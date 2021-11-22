Экспорт услуг в области интеллектуальной собственности достиг 125 млн долларов

Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на открытии Центра поддержки технологий и инноваций на базе Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа.

Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) и Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа НАН Беларуси 18 ноября подписали соглашение о создании Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). Такие объекты создаются в рамках Соглашения со Всемирной организацией интеллектуальной собственности и позволяют получить бесплатный доступ к патентным и непатентным базам данных этой международной структуры.

На сегодняшний день в Беларуси уже работают 15 ЦПТИ, в том числе в Республиканской научно-технической библиотеке и ее филиалах, в Белорусском государственном университете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Витебском государственном медицинском университете, Полесском государственном университете, Полоцком государственном университете, Брестском государственном техническом университете, индустриальном парке «Великий камень».

- Открытие Центра поддержки технологий и инноваций на базе Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа не случайно, - заявил по этому поводу председатель ГКНТ Александр ШУМИЛИН. - Доля получаемых патентов на изобретения на имя организаций системы НАН Беларуси в общем числе зарегистрированных национальных патентов составляет более 25%.

Как отмечают в ГКНТ, такие центры востребованы не только учеными, инженерами, конструкторами, но и творческой молодежью. ЦПТИ НЦИС за 10 месяцев 2021 года проведено около 3700 консультаций юридических и физических лиц по вопросам оформления, охраны и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, здесь проводится обучение сотрудников работе с объектами интеллектуальной собственности.

По словам руководителя Госкомитета, растет и востребованность белорусских разработок за рубежом. Об этом свидетельствует динамика экспорта объектов интеллектуальной собственности. Например, в 2020 году экспорт услуг, связанных с использованием ИС, созданной в Беларуси, увеличился почти в пять раз и составил 125 миллионов долларов.

Фото: пресс-служба НЦИС

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