительное обучение сотрудников.

Так, в ОАО «ЛМЗ «Универсал» действуют положения об изобретательской и рационализаторской деятельности, предусматривающие поощрение за создание и использование объектов интеллектуальной собственности.

По словам А. Романовича, второе полугодие для холдинга стало не менее насыщенным, чем первые 6 месяцев. Недавно сдан штрековый конвейер для одной из ведущих польских добывающих компаний PGG. От этого изделия, работу которого оценили ее представители, зависит выход белорусских производителей на европейский горный рынок.

В «Нива-Холдинге» также надеются на успешное завершение до конца этого года опытно-промышленных испытаний секций крепей для АО «АрселорМиттал Темиртау» и погрузочно-доставочных машин АО «МХК «ЕвроХим» с подтверждением заявленных показателей при поставке техники. Это станет свидетельством серьезной работы как разработчиков, так и специалистов, которые занимаются ее сопровождением.

- В каждой профессии важно видеть конечный результат. Поэтому слоган «Все производят, а мы создаем» на корпоративном календаре 2019 г. не случаен - в нем заключена частичка труда всех сотрудников холдинга, причастных к созиданию, - резюмировал генеральный директор УПП «Нива» Управляющей компании холдинга «Нива-Холдинг» А. Романович.