Транспортный конвейер от Волги до Дуная

Логистические цепочки РУП СГ-ТРАНС покрывают почти всю территорию Восточной Европы, обеспечивая до 80% в объеме экспорта услуг головного объединения «Белтопгаз».

Идея о выделении железнодорожных перевозок сжиженных углеводородных газов в самостоятельное направление бизнеса родилась на рубеже 2000-х гг. при самом деятельном участии директора РУП СГ-ТРАНС Евгения ЕЗЕРСКОГО. В канун профессионального праздника - Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности - он рассказал о достижениях и перспективах развития предприятия:

- В наследство от предшественников нам достался парк из примерно 800 железнодорожных цистерн, в основном еще советской постройки, - вспоминает Евгений Викторович. - Как это не парадоксально звучит, но в тот период этот подвижной состав считался избыточным для республики, и его даже сдавали в аренду во избежание простоев. Сегодня мы располагаем примерно 1 200 специализированными вагонами-цистернами, но в пиковые сезоны нередки случаи их дефицита.

Предвижу резонный вопрос: почему я, как директор, не называю точную цифру наличного подвижного состава? Ответ тесно связан с темпами технического обновления, а это очень динамичный процесс. В минувшем году мы закупили 60 цистерн, открыты лизинговые линии на 2019 г., а до 2025 г. планируем прибрести порядка 400 единиц. Причем речь идет о емкостях до 87 куб. м, которые приходят на смену устаревшим моделям 54 куб. м на аналогичных железнодорожных тележках. Это прямой путь к повышению нашей конкурентоспособности как по сравнению с другими транспортно-экспедиционными компаниями, так и с автомобильными перевозчиками сжиженного газа.

- Как согласуются международные требования безопасности к транспортировке сжиженного газа и уровень технической оснащенности предприятия?

- Создание собственной производственно-технической и ремонтно-испытательной базы было главной задачей первого этапа. Ранее цистерны приходилось обслуживать на промывочно-пропарочных станциях Барбаров и Новополоцка - по остаточному принципу.

К созданию специализированного центра мы приступили в 2006 г., положив в основу самые передовые отраслевые разработки. Проект предусматривал строительство административно-бытового комплекса с механическими мастерскими для оперативного ремонта комплектующих узлов, участка освидетельствования цистерн после ремонта, покрасочного пункта, собственных подъездных путей. Подчеркну: ряд инженерных инноваций в этом проекте был разработан и применен по инициативе сотрудников предприятия! Среди них - система оборотного водоснабжения, смонтированная в отапливаемом помещении на основе трех отслуживших свой срок цистерн, что дает существенную экономию воды, которая после проведения тестов уже не сбрасывается в канализацию. Интересной новинкой является и маневровое транспортное средство, приводимое в движение обычным складским погрузчиком.

Современное оборудование позволяет производить ремонт и сертификационные испытания запорно-предохранительных систем. Мы получили все необходимые для этого лицензии и активно предлагаем данные услуги сторонним организациям, в том числе российским. В перспективе планируем нарастить объем осуществляемых на базе работ в 1,5 раза.

Срок службы цистерн для транспортировки сжиженного газа при соблюдении всех нормативов технического освидетельствования и сервиса составляет 40 лет. И мы гарантируем безопасность перевозок в этот период.

- Какие компании сегодня являются основными клиентами РУП СГ-ТРАНС?

- Мы перевозим продукцию ОАО «Нафтан», Мозырского НПЗ, Белорусского ГПЗ ПО «Белоруснефть», а также частных производителей сжиженного газа.

С подъездных путей наших партнеров налитые цистерны отправляются по железной дороге не только отечественным потребителям, но и в Россию, Польшу, Литву, Латвию, Молдову, Румынию, Словакию, Венгрию. В последние годы важным направлением поставок стала Украина.

Услугами РУП СГ-ТРАНС в Беларуси и за ее пределами пользуются десятки клиентов, в том числе «БНК», «Белоруснефть», «ТрансЭкспедиция», «Нижнекамскнефтехим», «Авантаж7», «EUROMINE», «LatChem», «Beloil». Ежемесячно предприятие вывозит около 40 тыс.т сжиженного газа. Бесперебойной работе транснационального транспортного конвейера способствуют слаженная работа нашей логистической службы и тесное сотрудничество с железнодорожными ведомствами без малого десяти европейских государств.

Порядка 75% выручки приходится на экспорт, однако в рамках своих обязательств перед Белтопгазом мы обеспечиваем также ежемесячную транспортировку 5-6 тыс. т газа на местные газонаполнительные станции и около 1 тыс. т для специализированных автозаправочных станций. Причем делаем это с отрицательной рентабельностью, дотируя внутренних потребителей за счет внешних поставок!

- Насколько чувствительна для предприятия социальная нагрузка при планировании перспектив развития?

- Все мы находимся в одной лодке. К моему глубокому удовлетворению, в последние годы мы научились грамотно распределять баланс интересов между нефтегазовой и топливной промышленностью и насущными потребностями белорусского социума. По статистике в нашей отрасли занято немногим более 30 тыс. человек, которые обеспечивают около четверти поступлений в бюджет республики и более трети промышленного производства. Есть в этом объеме и скромный вклад коллектива РУП СГ-ТРАНС.

Поэтому не могу не воспользоваться случаем, чтобы от лица трудового коллектива предприятия поздравить всех наших коллег и партнеров с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности Беларуси!