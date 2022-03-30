В Литве выявят реальных собственников белорусских и российских компаний

Сегодня в стране зарегистрировано более 2 700 бизнесов, которыми управляют российские и белорусские акционеры. Из них реально работают около 300.

По данным платформы Okredo, в Литве имеют право работать свыше 2 700 компаний с российскими и белорусскими акционерами. В 1 609 из них 100% акций принадлежат зарегистрированным в России компаниям или гражданам России, а в 1 182 - белорусским компаниям или гражданам. Но реально из этого количества зарегистрированных компаний работает намного меньше - около 300.

Большая их часть действует в сфере услуг, в сфере розничной и оптовой торговли, транспорта и строительства, несколько - в гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере финансов. Например, в Литве открыты 19 магазинов Mere, которые принадлежат российской компании «Светофор». А управляет этими магазинами литовская компания Valientė.

Как сообщает ресурс Delfi.lt, хотя эти бизнесы в подавляющем большинстве официально не попали под санкции, в ближайшее время они столкнутся с определенными трудностями. Во-первых, власти и СМИ будут пристально изучать их деятельность и постараются выявить всех бенефициаров (потому что если в компании больше одного акционера, то доступ к такой информации официально ограничен). В том числе, предметом изучения станет официальная позиция руководства и владельцев этих бизнесов по поводу ситуации в Украине.

Во-вторых, уже сейчас литовский бизнес старается избегать каких-либо деловых контактов с компаниями, имеющими белорусские или российские «корни». Например, многие торговые сети отказываются от закупок товаров из России и Беларуси. То же касается и рядовых потребителей. Поговаривают даже, что таким компаниям могут ограничить доступ к участию в конкурсах на госзакупки, а у новых инвестиций из России и Беларуси в Литве могут появиться препятствия.

С другой стороны, в Литве понимают, что не все белорусские и российские бизнесы, работающие в стране, одинаковы. Местные чиновники и представители деловых союзов обращают внимание, что среди предпринимателей из этих стран, работающих в Литве, есть те, кто давно эмигрировал оттуда, либо вывел свой бизнес по политическим мотивам. Поэтому встает вопрос: действительно ли стоит наказывать все такие компании?

- С точки зрения бизнеса - если они трудоустроят людей в Литве, например, какой-нибудь гражданин России с видом на жительство в Литве будет создавать здесь ВВП, может, это и неплохо, - говорит президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс. - Может, эти люди как раз… хотят уехать в знак протеста, чтобы заниматься здесь бизнесом. Мы ведь впускаем специалистов ИТ из России и Беларуси, приглашаем их приехать. Так если они здесь откроют компанию, будем говорить, что бойкотируем их? Глупости. У них могут быть совсем другие установки. Поэтому надо выяснять реального получателя выгоды.

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