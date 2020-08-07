«Лидсельмаш»: в будущее - с новыми технологиями

Какими проектами готовится встретить свое 120-летие одно из старейших белорусских машиностроительных предприятий.

В Министерстве тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР «Лидсельмаш» был единственным предприятием в отрасли, которое выпускало навесные и прицепные сельхозмашины и специализировалось на производстве картофелесажалок и картофелекопателей, поставляемых во все союзные республики и на экспорт.

После распада Советского Союза завод не изменил своей специализации. В 2005 г. освоил производство зерносушильных комплексов высокой производительности базовых моделей КЗСВ-30 и КЗСВ-40, работающих на жидком топливе или на газу, их модификации и исполнения с использованием шахтных проточных зерносушилок серии S6.

- Сегодня мы производим более 50 наименований сельскохозяйственной техники - картофелепосадочная, картофелеуборочная и почвообрабатывающая, сеялки, машины для уборки трав и кормов, лесная, коммунальная техника и др., - говорит Григорий ИВАНЬКОВ, который возглавил ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» в мае 2019 г.

Григорий Иванович - из когорты современных управленцев и опытных хозяйственников. Трудовую деятельность начал в 19-летнем возрасте токарем на минском заводе «Ударник», где затем работал инженером-технологом, мастером и начальником механического цеха.

Справка «Директора»

«Лидсельмаш» ведет свою историю от местного чугунолитейного завода, созданного в 1901 г. для производства сельскохозяйственного инвентаря и простейших сельхозмашин для конной тяги.

В 1948 г. предприятие получило статус Лидского завода сельхозмашиностроения, а в 2012 г. преобразовано в ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш». В его состав тогда входили ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «Мозырьсельмаш», ОАО «Волковысский машиностроительный завод», ОАО «Волковысский завод кровельных и строительно-отделочных машин (КСОМ)» и ОАО «Завод «Минскагропроммаш».

В 2016 г. ОАО «Лидагропроммаш» включено в состав холдинга «Гомсельмаш», а ОАО «Волковысский завод КСОМ» по Указу Президента №183р реализовано ООО «ФСМСтил» с целью организации производства фитингов для стальных панельных радиаторов в рамках программы импортозамещения.

В 1994 - 2019 гг. Г. Иваньков занимал руководящие должности в ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», где прошел хорошую профессиональную школу у председателей Совета директоров - Василия Шлындикова, Владимира Радкевича и Александра Шакутина.

Например, последние 5 лет он возглавлял компанию «САЛЕО» в г. Дзержинске (Минская область), после рабочего визита в 2014 г. на которую глава государства А.Г. Лукашенко принял решение о создании в Беларуси гидравлического холдинга с одноименным названием. Является заслуженным ветераном холдинга «АМКОДОР», имеет правительственные награды.

С учетом богатого руководящего и практического опыта в машиностроительной отрасли руководство Минпрома в прошлом году предложило Г.Иванькову занять должность генерального директора сходного по специализации предприятия - ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», которое тогда переживало не лучшие времена.

Второе дыхание

- Скажу честно, мне досталось не лучшее наследство. Экономические кризисы последних лет отразились и на деятельности компании. С 2015 г. кривая роста производства начала резко снижаться. Кредиторская задолженность и складские запасы достигли критической отметки, работу завода также сильно затрудняла нехватка оборотных средств. Из-за крупных долгов и невыполненных договоров в 2016-2018 гг. пострадала деловая репутация ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» в Беларуси и за рубежом. Поэтому остро стоял вопрос о дальнейшей судьбе предприятия, - вспоминает Г. Иваньков.

За прошедший год новому руководителю пришлось немало сделать для вывода управляющей компании холдинга из прорыва: удалось вернуть ритмичность производственного процесса, сохранить костяк управленцев высшего и среднего звена, оптимизировать штатную численность и частично разгрузить складские запасы. Но самое главное - снять с повестки дня вопрос о возможной ликвидации одного из старейших промышленных предприятий не только Гродненской области, но и Беларуси.

