Окна возможностей

В России готовится масштабная приватизация госкомпаний, а на Украине - земли.

БЕЛАРУСЬ

Хорошая новость для импортеров лекарственных средств - порядок их регистрации в Беларуси значительно упростится.

Указом №499 от 31 декабря 2019 г. Президент Беларуси поручил Министерству здравоохранения до 1 мая 2020 г. создать Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств (Госфармнадзор). Кроме того, данным документом вводится упрощенная процедура государственной регистрации лекарств, которая в нашей стране является крайне сложной и дорогой. Иногда она затягивалась на 1-1,5 года! Теперь же при упрощенном порядке этот срок должен составлять не более 30 рабочих дней, а сумма расходов заявителя ограничена потолком в 120 базовых величин, без учета НДС.

Как сообщается, упрощенная процедура будет применяться для лекарств, которые имеют регистрацию в ряде «безопасных» стран, таких как Австралия, Австрия, США, Канада, Швейцария, Япония, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Швеция, Испания и Португалия. А также - для препаратов, зарегистрированных уполномоченным органом ЕС и прошедших программу переквалификации Всемирной организации здравоохранения.

Евросоюз выделит 750 тыс. евро на развитие экологического предпринимательства в Беларуси.

На первом этапе речь идет о проекте «ландшафтно-ориентированного развития сельских территорий» в долине реки Ясельда. Он рассчитан на 3 года и будет реализован на территории 8 сельских советов Березовского, Дрогичинского и Ивановского районов Брестской области.

Как минимум треть общего бюджета направят на поддержку предпринимательства на этих территориях. В первую очередь, в сферах туризма и ремесленничества, сохранения природного и историко-культурного наследия, оказания услуг, производства и органического сельского хозяйства. Для этого при сельских советах, учреждениях образования и культуры планируется открыть 8 ресурсных центров, где станут изучать поступающие предложения и помогать в их реализации. Кроме того, эти центры будут проводить информационные и обучающие мероприятия (тренинги, семинары, форумы), участвовать в разработке программных документов по развитию региона, содействовать малому бизнесу в поиске партнеров.

РОССИЯ

В 2021 г. будет создан инновационный научно-технологический центр «Долина Менделеева».

Постановление, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вступило в силу 3 января. Как сообщается, инноцентр будет создан на базе Химико-технологического университета и займется решением задач в сфере импортозамещения химической продукции, прорывными научно-технологическими разработками, поддержкой соответствующих исследований и разработок. Особенно - так называемой «зеленой химии»; агрохимии и биотехнологий; производства особо чистых веществ; фармацевтики; синтеза высокоэнергетических веществ и т.д.

Запустить проект планируется в 2021 г. Структурно комплекс будет разделен на 3 кластера: научно-технологический, занимающийся исследованиями и подготовкой специалистов; производственный - с совокупным объемом выработки до 1 тыс. т в год; кластер, поддерживающий инфраструктуру и отвечающий за проектирование и финансирование стартапов. На первом этапе в проект будет вложено около 5 млрд руб.

За три ближайших года РЖД потратит на инвестиционные программы 2,5 трлн руб.

Правительство России уже одобрило финплан и инвестпрограмму компании на 2020-2022 гг. Как пояснил глава Кабинета министров Дмитрий Медведев: «Планируемый объем инвестпрограммы на три года составляет 2,5 трлн руб., более 820 млрд руб. - уже в 2021 г. Большая часть этих средств должна пойти на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка и реализацию крупных проектов, таких как БАМ и Транссиб, которые позволят снять инфраструктурные ограничения для развития нашей экономики».

В частности, на развитие инфраструктуры в 2020-2022 гг. решено направить свыше 1 трлн руб., на обновление объектов - почти 900 млрд, на развитие подвижного состава - 488 млрд. Компания намерена закупить более 1,8 тыс. локомотивов. Кстати, планируемый объем долгосрочной инвестиционной программы РЖД до 2025 г. составит около 10 трлн руб. В следующем году ОАО «РЖД» намерено увеличить загрузку более чем на 3%, чтобы нивелировать сокращение перевозок, отмечавшееся в 2019 г.

Инвесторы получат шанс приобрести пакеты акций крупнейших госкомпаний.

Правительство России намерено постепенно избавляться от госпакетов банков и ряда крупных компаний, таких как РЖД, «Почта России», Россельхозбанк, «Аэрофлот» и др. Соответствующий план приватизации уже готовится.

Так, в 2020-2022 гг. государство может сократить долю своего участия в уставном капитале РЖД со 100 до 75% + 1 акция, в Россельхозбанке и «Почте России» - до 50% + 1 акция. Обсуждается также возможность продажи 25% акций госкорпорации «ДОМ.РФ», «Росагролизинга», Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и «Росгеологии». Очень интересный актив - «РусГидро», где государство планирует сократить свою долю с 60,5 до 50% + 1 акция. В «Россетях» правительство хочет продать 13%, снизив свою долю с 88,04 до 75%+1 акция. И это далеко не полный перечень предприятий, доли в которых могут быть выставлены на продажу.

Полностью правительство может прекратить участие в капитале Новороссийского морского торгового порта (НМТП), где у государства 20%, и «Продинторга» (100%).

УКРАИНА

В стране началась земельная реформа. Впервые рынок земли может быть открыт для зарубежных инвесторов.

Верховная рада приняла за основу законопроект о дерегуляции в сфере земельных отношений. Как сообщается, цель - «снять искусственные ограничения хоздеятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса». Ранее - 13 ноября - Рада приняла в первом чтении законопроект, отменяющий введенный в 2001 г. мораторий на продажу земель сельхозназначения. Как ожидается, после проведения референдума рынок земли могут открыть и для иностранцев.

В настоящее время площадь с/х земель Украины составляет около 42,7 млн га, или 70% территории страны, а площадь пашни - 32,5 млн га, или 78,4% всех сельхозугодий. 75% с/х земель находится в частной собственности, остальное (порядка 10 млн га) - в государственной. Цены за гектар такой земли - разные. Но в среднем 1 га хорошего чернозема обойдется где-то в 1,5 тыс. долл. Единственное ограничение: концентрация земель в одних руках не должна превышать 35% с/х угодий - в пределах одной громады, 8% - в пределах одной области и 0,5% - в пределах Украины.