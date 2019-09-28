Serverspace: облачная платформа нового поколения

Современные облачные сервисы позволяют существенно оптимизировать процесс управления бизнесом, структурировать работу с большими потоками информации, повысить надежность хранения цифровых данных.

Аренда виртуальной компьютерной инфраструктуры: экономно и эффективно

Сегодня уже не нужно содержать дорогостоящую аппаратную инфраструктуру и тратиться на ее регулярное обслуживание. Физические машины с успехом заменяют виртуальные выделенные серверы, которые можно арендовать по умеренной стоимости.

В вопросе аренды VDS можно довериться платформе Serverspace, являющейся одним из лидеров международного рынка в области облачных услуг.

Это объясняется многими преимуществами данного сервиса:

время создания сервера составляет около 2 минут;

есть возможность бесплатного тестирования сервера в течение 3 дней;

жизнедеятельность виртуальных машин обеспечивается качественным оборудованием от проверенных производителей (Cisco,NetApp);

неограниченные возможности персонализации управления с помощью инновационной унифицированной панели;

работа технической поддержки в круглосуточном режиме и без выходных позволяет оперативно уточнить любой вопрос, связанный с виртуальной инфраструктурой и другими услугами платформы;

наличие базы знаний с подробными инструкциями позволяет существенно упростить процесс использования облачного сервиса, оптимизации персональных параметров;

опция резервного копирования позволяет избежать потери важной информации;

географическая отдаленность центров обработки данных, расположенных в Минске, Москве, Амстердаме, обеспечивает работу в режиме постоянной доступности;

гибкая система тарификации (каждые 10 минут) и удобные способы оплаты.

Аренда сервера – это не только удобно, но и выгодно. Serverspace не только предоставляет свои услуги по умеренным ценам, но и предлагает клиентам возможность дополнительной экономии при пополнении счета на определенную сумму (подробности на сайте).

Готовые решения и оптимизация параметров

Начиная работать с виртуальным сервером, рекомендуется использовать готовые шаблоны, предлагаемые платформой. Они достаточно функциональны и позволяют выполнять необходимые технические задачи.

Среди готовых конфигураций представлены следующие варианты:

Basic (1 CPU (2 ГГц), 1 ГБ RAM, 40 ГБ диск SSD);

Normal (2 CPU (2 ГГц), 4 ГБ RAM, 100 ГБ диск SSD);

Mega (8 CPU (2 ГГц), 16 ГБ RAM, 500 ГБ диск SSD).

При желании можно указать собственные параметры и создавать шаблоны и снапшоты, используя настроенные серверы как базу. Если произошла техническая неисправность, клиент может быстро откатить сервер в рабочее состоянии с помощью, используя систему мгновенных снимков.

Serverspace – облачный провайдер, предоставляющий услуги аренды виртуальной инфраструктуры (IaaS), продажи SSL-сертификатов и бесплатного DNS-сервера.