Гаджеты для бизнеса и не только

Кошелек для криптовалют Ledger Nano S, уникальный принтер HP Neverstop Laser, умная колонка Яндекс.Станция Мини.



Кошелек для криптовалют Ledger Nano S

Это устройство, которое выглядит как обычная флешка, на самом деле - сверхзащищенный гаджет, позволяющий хранить и использовать криптовалютные накопления. Благодаря специальному приложению владелец гаджета может работать с более чем двумя десятками цифровых токенов, включая Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, EOS, Stellar и др.

Ledger Nano S - аппаратный кошелек на собственной уникальной операционной системе BOLOS. Он позволяет перемещать криптовалюту, но никогда не передает цифровые деньги на компьютер. Даже если на него попадет вредоносное программное обеспечение, крипта останется в безопасности. Если злоумышленник захочет получить доступ к вашему устройству, ему придется подобрать кодовую фразу из 24 слов! А затем получить личные ключи, которые хранятся в сертифицированном чипе безопасности, аналоге тех, что используются в кредитных картах и биометрических паспортах.

Все операции отображаются на OLED-дисплее и подтверждаются с помощью кнопок на корпусе. От физических повреждений гаджет защищен поворачивающимся колпачком из нержавеющей стали.

Цена устройства - от 100 до 130 долл.

Уникальный принтер HP Neverstop Laser

Это первый в мире лазерный принтер без картриджа с системой непрерывной подачи тонера. Девайс будет особенно полезен тем, кто занимается фрилансом или бизнесом и много печатает. Как подсчитали в HP, при печати около 1 000 листов в месяц, новинка окупится уже через 2,5 месяца.

Вместо сменного картриджа в принтере используется модуль печати HP 104A, занимающий основной внутренний объем устройства. Там располагаются фотобарабан, емкости для тонера и отработанного красящего порошка. Модуль легко и просто пополняется тонером из сменных туб. Кроме экономии и удобства, в этом принтере много «умных» функций: например, печать со смартфона через приложение HP Smart App или возможность сделать скан и копии файлов без включения компьютера.

HP Neverstop Laser заправляется всего за 15 с и при этом осуществляет постоянную индикацию запаса тонера. Датчики контроля открывают шлюз для добавления дополнительного тонера после печати 2 500 страниц. Технология позволяет избегать просыпаний тонера в заправке.

Цена новики в зависимости от модели - 250-300 долл.

Умная колонка Яндекс.Станция Мини

«Фишка» одного из немногих интересных устройств, сделанных в России, в том, что в него встроен голосовой помощник Алиса. Благодаря wi-fi, эта виртуальная помощница отвечает на вопросы и включает по запросу музыкальные подборки или конкретные композиции.

Яндекс.Станция похожа на небольшую шайбу. В комплект входят: адаптер питания на 7,5 Вт, USB-кабель и три месяца бесплатной подписки на Яндекс.Плюс. Алиса активируется при первой же регистрации устройства. Достаточно включить колонку в розетку - и Алиса тут же поздоровается и расскажет вам как, настроить устройство.

Яндекс.Станцию необходимо подключить к розетке при помощи провода. Встроенного аккумулятора в устройстве нет, но можно использовать пауэрбанк. Устройство слышит команды на фоне музыки даже из другой комнаты, может запомнить голос и имя хозяина. Колонкой можно управлять не только голосом, но и жестами. На верхнем торце корпуса расположен датчик движения рук. Нужно лишь поднести ладонь к сенсору, чтобы изменить уровень громкости.

Стоимость гаджета - 150-175 руб.