Этому в немалой степень способствовала поддержка Министерством промышленности выбранной руководством управляющей компании холдинга антикризисной стратегии и целенаправленная работа с кредиторами. В итоге руководство основного из них - ОАО «Белинвестбанк» согласилось, что банкротство - не панацея, намного эффективней финансовое оздоровление предприятия (реструктуризация кредитной задолженности).

По словам Г.Иванькова, сейчас завершаются переговоры с банком по обращению ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», в результате которых предприятие рассчитывает решить вопрос о реструктуризации имеющейся задолженности в начале 2021 г., что позволит продолжить наращивать объемы производства востребованной на рынке продукции, до 70% которой планируется поставлять на экспорт.

И что также немаловажно, лидские машиностроители постепенно возвращают потребителей, выполняя ранее заключенные договоры с клиентами в Беларуси, России, Казахстане и Литве. Только на эти цели во II половине 2019-го и I половине 2020 г. направлено более 4 млн. руб. из оборотных средств предприятия. К уборочному сезону планируется закончить монтаж и ввести в эксплуатацию 9 комплексов для сушки и хранения зерновых.

Ставка - на инновации

- Мы неплохо сработали во второй половине 2019 г. и сохранили положительную динамику в этом году. В I полугодии, несмотря на снижение экономической активности в мире из-за пандемии коронавируса, продолжили наращивать выпуск продукции. Объем экспорта за 5 месяцев вырос на 168% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., средняя зарплата увеличилась на 121%. После оптимизации персонала на предприятии работают более 500 человек, - поделился генеральный директор управляющей компании.

Объем экспорта за 5 месяцев вырос на 168% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Лидские машиностроители сделали ставку на выпуск инновационной и импортозамещающей продукции и не прогадали. Например, основную прибыль в прошлом году принесло производство стальных панельных радиаторов (35%) и крупногабаритных металлоконструкций контейнерного типа (39%) по заказу польской компании «Лауде». Изготовлено более 1 100 крупногабаритных железнодорожных контейнеров на сумму свыше 4 млн евро. Выпуск новой продукции обеспечил хорошую «подушку безопасности», позволив управляющей компании холдинга остаться на плаву в сложный экономический период.

«Лидея» - идея тепла и уюта в ваш дом

В 2009 г. новым и по настоящему судьбоносным направлением деятельности для предприятия стал выпуск стальных панельных радиаторов водяного отопления под торговой маркой «Лидея». Их производят на 2 поточных сварочных линиях от ведущего европейского производителя Schlatter (Швейцария). Плановая производственная мощность цеха - 450 тыс. изделий в год при трехсменном режиме работы.

Сегодня компания «Лидсельмаш» является ведущим отечественным производителем радиаторов в своем сегменте (около 75% рынка) и имеет долю порядка 50% продаж отопительных приборов всех типов на территории Беларуси. При общей емкости рынка в 350 тыс. отопительных приборов в стране реализуется до 200 тыс. в год. Для сравнения: в РФ потребность только в стальных радиаторах в 10 раз больше - 3,5 млн штук в 2020 г., а к концу ближайшей пятилетки этот показатель должен вырасти почти в 2 раза - до 6 млн ед. в год. Это вселяет уверенность в востребованности данного экспортно ориентированного продукта.

Модельный ряд радиаторов представлен двумя номенклатурными видами - «Лидея Компакт» и «Лидея Универсал». Благодаря ставке на качественные показатели изделий ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» остается одним из ведущих производителей на рынке систем отопления. В 2009-2020 гг. предприятие выпустило более 3 млн радиаторов, из них 65% реализовано на экспорт. «Лидея» - это полностью импортозамещающая и экспортно ориентированная продукция.

По итогам 2012-2019 гг. компания «Лидсельмаш» по объему реализованной продукции занимает 5-е место на российском рынке стальных радиаторов. А в прошлом году заняла 6-е место среди 42 поставщиков и производителей радиаторов в РФ. Правда, на общую ситуацию не лучшим образом влияет присутствие на рынке производителей из Азии и бывших стран СНГ, которые вводят потребителей в заблуждение путем завышения основных характеристик отопительного прибора.

