Магниты и радиопередатчики iPhone могут влиять на работу медицинской техники

На сайте компании появилась информация об особенностях использования продукции Apple рядом с медицинскими устройствами.

iPhone содержит магниты, а также компоненты и радиопередатчики, излучающие электромагнитные поля. Также все аксессуары MagSafe содержат магниты, а в зарядном устройстве MagSafe и двойном зарядном устройстве MagSafe также применяются радиопередатчики.

«Медицинские устройства, такие как имплантируемые кардиостимуляторы и дефибрилляторы, могут содержать датчики, реагирующие на расположенные поблизости магниты и радиопередатчики. Чтобы избежать возможного контакта с этими устройствами, держите iPhone и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии (более 15 см от устройства; более 30 см при беспроводной зарядке). Для получения более точных указаний проконсультируйтесь с врачом и производителем медицинского устройства», — сообщают в Apple.

Несмотря на то, что все модели iPhone 12 содержат больше магнитов, чем предыдущие модели iPhone, ожидается, что они не будут создавать большего риска электромагнитных помех для медицинских устройств, чем предыдущие модели iPhone.