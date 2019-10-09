Работать на равных

О некоторых проблемах в оценочной сфере журналу «Директор» рассказал руководитель компании «БелИнвестОценка» Леонид Русьянов.

Справка «Директора»

ООО «БелИнвестОценка» создано в 2011 г., является членом Ассоциации оценочных организаций и Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП». Организация оказывает следующие услуги: оценка недвижимости, земельных участков, интеллектуальной собственности, машин, оборудования, транспортных средств и другого имущества.

Леонид Андреевич уже 20 лет занимается оценочной деятельностью: в свое время участвовал в создании Института недвижимости и оценки Госкомимущества, которым руководил более 11 лет, а затем учредил свою компанию.

Леонид Русьянов, директор компании «БелИнвестОценка»

- За два десятилетия в оценочной деятельности Беларуси произошли позитивные изменения: создана необходимая нормативная база, более системно ведутся обучение, подготовка и повышение квалификации специалистов. Однако еще остались некоторые, надуманные, на мой взгляд, барьеры, которые создают дополнительные искусственные препятствия на пути продвижения государственно-частного партнерства в этой сфере услуг.

Указом Президента от 13.10.2019 г. №615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» установлена единая для всех процедура допуска специалистов к оценочной деятельности - прохождение аттестации оценщика. Также обязательны для всех действующая нормативная база, образование, порядок повышения квалификации и др.

Однако сейчас сложилась парадоксальная ситуация: оценочные компании имеют разные возможности по допуску на рынок оказания услуг. И это зависит от того, к какой из трех категорий они относятся: государственные, с долей государства или частные.

Сегодня предусмотрен ряд преференций для оценщиков не только из госпредприятий, но и для имеющих долю государства в размере более 50%. Очень часто прежде чем заказать услугу, интересуются: «У вас есть доля государства?». Причем это уточняют даже представители акционерных обществ. А у некоторых банков еще есть и списки оценочных организаций, с которыми рекомендуют работать своим клиентам. Хотя оценка должна быть независимой, без дополнительных ограничений.

Почему преимуществом должны пользоваться организации с долей государства? Они предоставляют более качественные услуги или работают в другом правовом поле? И для чего вообще выделять на рынке эту категорию оценщиков?

При таком подходе можно договориться и создать оценочную организацию с любой далекой от нашей сферы государственной организацией, например, из системы ЖКХ или КУП сельскохозяйственного направления. Спрашивается, от этого улучшится качество оказываемых услуг? При этом у государства хватает специализированных организаций для работы в оценочной отрасли - РУП «Институт недвижимости и оценки», РУП «Проектный институт «Белгипрозем», агентства по регистрации и др., которые в случае необходимости могут выполнять наиболее сложные и значимые госпроекты.

Еще об одной проблеме… Руководители часто желают оценить свое предприятие как бизнес. Без этого нельзя двигать дальше бизнес-процессы, инвестиционные проекты. Но сейчас таким видом оценки занимается ограниченный круг специалистов, так как очень сложна процедура получения аттестата оценщика бизнеса, для которого необходимо иметь и остальные свидетельства: по оценке недвижимости, земельных участков, оборудования, транспортных средств, интеллектуальной собственности…

Оценщики бизнеса в нашей сфере занимаются самым сложным видом услуг, это «высший пилотаж», поэтому должны досконально разбираться в бизнес-процессах, экономике и финансах. Ведь в таком случае анализируется деятельность предприятия в предшествующие процедуре оценки периоды и строятся прогнозы на будущее.

Поэтому оценщику бизнеса необходимо обладать специальными знаниями в области бухгалтерского учета, анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бизнес-планирования, а с них спрашивают, как оценить автомобиль или другие машины и механизмы, какое-то здание, склад… Насколько это важно для них?

Если государство заявило об объединении усилий с бизнес-сообществом в разных отраслях, то должно следовать этому и в сфере оценочной деятельности.