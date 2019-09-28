«Слуцкому уксусу» - 60 лет!

Вкус и качество специфической продукции завода-юбиляра давно оценили предприятия пищевой промышленности и многие белорусы в быту.

Справка «Директора»

Слуцкий уксусный завод ведет свою историю с 1875 г., когда помещик М. Покревский построил в д.Покрашево частную винокурню, которая работала как спиртзавод. В 1959 г. предприятие было перепрофилировано на выпуск спиртового пищевого уксуса.

В I полугодии 2019 г. объем производства продукции ОАО «Слуцкий уксусный завод» увеличился на 117,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая прибыль - на 283, 3%, экспорт - на 278,5%, рентабельность продаж составила 5%.

Александр РЫБАК,

директор ОАО «Слуцкий уксусный завод»

- В августе деятельность нашего предприятия перешагнула 60-летний рубеж. За это время мы стали отечественными лидерами по выпуску уксуса спиртового натурального, а также единственным производителем в Беларуси натурального яблочного и винного уксуса. За долгие годы работы потребители по достоинству оценили качество и особый вкус нашей продукции, а партнеры удостоверились в на­дежности и стабильности деловых отношений, - отметил Александр Рыбак, который более четверти века назад связал свою жизнь с этим предприятием.

Вся его трудовая деятельность прошла в Покрашево: после окончания техникума и сельскохозяйственной академии Александр Валентинович работал в местном колхозе, потом его пригласили заместителем директора на Слуцкий уксусный завод. И вот уже более 20 лет он руководит предприятием как опытный капитан большим судном.

Сегодня завод является признанным лидером уксусного рынка Беларуси. Кроме традиционных видов уксуса (натурального спиртового, яблочного и винного) в Слуцке выпускают обширный ассортимент продукции. Это спиртовые бальзамические виды уксуса «Бальзамико Классико», «Бальзамико Ореховый» и «Бальзамико Салато», соусы «Классический» и «Лесные ягоды», спиртовые ароматизированные (пряный, маринадный, к селедочке, пельменям, холодцу и грибочкам, для шашлыка и выпечки, с укропным, лимонным, чесночным ароматом и др.).

Высокого качества и приятного вкуса случане добиваются с помощью микробиологического способа производства пищевого уксуса в результате брожения спиртосодержащих жидкостей (виноградное вино, сидр, забродившие мед и соки различных фруктов или водный раствор этилового спирта). И это в отличие от продукции ряда зарубежных производителей, которые используют продукты нефтеперегонки и сухой перегонки древесины.

- В свое время мы сумели добиться изменения технических условий производства, поставив заслон реализации уксуса «лесохимического» происхождения в Беларуси. Наша продукция также поставляется за рубеж - в РФ и Казахстан. Однако конкурировать на российском рынке сложно, потому что стандартами ЕАЭС разрешено использование синтетической уксусной кислоты в пищевых целях. При этом ее себестоимость намного ниже, поэтому покупатель в магазине нередко выбирает товар, ориентируясь на цену, особенно не задумываясь о своем здоровье и реальном происхождении продукта, - поделился озабоченностью руководитель предприятия.

Однако спрос на «Слуцкий уксус» показывает, что у суррогатов в Беларуси нет будущего. Тем более что во всем мире сегодня предпочитают «натурпродукт». В этом А.Рыбак неоднократно убеждался во время загранкомандировок, где знакомился с опытом коллег из Чехии, Франции и Германии, и посещая отечественные и международные выставки с целью более активного продвижения бренда «Слуцкий уксус».

Надо отметить, что на деятельность завода также влияет сезонная реализация продукции, что приводит к неравномерному пополнению оборотных средств. В результате приходится договариваться с поставщиками сырья об отсрочке платежей в межсезонный период.

Основные покупатели «Слуцкого уксуса» - ОАО «Минбакалея­торг» и областные базы Белкоопсоюза. Продукция также поставляется на перерабатывающие предприятия пищевой промышленности и в крупные торговые сети («Евроторг», «Корона», «Простор» и др.).

В ОАО «Слуцкий уксусный завод» отметили, что могут увеличить отгрузки и на белорусские плодоовощные предприятия, но они консервируют свои продукты в небольших объемах. В последние годы меньше стало заниматься заготовками и население. Однако руководитель завода все же надеется, что сложившаяся тенденция в ближайшее время изменится и потребление натурального уксуса в стране увеличится. Благо современные технические возможности позволяют увеличить объем выпуска до 450 тыс. дал готовой продукции в год.

На предприятии потратили порядка 1 млн руб. на техническое перевооружение. Реконструкция привела к снижению издержек, в том числе за счет сокращения численности персонала в 2 раза. При этом производительность оборудования увеличилась почти в 3 раза.

Как сказал директор, на модернизации удалось сэкономить немалую сумму. Вместо итальянской линии розлива за 450 тыс. руб. купили белорусское оборудование в полтора раза дешевле и обошлись без валютного кредита, за который из-за девальвации с трудом бы расплатились.

- Пользуясь случаем, хочу поздравить коллектив с 60-летним юбилеем, поблагодарить всех работников за добросовестный труд и пожелать дальнейшего роста и развития родному заводу. Отдельное спасибо - партнерам и клиентам, которые выбрали нашу продукцию. Постараемся и впредь высоко нести марку «Слуцкого уксуса», - подытожил руководитель предприятия А. Рыбак.