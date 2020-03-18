Приложение SurdoAdapter от белорусских студентов

Студенты БГУ создали приложение для учеников автошкол с особенностями слуха, которое переводит устную речь в язык жестов.





"Приложение является единственным в Беларуси и ориентировано на людей с особенностями слуха, обучающимися в автошколах. Ресурс позволит беспрепятственно и оперативно реагировать на советы и замечания преподавателя по вождению, а также снизить риск возникновения ДТП, - сообщили в пресс-службе университета. - С помощью SurdoAdapter инструктор записывает голосовую команду, которая автоматически преобразуется в анимацию. Графический персонаж показывает указания языком жестов. На данный момент словарь приложения насчитывает около 50 слов и фраз, используемых в обучении вождению. Например, налево, направо, газ, тормоз, сцепление и другие".

Приложение не требует подключения к интернету, работает в офлайн-режиме, и поддерживается на устройствах с операционной системой Android. В ближайшее время планируется протестировать SurdoAdapter в одной из столичных автошкол. В команду разработчиков вошли третьекурсники факультета прикладной математики и информатики Мария Пестрак, Владимир Ульяницкий, Сергей Дорошевич и факультета социокультурных коммуникаций Диана Трухан.

Источник: БЕЛТА