Все надежды на руководителей

Как мы и прогнозировали, Беларусь вступила 2020-й со «старыми новыми» проблемами, с которыми сразу после новогодних праздников столкнулись представители органов госуправления и деловых союзов, руководители отечественных предприятий.

Это и неопределенность в вопросе дальнейшей интеграции с Россией, и отсутствие четких договоренностей по поставкам и ценам на газ и нефть в этом году в связи с налоговым маневром. И если по газовым контрактам принято компромиссное решение о сохранении на первые два месяца прошлогодней цены, то по нефтяному вопросу определенности все еще нет…

Не случайно вопросы повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт обсуждались 21 января на совещании у главы государства. При этом он констатировал, что экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются.

В начале января Мозырский и Новополоцкий НПЗ снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российских углеводородов. Заводы перерабатывали имевшиеся запасы, белорусскую нефть и сырье, поступавшее от группы компаний «Сафмар», контролируемой российским бизнесменом М. Гуцериевым.

«Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства», - заявил по этому поводу Президент Беларуси.

По его словам, сейчас в полном объеме поставкам российской нефти альтернативы нет, но отрасли необходимо диверсифицироваться. В перспективе 30−40% нефти предстоит покупать в России, 30% завозить с Балтики и 30% через Украину - проверенным уже путем. Возможно, сможет поставить нефть Казахстан, если Россия согласится с этим…

Вскоре после совещания на высшем уровне появились и первые результаты. Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что есть уже практически готовые контракты на поставку нефти из альтернативных источников. Возможно ее поступление в ближайшее время.

К слову, необходимость диверсификации внешней торговли Беларуси подтверждает и официальная статистика. В январе-октябре 2019 г. на первую пятерку стран - наших торговых партнеров - пришлось 68,9% экспорта товаров (в аналогичном периоде 2018 г. - 68,1%) и 77,6% всего товарного импорта. А доля первой десятки осталась практически неизменной - 81,1% экспорта.

Так что проблем сегодня хватает не только у отечественной нефтехимической сферы, от устойчивой работы которой во многом зависят другие отрасли. Подтверждением тому служат результаты недавнего соцопроса руководителей белорусских предприятий, которые заявили об ухудшении экономических настроений. Так, в декабре 2019 г. сглаженный индекс настроений составил 0,7 против 1,6 в ноябре 2019 г. и 4,4 - в декабре 2018 г.

Как отметил глава офиса Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, мнение предпринимателей подтверждает то, что подсказывает макроэкономика. Бизнес остро чувствует, что происходит на рынке, до того, как это отразит официальная статистика. То есть мы опять приходим к состоянию экономики, которая зависит от руководителей.

«Будем эффективно управлять процессами - страна не обвалится. И мы сможем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому убедительно прошу вас заняться вопросами экономики», - напутствовал руководителей разного уровня А.Лукошенко. 2020-й ставит новые задачи, решать которые нам предстоит уже в ближайшее время…

С уважением,

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