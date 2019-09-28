Serverspace: облачная платформа нового поколения

Современные облачные сервисы позволяют существенно оптимизировать процесс управления бизнесом, структурировать работу с большими потоками информации, повысить надежность хранения цифровых данных.
Аренда виртуальной компьютерной инфраструктуры: экономно и эффективно
Сегодня уже не нужно содержать дорогостоящую аппаратную инфраструктуру и тратиться на ее регулярное обслуживание. Физические машины с успехом заменяют виртуальные выделенные серверы, которые можно арендовать по умеренной стоимости.
В вопросе аренды VDS можно довериться платформе Serverspace, являющейся одним из лидеров международного рынка в области облачных услуг.
Это объясняется многими преимуществами данного сервиса:
- время создания сервера составляет около 2 минут;
- есть возможность бесплатного тестирования сервера в течение 3 дней;
- жизнедеятельность виртуальных машин обеспечивается качественным оборудованием от проверенных производителей (Cisco,NetApp);
- неограниченные возможности персонализации управления с помощью инновационной унифицированной панели;
- работа технической поддержки в круглосуточном режиме и без выходных позволяет оперативно уточнить любой вопрос, связанный с виртуальной инфраструктурой и другими услугами платформы;
- наличие базы знаний с подробными инструкциями позволяет существенно упростить процесс использования облачного сервиса, оптимизации персональных параметров;
- опция резервного копирования позволяет избежать потери важной информации;
- географическая отдаленность центров обработки данных, расположенных в Минске, Москве, Амстердаме, обеспечивает работу в режиме постоянной доступности;
- гибкая система тарификации (каждые 10 минут) и удобные способы оплаты.
Аренда сервера – это не только удобно, но и выгодно. Serverspace не только предоставляет свои услуги по умеренным ценам, но и предлагает клиентам возможность дополнительной экономии при пополнении счета на определенную сумму (подробности на сайте).
Готовые решения и оптимизация параметров
Начиная работать с виртуальным сервером, рекомендуется использовать готовые шаблоны, предлагаемые платформой. Они достаточно функциональны и позволяют выполнять необходимые технические задачи.
Среди готовых конфигураций представлены следующие варианты:
- Basic (1 CPU (2 ГГц), 1 ГБ RAM, 40 ГБ диск SSD);
- Normal (2 CPU (2 ГГц), 4 ГБ RAM, 100 ГБ диск SSD);
- Mega (8 CPU (2 ГГц), 16 ГБ RAM, 500 ГБ диск SSD).
При желании можно указать собственные параметры и создавать шаблоны и снапшоты, используя настроенные серверы как базу. Если произошла техническая неисправность, клиент может быстро откатить сервер в рабочее состоянии с помощью, используя систему мгновенных снимков.
Serverspace – облачный провайдер, предоставляющий услуги аренды виртуальной инфраструктуры (IaaS), продажи SSL-сертификатов и бесплатного DNS-сервера.