Чтобы шумели дубравы…

За последнюю четверть века лесной фонд Беларуси увеличился до максимальных значений, что значительно повысило его потенциал как ресурса национальной экономики.

Немалый вклад в его развитие вносит и коллектив РДЛУП «Гомельлеспроект», который в прошлом году отметил 70-летие.

Лес - национальное богатство

- Основные принципы организации лесопользования в стране определены Госпрограммой «Белорусский лес» на 2016-2020 гг., Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси и Лесным кодексом. Главным направлением производственной деятельности предприятия остаются лесоустроительные работы: базовое лесоустройство с составлением лесоустроительных проектов (в Беларуси), проектов освоения лесов, лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесных планов регионов (в РФ), отводы и таксация лесосек, - отметил Николай Катков, который возглавил «Гомельлеспроект» в 2012 г.

Он - потомственный лесовод. Продолжил семейную традицию, после окончания БГТУ в 2001 г. пришел работать в «Гомельлеспроект», где прошел путь от рядового инженера до директора.

По словам руководителя, предприятие организует профессиональную деятельность с учетом требований обновленной редакции Лесного кодекса, выделяет новые категории лесов в зависимости от выполняемых функций (природоохранные, рекреационно-оздоровительные, защитные и эксплуатационные).

При проведении лесоустроительных работ, кроме основного вида деятельности - таксации лесов, выявляется несоответствие границ лесохозяйственных учреждений их фактическому состоянию. Ежемесячно эти сведения, а также информация об очагах усыхания, пожарах и других стихийных бедствиях представляются лесхозам для принятия мер.

- Сегодня возникают определенные трудности при таксации лесных насаждений в южных регионах, которые больше остальных повреждены короедом (например, в Лоевском лесхозе из-за усыхания приходится выделять и описывать большее количество выделов, на которые требуется дополнительное время). Таким образом, проблема усыхающих сосняков пока еще актуальна для сосновых лесов Беларуси, которые занимают более 60% общей площади, - рассказал Н. Катков. - При проектировании лесовосстановительных мероприятий проектируем смешанные по составу насаждения, чтобы не обеднялся лесной фонд. Основное предпочтение отдается породам традиционного ареала, но при этом особое внимание уделяется расширению биоразнообразия. В последнее время все чаще на вырубках и прогалинах высаживаются дуб, ясень, лиственница, липа и др.

В прошлом году в Беларуси выполнено базовое лесоустройство на площади 255,8 тыс. га. Проведены полевые работы по устройству территорий 3 лесхозов (ГЛХУ «Столинский лесхоз», ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» и ГЛХУ «Ивацевичский военный лесхоз»).

В этом году коллектив «Гомельлеспроекта» трудится в Лоевском, Смолевичском и Старобинском лесхозах на площади 197,4 тыс. га.

По итогам I полугодия объем выполненных лесоинвентаризационных лесоустроительных работ в фактических отпускных ценах достиг 110,6% к аналогичному показателю 2018 г., работ по основному договору с РУП «Белгослес» - 100%, удельный вес сторонних заказчиков - 36,3%.

Рентабельность реализованной продукции составила 19,7%, объем экспорта работ (услуг) - 97,8 тыс. долл., среднемесячная зарплата - 1 038 руб. Заметно увеличился объем инвестиций в основной капитал, значительно обновился автопарк для работы в полевых условиях.

На предприятии серьезное внимание уделяют вопросам экономии и рационального использования топливно-энергетических и материальных ресурсов. С этой целью провели модернизацию: отремонтировали теплотрассу, установили энергосберегающие окна и лампочки в административном здании, гараже. И это приносит ожидаемый эффект.

Экспортируем не только древесину…

Более половины объемов лесоустроительных работ «Гомельлеспроект» выполняет для отечественных лесохозяйственных предприятий, а 40% услуг оказывает как зарубежным, так и белорусским заказчикам.

Стабильно развивается сотрудничество с областями РФ - Смоленской и Ивановской, где основными партнерами выступают частные компании и предприниматели, которые взяли в аренду лесные участки.

