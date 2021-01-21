Белорусские стартапы в списке Forbes

Forbes составил список из восьми перспективных стартапов, за судьбой которых стоит следить. Два из них создали белорусы.

В списке Forbes – приложение для здорового засыпания Loóna, созданное Сергеем Гончаром, Евгением Невгенем, Дмитрием Дориным и Андреем Янчуревичем.

Loóna – это комбинация визуального и звукового ряда, игры, раскраски, медитативной музыки и аудиоисторий, которые помогают пользователю настроиться на спокойный лад и быстро заснуть. Приложение вышло в начале 2020 года. Сейчас, по словам Невгеня, у Loóna уже «сотни тысяч пользователей» и проект начал генерировать выручку.

Инвесторами в Loóna выступают сами сооснователи MSQRD, а также ряд венчурных фондов из Долины и бизнес-ангелов, включая модель, филантропа и инвестора Наталью Водянову.

Второй стартап с белорусскими корнями – проект для обмена одеждой, бытовой техникой и другими вещами без денег «Отдам даром», основанный Сергеем Лепченковым, Сергеем Стасиловичем и Артемом Артемюком.

Стартап вырос из сообществ «Отдам даром» в социальных сетях, позволяющих людям обмениваться вещами. В мобильном приложении роль денег стала играть так называемая карма – внутренняя валюта, которая позволяла контролировать равноценный обмен вещами.