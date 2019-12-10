В Турции ввели новый налог с туристов

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал закон о введении 2%-ного налога с туристов.

Сумма составит 2% от стоимости гостиничного номера или другого места проживания. Налог вводится с 1 января 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. Налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и другие места, где могут разместиться туристы. При этом налог будет оформляться отдельным документом.

Ранее турецкий Минфин предложил ввести в 2020 году налог с отельеров, которые должны были выплачивать в бюджет от 1 до 6% стоимости номеров. В итоге парламент решил переложить выплату налога на туристов и изменить его ставку.

Турция наряду с Египтом и Украиной находится в тройке самых популярных направлений для проведения отпуска у белорусов – в прошлом году там отдохнули 151,4 тысячи человек.

Источник: Sputnik