В 2009-2020 гг. предприятие выпустило более 3 млн радиаторов, из них 65% реализовано на экспорт.

- Мы только за честную конкуренцию. Например, предприятие работает по требованиям ГОСТа 31311-2005, который предъявляет к производителям более строгие требования, чем тот же европейский стандарт EAN-442. Наши стальные радиаторы имеют толщину стенки 1,2 мм, как у европейских компаний. Однако сегодня на рынке появляются производители, которые выпускают радиаторы с толщиной 1 мм. Это значительно снижает уровень безопасности эксплуатации, так как разгерметизация отопительных приборов, к сожалению, не раз приводила к нанесению ущерба здоровью и даже жизни людей от ожоговых травм. Поэтому мы выступаем за обязательную сертификацию в Беларуси подобной продукции, - отметил начальник отдела продаж Павел Воробей.

По его словам, ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» выдвинуло инициативу о создании на территории нашей страны республиканской лаборатории по испытаниям радиаторов отопления и конвекторов. Во-первых, она позволит технически усовершенствовать выпускаемую продукцию предприятия в соответствии с запросами клиентов. А во-вторых, обязательная сертификация является действенным инструментом очистки рынка от недоброкачественных и небезопасных радиаторов и конвекторов, а также эффективным механизмом исключения практики введения потребителей в заблуждение путем фальсификации основных характеристик отопительных приборов (теплоотдачи, рабочего давления, толщины стенки, массы-нетто и т.д.).

На верном пути

По словам Г. Иванькова, за первый год руководства, опираясь на поддержку Министерства промышленности и всего коллектива, управляющая компания успешно преодолела сложный период, задействовав имеющиеся резервы и достигнув позитивных результатов в выполнении планов социально-экономического развития. Так, в 2020 г. в холдинге планируют вдвое увеличить выпуск основных видов продукции. При этом, конечно, не оставят без должного внимания и традиционные направления своей деятельности.

Например, совместно с компанией «Техникон» предстоит масштабная модернизация систем управления зерносушильных комплексов КЗСВ-30 и КЗСВ-40. В частности, только в рамках реализации госпрограммы в 2005-2015 гг. ОАО «Лидсельмаш» построило в Беларуси около 800 таких комплексов. Также планируется выпуск оборудования для комбикормовых заводов.

Хорошие перспективы имеют дальнейшее развитие и диверсификация экспорта, например, сельскохозяйственной техники, которую уже много лет хорошо знают не только в Беларуси, но и за рубежом. Например, в Монголию из Лиды поставляют машины для посадки и уборки картофеля, в Узбекистан - культиваторы для хлопкоуборочной техники, а в Кению, Судан и Венесуэлу - машины для аграрного сектора и зерносушильные комплексы. Высокое качество белорусской продукции по достоинству оценили в России, среднеазиатских республиках и других странах. И это далеко неполная география поставок лидских машиностроителей.

Также планируется более тесное развитие кооперационных связей между предприятиями в самом холдинге (в первую очередь с ОАО «Мозырьсельмаш» и ОАО «Волковысский машиностроительный завод»), а также высокотехнологичными компаниями холдингов «АМКОДОР» и «САЛЕО » («Элезер», «АМКОДОР-Эластомер» и др.).

- Сделать еще предстоит немало, но в будущее коллектив смотрит с уверенностью. В первую очередь необходимо решить вопрос с оборотными средствами и кредиторской задолженностью, дальнейшим применением неиспользуемых производственных площадей, немалые налоги от использования которых предприятие ежегодно платит из своего бюджета, провести модернизацию заготовительно-сварочного производства, ввести в эксплуатацию линию окраски. Надеемся, что руководство Минпрома поддержит и поможет реализовать наши начинания. Главное, мы четко определили вектор дальнейшего развития предприятия на модернизацию, выпуск импортозамещающей, экспортно ориентированной продукции, - подытожил генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» Григорий Иваньков.

Алексей ВЛАДИМИРОВ

Ссылки по теме:

Сохранить свое место на мировых рынках

… А комбайны врозь