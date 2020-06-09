Американская нефть и кредит на нефтепровод

Эксперт в сфере энергетики Алексей Громов прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке и целесообразность использования американского кредита для строительства нефтепровода.

С учетом ситуации на нефтяном рынке и существующим огромным профицитом предложений при ограниченности спроса Беларусь вполне может и дальше закупать вместо российской нефти американскую, такое мнение высказал руководитель энергетического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" России Алексей Громов. Напомним, в конце минувшей недели в порт Клайпеды прибыл первый танкер с американской нефтью для Беларуси.

"Сейчас производители нефти в условиях "карантинизации" большинства экономик мира в связи с коронавирусом и тяжелыми последствиями по спросу готовы практически на любых условиях поставлять нефть своим клиентам, поэтому Беларусь пользуется ситуацией и в этом году поставки американской нефти могут быть продолжены", ― говорит Громов.

Другое дело, что ближе к концу года по мере стабилизации ситуации нефть, поступающая из-за океана, будет стоить дороже российской трубопроводной нефти, отмечает эксперт.

Также Громов прокомментировал целесообразность для Беларуси в использовании американского кредита для строительства трубопроводной системы, чтобы получать нефть от терминалов стран Балтии.

"С одной стороны, диверсификация поставок энергоносителей ― это всегда хорошо для любой экономики… Другое дело — цена вопроса, кредит ― это кредит. Можно предположить, если Беларусь и пойдет на такой шаг, ее зависимость от США может усилиться, нужно ли это Беларуси – большой вопрос", ― полагает Громов.

В отличие от РФ, с США договариваться о реструктуризации кредита, о его прощении, каких-то льготах, ставках и прочих моментах вряд ли получится, в такой ситуации надо быть готовыми к тому, что степень американского экономического влияния в Беларуси будет возрастать, резюмирует эксперт.

Источник: Sputnik