«Ранiца» расширяет границы

В августе ОАО «Барановичский молочный комбинат» (торговая марка «Ранiца») отмечает 75-летний юбилей.

За этот период предприятие прошло долгий путь от небольшого молокозавода до компании международного уровня. Его значимость подчеркивает тот факт, что недавно продукция комбината была представлена в Санкт-Петербурге на XI Молочной Олимпиаде.

Формат мероприятия - 400 участников из 26 стран - дал белорусам уникальную возможность представить компанию на мировом рынке. И надо отметить, бренд «Ранiца» на общем фоне выглядел весьма достойно.

О сегодняшних достижениях комбината, соответствии ориентиров его развития основным международным трендам рассказал руководитель предприятия Виктор Ракуть.

- Виктор Иосифович, примите поздравления с юбилеем! Как вы оцениваете пройденный комбинатом непростой путь? Какими видите перспективы его дальнейшего развития?

- Итоги 75-летней работы предприятия оцениваем позитивно. В дальнейшем планируем повысить глубину переработки молока, создать новые продукты и удвоить производство сыров, причем на фоне планомерного улучшения качества поголовья, ужесточения стандартов ветеринарного и экологического контроля в самом широком спектре мероприятий. В Санкт-Петербурге мы еще раз убедились, что продукция под торговой маркой «Ранiца» востребована и вполне конкурентоспособна на мировом рынке, а значит, предприятие готово расширять границы ее поставок.

- Расскажите о перспективных направлениях вашего экспорта: сегодня это традиционно Российская Федерация или не только?

- В июне Федеральная таможенная служба РФ уточнила информацию об объемах внешней торговли по отдельным категориям молочной продукции в январе-мае 2019 г.: фактически Россия нарастила импорт на 20% и ввезла 2,8 млн т на сумму почти 1,1 млн долл. Причем 73% этого объема обеспечили именно белорусские производители.

На 2-м месте - Новая Зеландия (8%) из-за увеличения экспорта в РФ сухого цельного молока и сливочного масла, далее следуют Уругвай (6%) и Аргентина (4%). С далекими странами нас роднит не только интерес к российскому рынку, но и неоспоримый факт, что мы уже даже теоретически не можем замкнуть свои «молочные реки» на внутреннее потребление.

Беларусь за 2018 г. произвела почти 7,4 млн т молочной продукции, а к 2030-му планирует выйти на уровень 12 млн. По данным Минсельхозпрода, страна продолжает увеличивать экспорт, уже опережая предыдущий год на 9% как в натуральном, так и в стоимостном выражении. За I квартал 2019 г. экспорт составил 1 млн т, или 536 млн долл.

В соответствии с Госпрограммой развития аграрного бизнеса к 2020 г. республика должна экспортировать около 5,9 млн т «молочки», что составляет 138% к показателю 2018-го, а самыми приоритетными направлениями внешних поставок станут страны СНГ, государства Азии и Персидского залива, Африки, ЕС и Америки.

Что касается поставок в Россию, то аналитики отмечают, что потенциал роста внутреннего рынка в странах постсоветского пространства ограничивается социально-экономическим положением населения и сейчас практически исчерпан. Спрос в последние годы не растет и в некоторых категориях даже падает, соответственно предприятия вынуждены искать новые ареалы сбыта.

- Другими словами, диверсификация экспорта, которую ОАО «Барановичский молочный комбинат» проводит вместе с другими предприятиями отрасли, обусловлена не только ограничительными мерами со стороны Россельхознадзора, но и снижением привлекательности рынка РФ?

- Мы пока не ставили бы вопрос в такой плоскости - российские коллеги демонстрируют пусть медленный, но поступательный рост собственных мощностей и задумываются об экспорте продукции на растущие мировые рынки. Поэтому, видимо, вряд ли согласимся поделиться экспортной маржой с соседями, так как в последнее время существенно нарастили внешнеторговую активность. В сырьевой зоне предприятия (в Барановичском и Ганцевичском районах) недавно провели аудит нидерландско-британская компания Unilever и швейцарская Barry Callebaut - очень известные имена на продовольственном рынке. В прошлые годы наши возможности уже неоднократно тестировали, в том числе в интересах таких брендов как «Марс», «Нестле» и «Кампина».

А что касается взаимоотношений с Россельхознадзором, то интеграция белорусской информационной системы «AITS-прослеживаемость» с российским «Меркурием» в перспективе должна исключить практику немотивированных запретов на ввоз молочной продукции.

- Насколько сегодня для вас актуален вопрос о выпуске продуктов с маркировками «натуральный» и «органический»?

- Несколько наших изделий уже сертифицированы как «натуральный продукт». Что касается органического земледелия и животноводства, полного отказа от гербицидов, внедрения принципиально новых аграрных приемов - все это дорогостоящие и технически сложные проекты. Но тем не менее они в повестке нашего перспективного планирования как средство выхода на новые сегменты конкурентного поля.

Уверен, что ОАО «Барановичский молочный комбинат» будет и дальше удерживать планку высокого качества продукции, становясь полноправным игроком молочного рынка как отечественного, так и международного уровня.

В завершение разговора хочу поздравить коллектив и партнеров с 75-летием предприятия, пожелать успехов и новых достижений во всех сферах деятельности.