Гаджеты для бизнеса и не только

Суперзащищенный ноутбук от HP, беспроводная колонка для любой погоды, шлем смешанной реальности Microsoft HoloLens 2.

Суперзащищенный ноутбук от HP

Компания HP недавно начала продажи в России очень интересного ноутбука Elite Dragonfly. Главная нестандартная «фишка» устройства - использование технологии Sure View, что позволяет скрывать информацию на экране от окружающих. Дисплей хорошо виден только тому, кто сидит прямо перед ним, а под определенным углом все пространство выглядит засвеченным. В ноутбуке применены еще несколько полезных технологий: Sure Sense (защита от кибератак на основе искусственного интеллекта), Sure Recover (восстановление файлов после обновления системы) и WorkWell (позволяет следить за здоровьем во время рабочего дня). Приложение периодически предлагает делать перерывы в работе, а также дает советы по повышению продуктивности.

У ноутбука - корпус-трансформер из магниевого сплава и 13-дюймовый сенсорный экран. Внутри установлен процессор Intel Core Pro 8-го поколения. По данным производителя, он способен функционировать до 24,5 ч от одного заряда. Работает лэптоп под управлением ОС Windows 10 и весит менее 1 кг. Стартовая цена - от 99 990 росс. руб.

Беспроводная колонка для любой погоды

Беспроводными колонками часто пользуются во время выезда на природу, на даче, возле бассейна и т.д. Поэтому защита от влаги для таких устройств очень важна. Американская компания JBL разработала колонку JBL Xtreme, которая защищена от попадания воды по высшему разряду IPX7. Это значит, что она способна выдержать даже погружение на глубину 1 м в течение 30 мин. Так что, если вы забудете ее под дождем, с ней точно ничего не случится.

Корпус JBL Xtreme выполнен из прорезиненного пластика, а снаружи отделан приятной на ощупь тканью - смотрится необычно и эффектно. Благодаря этому колонка не скользит в руках, даже если они мокрые или вы работаете в перчатках. Весит устройство немало - 2,1 кг, но зато ее аккумулятор на 10 000 мАч способен работать 15 ч! Два USB-выхода можно использовать и для зарядки телефонов. А встроенный микрофон позволяет говорить через колонку по громкой связи, если вы заняты работой или плаваете в бассейне. Наконец, Модуль Bluetooth дает возможность подключиться к JBL Xtreme сразу с трех устройств и поочередно управлять треками. Цена гаджета в Беларуси - 495 руб.

Шлем смешанной реальности Microsoft HoloLens 2

Компания Microsoft впервые представила новый VR-шлем на выставке MWC 2019 в Барселоне. Это устройство предназначено для ИТ-специалистов, работающих с голограммами.

Второе поколение HoloLens получило ряд улучшений. Оно имеет вдвое более широкий угол обзора и поддерживает больше команд. Например, распознает жесты рук пользователя и позволяет напрямую взаимодействовать с виртуальными изображениями. Можно касаться голограмм и двигать их привычными движениями. Значительное расширение обзора дает возможность рассматривать одновременно больше голограмм, читать текст и увидеть мелкие детали на трехмерных изображениях в максимальном разрешении. Голосовые команды устройства работают даже в шумной заводской среде за счет интеллектуальных микрофонов и обработки естественной речи.

Стоит VR-шлем 3,5 тыс. долл. В эту сумму включен кредит на 500 долл. для работы на платформе смешанной реальности Azure Mixed Reality, которой по всему миру сегодня пользуются более 20 тыс. разработчиков.