- К нам обращаются не потому, что наши расценки на выполняемые работы ниже, чем у российских конкурентов, - пояснил директор предприятия. - Просто заказчики знают, что мы гарантируем качество, основанное на многолетнем опыте и высоком профессионализме белорусских лесоустроителей.

Справка «Директора»

В 1994-2018 гг. лесистость в стране достигла 39,8% совокупной территории (в 1994 г. - 35,5%).

Общий запас насаждений увеличился более чем в 2 раза - почти до 1,8 млрд куб. м, в том числе спелой древесины составил 296 млн куб. м. Если в 1994 г. доля спелых лесов была 4,7%, то сегодня - 14,7%.

Запас на 1 га покрытых лесом земель вырос до 217 куб. м, запас спелых и перестойных насаждений - до 267 куб. м. Средний возраст насаждений увеличился с 44 до 56 лет.

Сейчас Беларусь находится на лидирующих позициях в Европе: на одного жителя республики приходится 0,9 га покрытых лесом земель и более 180 куб м древесины.

Не женская это работа

Сегодня в «Гомельлеспроекте» работают более 100 человек, причем почти 80% - с высшим образованием. Ежегодно приходят по распределению выпускники белорусских вузов, однако в дальнейшем по различным причинам остается работать только каждый пятый из молодого пополнения. Далеко не все выдерживают кочевую жизнь и длительные командировки.

В последние годы здесь столкнулись с гендерной проблемой, когда примерно десятая, женская, часть коллектива ушла в декретные отпуска. Так что пришлось вспомнить про оптимизацию и взаимозаменяемость, чтобы не пострадало дело. При этом костяк коллектива сформировался давно. Сегодня на предприятии трудится немало семейных династий - Луферовы, Рябиковы, Исаковы и др., которые подают достойный пример коллегам.

Руководство «Гомельлеспроекта» обеспечивает сотрудникам по коллективному договору соцпакет. Созданы условия для интересного досуга, регулярных занятий физкультурой и спортивных соревнований.

От измерителя - до GPS-навигатора

На эмблеме предприятия - простой измеритель, половина кроны дерева, белый лист бумаги и магнитная стрелка компаса. Они символизируют славную историю «Гомельлеспроекта»: коллектив в прошлом году отметил 70-летие. К этой дате здесь подготовили электронный фотоальбом, который отразил трудовую эпопею гомельских лесоустроителей. К слову, в советское время им пришлось немало поработать и в Сибири, когда на объекты в непроходимой тайге приходилось добираться на вертолете и жить в палатках…

- Будущее предприятия - за современными технологиями и оборудованием, позволяющими дешифрировать и суммировать «космическую» информацию и полевые измерения, - уверен Н. Катков. - Задействованный на полевых лесоустроительных работах персонал оснащен GPS-навигаторами, высотомерами, полнотомерами и другими приборами, используются планшетные компьютеры. Для обработки данных применяют ГИС-системы (Topol, Formod, EasyTrace и др.).

К новым рубежам

Как отметил руководитель, сегодня предприятие динамично развивается, стабильно выполняет плановые показатели. Однако решение ряда вопросов находится в компетенции вышестоящей организации. Например, требуется обновление программного обеспечения, которое уже начинает морально устаревать. Также необходимо изменить структуру макета лесоустроительного проекта с учетом новых требований.

- Завершаем подготовку лесоустроительных проектов к экспертизе и последующей защите, чтобы Столинский, Ивацевичский и Ивацевичский военный лесхозы могли нормально работать с нового года. Готовимся к лесоустроительным работам в 2020 г., которые будут проводиться на Гомельщине - в Гомельском, Речицком и Хойникском лесхозах. Планируем с хорошими показателями завершить этот год, создать хороший задел по будущим экспортным контрактам. Так что на достигнутом коллектив останавливаться не собирается, ведь от эффективности нашей работы зависит будущее лесного комплекса страны.

Пользуясь случаем, поздравляю коллектив предприятия и представителей отрасли с Днем работников леса! Желаю всем успехов в благородном деле приумножения и рационального использования лесных богатств Беларуси, здоровья и благополучия! - подытожил директор РДЛУП «Гомельлеспроект».