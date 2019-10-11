БИБЛИОТЕКА РУКОВОДИТЕЛЯ

В «золотой» коллекции бизнес-литературы представлены бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Юваль Харари. 21 урок для XXI века. - М.: Синдбад, 2019. - 416 с.

Что происходит в современном мире и каков глубинный смысл этих событий? Почему либеральная демократия переживает кризис? Как быть с эпидемией фейковых новостей? Как не стать рабами компьютерных алгоритмов? Удастся ли предотвратить экологический коллапс?

Один из самых оригинальных мыслителей современности размышляет о том, что значит быть человеком в эпоху потери ориентиров. Ю. Харари поднимает вопросы, которые мы должны обсуждать сегодня, если хотим выжить.

Кирилл Еременко. Работа с данными в любой сфере. Как выйти на новый уровень, используя аналитику. - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 304 с.

Автор, основатель образовательного онлайн-портала и консультант К. Еременко просто и понятно рассказывает об основных методах, алгоритмах и приемах, которые помогут вам на любом этапе: от сбора и анализа данных до визуализации полученных результатов. Благодаря этой книге вы не только узнаете, как данные влияют на жизнь (и как их защитить), но и сможете расширить свои карьерные возможности.

Роберт Кийосаки. Поднимите свой финансовый IQ. - М.: Попурри, 2019. - 304 с.

Один из больших недостатков системы образования в том, что она не дает нужных финансовых знаний. А ведь сегодня умение обращаться с деньгами необходимо каждому человеку независимо от того, богат он или беден.

Это не пособие по быстрому обогащению, Р. Кийосаки стремится поделиться с читателями информацией, которая позволят найти свой путь к достижению материального благосостояния.

Олег Тиньков. Бизнес без MBA. - М.: Эксмо, 2019. - 224 с.

Книга закрывает разрыв между сухой теорией и голым вдохновением. В ней собраны практические советы для тех, кто только начинает или уже открыл свое дело - торговлю, производство или оказание услуг в сегменте B2B или B2C. Автор рассказал о самых важных вещах, которые помогут предпринимателю на старте: финансах, маркетинге, переговорах, клиентском сервисе, отношениях с партнерами и банками. Все советы и ситуации взяты из российской практики.

Издание полезно всем, кто хочет вложить деньги в бизнес и получить прибыль, несмотря на сложные законы, непростые отношения с партнерами и жесткую конкуренцию.

Артем Толоконин. Секреты успешных семей. Взгляд семейного психолога. - М.: Эксмо, 2019. - 224 с.

Все мы родом из семьи - благополучной или нет, счастливой или несчастной. Мы априори знаем, что такое семья, какой она должна быть. Но что такое наше знание на самом деле: истина или родительский сценарий, следование которому в жизни приведет к краху собственного брака?

В этой книге автор раскрыл основы, на которых строится семья. Он уверен: абсолютно любые семейные отношения можно улучшить.