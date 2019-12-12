Развитие 4G в Беларуси

Подписано стратегическое соглашение между телеком-оператором А1 и инфраструктурным оператором beCloud о развитии 4G в стране.

«Последние 2 месяца мы вели переговоры по стратегическому партнерству. Мы анонсируем проект, который будет развиваться поэтапно. Первый этап строительства сети 4 поколения в значительной степени будет развиваться на уже существующей инфраструктуре компании beСloud», - сообщил генеральный директор УП «А1» (оператор A1) Гельмут Дуз.

«Переговорный путь был непростым, но в текущем году наше взаимное развитие было стремительным. В мае мы протестировали сеть, провели работу над улучшениями. В настоящее время подписываем соглашение, которое приведет к улучшению сети, в первую очередь, по возможности использования сотовой связи со стороны абонентов А1», - прокомментировал генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии» (оператор beСloud) Олег Седельник.

Он рассказал, что в настоящее время сеть 4G в диапазон 1800 МГц насчитывает 1,996 тыс базовых станций. До конца 2019 г в ней будет более 2 тыс базовых станций, доступ к которым получат абоненты А1. Покрытие технологий связи 4 поколения составляет 5% по территории и 76% по количеству проживающего населения Беларуси.

«На настоящий момент beСloud предоставляет сеть всем абонентам мобильных сетей Беларуси. С входом А1 емкость сети нужно увеличивать. Частью нашего соглашения является расширение емкости сети – с этой целью А1 предоставляет свою инфраструктуру компании beСloud. С использованием подходящей части спектра для этих услуг (800 МГц) А1 предоставит более 3 тыс базовых станций, что позволит пользоваться услугами 4G не только в городах, но и во всех регионах. Мы гарантируем покрытие более 97% территории, где проживает 99% населения. По мере выполнения проекта, рассчитанного на 2020-2023 гг Беларусь выйдет на лидирующие позиции в предоставлении услуг LTE», - добавил Дуз.

Он пояснил, что реализация совместного проекта начинается по мере выделения частотного спектра – он уже доступен в Гомеле, следующими этапами станет его реализация в Могилевской и Витебской областях.

Для реализации проекта А1 предоставляет инфраструктуру базовые станции, оптоволоконные линии, beСloud инвестирует в радиорелейную часть, которую А1 будет арендовать.

«Такая модель позволяет предоставлять услуги операторам по оптимальной стоимости», - прокомментировал Седельник.

Источник: ПраймПресс