Время собирать камни

Не так давно мы говорили о том, что руководитель любого предприятия (неважно, частное оно или государственное) должен иметь право на риск. Но есть еще один фактор, который часто недооценивается, особенно в госсекторе, - это время.

Временной лимит, который отпускается директору, в последние годы совсем невелик - 3-5 лет и, если нет серьезных подвижек, производится «смена караула». А если есть - часто происходит то же самое, только удачливого руководителя либо отправляют на повышение, либо - разгребать проблемы на другом предприятии.

В этом году сменилось руководство на многих крупнейших производствах, так вот: на МТЗ предыдущий директор проработал около 5 лет, на МАЗе - 4 года, а на «Бабушкиной крынке» - всего 2 года! И это только самые резонансные случаи из белорусской практики. Аналогичная картина наблюдается во всех отраслях, причем мы сейчас не говорим о криминальной подоплеке с возбуждением уголовных дел, как это произошло, например, в станкостроении, производстве и поставках медтехники, ранее - в деревообработке и т.д.

Почему такая «ротация» - это не очень хорошо? Каждый опытный руководитель наверняка скажет, что на новом месте ему понадобится не менее полугода, чтобы просто сформировать «под себя» команду и войти в курс дела. Даже если новый директор пришел не со стороны и давно работает на предприятии, это мало что меняет: он мог заниматься, например, исключительно производством и никогда не вникать в тонкости сбыта, поставок сырья и т.д. Или - наоборот. А чтобы обеспечить положительную динамику, нужны годы: разработать бизнес-план, программу развития, провести модернизацию, освоить новые виды продукции, отладить каналы сбыта…

То есть лет пять-шесть - это самый минимум. А если речь идет о том, чтобы «поставить на ноги» проблемный завод - еще больше. Наша журналистская практика работы с белорусскими предприятиями показывает, что чем опытнее руководитель, чем дольше он работает на этом месте, тем лучше финансовые результаты предприятия. Опытный директор, используя личные «горизонтальные связи» с коллегами-контрагентами, часто может решить проблему быстрее, чем обращаясь по инстанциям - в исполкомы и министерства. И, кстати, зарубежные партнеры с гораздо большим энтузиазмом готовы обсуждать отсрочки платежа или товарные кредиты, не говоря уже о создании СП или инвестпроектах, с хорошо знакомыми руководителями. И их очень нервируют частая смена менеджмента у деловых партнеров.

Конечно, собственника (в первую очередь, в лице государства) тоже можно понять. Ситуация в экономике требует какого-то реагирования. В январе-июне 2019 г. объем выпуска промышленной продукции к аналогичному периоду 2018 г. увеличился лишь на 0,1%. А в аграрном секторе - на 0,2%. Но беда в том, что мы сейчас живем совсем в другом мире, и такие методы в экономике уже не работают. Частые перестановки создают в директорском корпусе атмосферу неуверенности в завтрашнем дне. А руководитель, который осознает, что он «временщик» - худшее из зол, ибо он будет стремиться не к тому, чтобы что-то кардинально изменить, а чтобы окончательно не сломать тот, пусть устаревший и неэффективный, механизм, который пока работает.

Конечно, правительство понимает, что статус руководителя нужно менять и что ему нужно дать перспективу, которая бы напрямую зависела от результатов работы. Это - и внедрение зарубежного опыта корпоративного управления, и возможность участия директорского корпуса в акционировании своих предприятий. Определенная работа ведется, но, к сожалению, очень медленно. Хотя как раз в этом направлении нужно принимать решения быстрее, так как все остальное - просто следствие.

С уважением,

заместитель главного редактора Константин Коржевич