Угроза санкций. Насколько это реально?

Какие отрасли могут пострадать в случае возвращения ЕС и США к политике экономической изоляции Беларуси.

12 августа рейтинговое агентство S&P Global Ratings распространило комментарий о ситуации в Беларуси, в котором предположило, что кризис в стране, спровоцированный исходом президентских выборов, несет серию политических и экономических рисков, а чрезмерно жесткая реакция белорусских властей на массовые протесты повышает вероятность международных санкций.

«На наш взгляд, перспектива международных санкций… усиливается, - говорится в комментарии S&P. - Санкции, относящиеся к нарушениям прав человека, в прошлом вводились против Беларуси неоднократно. Кроме политических последствий новые санкции могут ослабить экономический рост страны и навредить доверию инвесторов».

Хотя вероятность введения точечных или секторальных санкций пока невелика, сейчас экономисты оценивают теоретически возможные издержки для экономики в этом случае. Прежде всего, риски связаны с кредитными линиями, выделяемыми зарубежными банками белорусским банкам, а также с финансированием определенных программ и проектов.

Как сообщает портал TUT.BY, например, Всемирный банк в 2019 г. выделил около 300 млн долл. на проекты в сферах энергетики, образования и ЖКХ. Европейский инвестиционный банк за прошлый год увеличил инвестиционный портфель в Беларуси до 550 млн евро. Эти деньги идут на реконструкцию автодороги М7/Е28 Минск - Ошмяны - литовская граница, модернизацию объектов водоснабжения, поддержку реформ в ЖКХ, а также на финансирование проектов малого и среднего бизнеса. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложил в Беларуси более 390 млн евро в 24 проекта по строительству мостов, модернизации водоканалов и др.

Опосредованно эти деньги приносят пользу всей экономике, во-первых, из-за своей относительной дешевизны, во-вторых, поскольку правительство может направить сэкономленные на эти проекты бюджетные ресурсы на поддержку того же реального сектора. Если Европа запретит своим банкам иметь дело с госсектором, это станет серьезной потерей для всей экономики.

Второе «узкое место» - это торговля. Совсем недавно в интервью, размещенном на сайте Госдепартамента, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не исключает возможности отмены поставок нефти в Беларусь. Конечно, это не самое страшное, что может случиться, но такое решение поставит крест на политике диверсификации поставок энергоносителей, которой наше правительство старалось придерживаться.

По итогам 2019 г. товарооборот Беларуси со странами Евросоюза составил 15,5 млрд долл., из них белорусский экспорт - почти 8,4 млрд. В основном - это нефтехимия, продукция металло- и деревообработки, текстиль и т. д. В случае введения санкций против предприятий, которые Запад считает «кошельками режима» (например, путем установки заградительных пошлин), ущерб для страны может оказаться очень немалым.

Конечно, эти риски пока выглядят гипотетическими и даже маловероятными. Но что точно пострадает от возвращения Беларуси к статусу «страны-изгоя», так это доверие зарубежных инвесторов. Они могут сами или по рекомендации своих правительств выходить из совместных проектов, например, в ПВТ, свободных экономических зонах и т.д.

Константин ШИШКИН

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