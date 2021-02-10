«Евроторг» увидел в Беларуси потенциал для запуска маркетплейса

В ходе онлайн-конференции генеральный директор Eurotorg Holding Plc. Андрей Зубков констатировал отсутствие полноценных маркетплейсов в стране. И отметил шаги, которые делает «Евроторг» в целях его создания.





"Мы видим здесь большой потенциал, мы прорабатываем тему маркетплейса. (...) Мы имеем возможность открывать заказы во всех наших магазинах, сейчас их количество приближается к одной тысячи. Если такая необходимость будет, то есть возможность в течение полугода-года открыть до 1 тыс. ПВЗ в стране и обеспечить их логистической поддержкой", - отметил Андрей Зубков в ходе организованной "ВТБ Капитал Инвестиции" онлайн-конференции.

По его словам, первым шагом к маркетплейсу "Евроторга" стало развитие предложения непродовольственных товаров. "В 2020 году мы расширили ассортимент непродовольственных товаров на 90 тыс. наименований и планируем расширить его до 300 тыс.", - сообщил гендиректор.

Зубков пояснил, что логистическим сопровождением маркетплейса может стать входящий в группу "Евроторга" почтовый сервис "Европочта". В 2020 году сервис доставил 1,4 млн почтовых отправлений. На конец 2020 года "Европочта" включала 87 почтовых отделений в 51 городе Беларуси", - сообщил он.

Зубков уточнил, что "Европочта" является логистическим оператором для канала по маленьким посылкам". "С другой стороны мы имеем логистические возможности серьезные в отношении крупных доставок", - добавил он.

Гендиректор также сообщил, что "Евроторг" продолжит развитие онлайн-каналов продаж. "Компания продолжит развивать онлайн-канал. В конце 2020 года мы начали активное взаимодействие с поставщиками непродовольственных товаров. Компания продолжит развивать предложение непродовольственной категории - на конец 2021 года мы ожидаем расширение ассортимента свыше 300 тысяч. Это даст нам лучшее понимание рынка", - отметил он.

Источник: Интерфакс-Запад