Окна возможностей

Новые инвестпроекты в России, Украине и Латвии, которые могут быть интересны белорусским подрядчикам и поставщикам.

ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила нулевую ставку на какао-продукты и установила квоту на горячекатаный прокат.

6 августа ЕЭК продлила действие нулевой ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС на отдельные виды какао-продуктов - необезжиренную какао-пасту, какао-масло и какао-жир - по 31 декабря 2022 г. Эти продукты используются для изготовления шоколада и изделий из него, но имеющихся в государствах-членах Союза мощностей по переработке какао-бобов не хватает. Дефицит составляет примерно 73 тыс. т необезжиренной какао-пасты, какао-масла и какао-жира в год.

Кроме того, по итогам расследования в отношении импорта отдельных видов металлопроката Коллегия ЕЭК применила защитную меру на горячекатаный прокат с 1 декабря 2019 г. сроком на 1 год в форме специальной квоты. Ее объем в размере 1 327 758 т. будет поставляться в ЕАЭС без уплаты пошлин. Все, что свыше - с уплатой пошлины в размере 20% таможенной стоимости. До 1 декабря Коллегия ЕЭК определит порядок распределения специальной квоты.

РОССИЯ

Дмитрий Медведев одобрил проект строительства первой полностью частной автомагистрали «Меридиан».

Она должна пройти от границы с Беларусью до Казахстана и таким образом соединить Западную Европу и Китай. По информации издания «Ведомости», глава Кабмина поручил Минтрансу и Минэкономразвития консультировать инициатора проекта - «Русскую холдинговую компанию» в вопросах привлечения инвесторов, в частности, из Китая. Министерствам транспорта, строительства, финансов и экономразвития также дано поручение оказывать проекту необходимую поддержку.

Изначально проект оценивался в 600 млрд росс. руб., и предполагалось, что государство предоставит гарантии банкам на 200 млрд. Но в конце мая бенефициар Русской холдинговой компании Александр Рязанов рассказал, что стоимость магистрали сократится на 120 млрд руб. - до 472 млрд. Речь идет о строительстве как минимум двух участков: 1 100 км по Самарской, Саратовской и Тамбовской областям до трассы М4 Москва - Дон, а также о продлении трассы М4 до белорусской границы.

В 2020 г. РЖД планирует начать строительство огромного офиса в Москве.

Новый офис холдинга разместится возле Рижского вокзала и будет представлять собой ряд зданий-островов высотой не более 20 этажей. До 2024 г. в него переедут все структурные подразделения и некоторые дочерние компании РЖД из разрозненных офисов в Москве. Согласно презентации, ОАО «РЖД», займет в новом офисном центре 150 тыс. кв. м, «дочки» - 115 тыс., а паркинг - 60 тыс. «квадратов».

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас и даже получил название «РЖД-сити». Его общая площадь должна составить 450 тыс. кв. м, что больше двух башен «Федерация» в «Москва-сити». Стоимость оценивается примерно в 72 млрд росс. руб. При этом сама РЖД вложит не менее 10%, а остальное планируется привлечь у девелоперов и банков.

Сегодня у РЖД в собственности и аренде около 50 зданий в Москве, - оценивает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев, а значит, проект однозначно целесообразен, так как часть освобождающейся недвижимости можно продать.

УКРАИНА

До 2025 г. Киев вложит в развитие метрополитена более 1 млрд долл.

Как сообщил начальник киевской подземки Владимир Федоренко, к существующим 49 станциям добавятся еще 23. Появятся две новые линии: Подольско-Выгуровская и Левобережная.

На строительство новых линий метро уйдет больше пяти лет, и сроки начала работ пока не определены, но уже идет подготовка территории. Сметная стоимость участка Подольско-Выгуровской линии - 5 506 млрд грн. (688,25 млн долл.), Левобережной линии - 3,365 млрд (420,625 млн долл.). Таким образом, в целом планы расширения сети метрополитена в столице Украины оцениваются приблизительно в 8,87 млрд грн. (1,12 млрд долл.). В перспективных планах - продление Сырецко-Печерской линии в направлении Виноградаря, с одной стороны, и Дарницкого вокзала с другой.

Кроме того, планируется модернизировать 185 вагонов метро - почти три четверти всего парка. В обновленных вагонах установят японские электродвигатели и электронное управление, а все остальные комплектующие будут украинского производства.

Президент Украины поручил Минфину включить в проект бюджета на 2020 г. расходы на реконструкцию аэропорта в Ивано-Франковске.

Во время визита в этот регион Владимир Зеленский заявил, что через 1,5 года в областном центре должен появиться современный международный аэропорт, и призвал местный бизнес присоединиться к этому проекту. «Подписываем трехстороннее инвестиционное соглашение с гарантией возврата за то, что должно построить государство. Вы - строите, мы - возвращаем. Все честно», - подчеркнул президент.

С 2010 г. аэропорт Ивано-Франковска предоставлен в концессию на 30 лет компании «Скорзонера», бенефициарами которой в Едином государственном реестре значатся Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. По условиям договора концессии «Скорзонера» обязана вложить в реконструкцию и улучшение комплекса не менее 50 млн грн.

Как сообщается, проект восстановления взлетно-посадочной полосы, модернизации помещений аэровокзала и расширения авиасообщения оценивается в 2,14 млрд грн. (около 84,6 млн долл.).

В 2020 г. начнется строительство узла Рижской станции на железнодорожной линии Rail Baltica.

Как заявил председатель правления строительной компании ReRe grupa Гунтис Аболтиньш-Аболиньш, проектирование уже ведется, а подготовительные работы, предположительно, начнутся в середине или во второй половине 2020 г.

Проект подразумевает полную перестройку железнодорожной системы на отрезке длиной 2,6 км. Также на станции перестроят все железнодорожные платформы, к которым будут вести эскалаторы и лифты. Платформы оснастят навесами, а этажом выше оборудуют залы ожидания с камерами хранения. Под станцией построят стоянку для машин и велосипедов. Мост, насыпь и комплекс Центрального железнодорожного вокзала будет строить Объединение строительных фирм Besix ReRe Group. В него входят бельгийская Besix и латвийское ООО ReRe buve. Инвестиции составят 430,5 млн евро.

Rail Baltica - проект железной дороги стандартной европейской колеи с европейской системой управления движением поездов от Таллина через страны Балтии до Варшавы. Бюджет всего проекта - около 6 млрд евро.