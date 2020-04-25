Библиотека руководителя

В «золотой» коллекции бизнес-литературы представлены бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Саидмурод Давлатов. Как стать миллионером на территории СНГ. 10 шагов к успешной жизни. - М.: Эксмо, 2020. - 272 с.

Автор представляет пошаговую методику открытия и развития успешного бизнеса. Его рассказ подкреплен делом, а советы проверены реальным опытом. За свою жизнь С. Давлатов участвовал в 67 бизнесах, и многие из них сейчас процветают. Но часть не оправдала себя, о чем он честно рассказывает. Именно благодаря тому, что речь идет как о позитивном, так и о негативном опыте, книга имеет особую ценность - ведь лучше учиться на чужих ошибках, чем совершать собственные.

Оскар Хартманн. Просто делай! Делай просто! - М.: Эксмо, 2019. - 336 с.

Известный предприниматель и автор популярного YouTube-канала делится вопросами, которые в свое время помогли ему победить врожденное неизлечимое заболевание, побить мировые рекорды в нескольких спортивных дисциплинах и построить ряд успешных компаний, капитализация которых превышает 1 млрд долл.

Ицхак Адизес. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 264 с

Книга известнейшего в мире специалиста по повышению эффективности организаций посвящена избитому, но в то же время вечно актуальному вопросу - как стать идеальным менеджером. Автор уверяет: идеальным быть попросту невозможно, но можно отшлифовать грани своей личной эффективности и быть эффективным в одной, максимум - в двух областях.

Книга адресована руководителям, сотрудникам кадровых агентств и всем, кого интересуют вопросы управления организацией.

Франческа Джино. Сделай это неправильно. - М.: Альпина Паблишер, 2020. - 312 с.

Обычно к бунтарям и нарушителям правил в обществе относятся настороженно. Они создают хаос на рабочем месте, разрушают устоявшийся порядок, спорят, когда все остальные согласны. Нам часто некомфортно с такими нарушителями, но практически все гениальные идеи и инновации, которыми мы сейчас пользуемся, были созданы именно этими людьми - в спорах и конфликтах, вне привычных рамок и сценариев.

Прочтя книгу, вы узнаете, как превратить работу и личную жизнь в интересное приключение, освободив внутреннего бунтаря.

Джереми Кларксон. Вокруг Света с Кларксоном. Особенности национальной езды. - М.: Альпина Нон-фикшн, 2019. - 212 с.

Знаменитый британский журналист, циник и острослов (ведущий программы TopGear на телеканале Би-би-си) совершил путешествие вокруг света и в своей неповторимой манере рассказал, как обстоят дела с автомобилями (а заодно и со многими другими вещами) в разных странах мира. От его пристального внимания не ушли: Италия, Куба, Исландия, Япония, Вьетнам, Швейцария, Техас, Австралия, Индия, Монако, Дубай и Великобритания...