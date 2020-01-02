Как работать с «инопланетянами»

Почему сотрудники одной компании не всегда понимают друг друга?

Во время занятий с директорами предприятий, руководителями различного уровня и собственниками бизнеса мы, как правило, прорабатываем как сугубо управленческие вопросы, так и носящие психологический характер, связанные с межличностными отношениями. Например, почему люди, работающие в одной организации, - такие разные по потребностям, интересам, отношению к предприятию и к делу, которым занимаются? Или почему владельцы и менеджмент компании требуют от рядовых сотрудников лояльности и эффективности, а те порой энергично сопротивляются?

Дело в том, что, находясь в одних и те же организационных реалиях, люди воспринимают их не только через призму своего профессионального, менеджерского, коммерческого и житейского опыта, но и через особенности позиционирования - не столько в рамках конкретного предприятия, сколько в более широком социальном контексте. Другими словами, безотносительно к конкретной организации они связывают свое отношение к происходящему в ней и свою поведенческую модель, исходя из положения, занимаемого в системе организационных связей. Различное позиционирование влияет на понимание или, точнее, непонимание (недопонимание) интересов друг друга. В результате, делая общее дело, люди часто говорят на разных языках.

Как показывает мой опыт работы с отечественными компаниями, значительная часть непростых моментов в отношениях сотрудников, работающих под одной организационной «крышей», связана с их так называемым «инопланетным» происхождением: владельцы бизнеса - «с Юпитера», наемные руководители - марсианского происхождения, а рядовые сотрудники - «земляне». То есть три группы людей связаны работой в общей организационной реальности, но при этом их жизненные модели не пересекаются, так как имеют значительные отличия!

Впервые метафорическую идею «инопланетного происхождения» предложил Томас Хойруп, датский ученый, профессор Института археологии и этнологии Копенгагенского университета. Более 10 лет он интенсивно работал над анализом моделей жизни. Основой разработанной им типологии стала форма трудовых отношений: люди, работающие на себя, управленцы, работающие по найму, и рядовые наемные сотрудники.

Вид занятости во многом определяет образ жизни человека за рамками организации, а вместе с этим - и восприятие таких ключевых понятий, как «работа», «время», «успех», «деньги». Предпосылки, из которых исходят представители каждой модели, часто не только отличаются, но и противоречат друг другу. Даже слова, вроде бы одинаковые для носителей одного языка, для представителей разных моделей имеют далеко не одно и то же значение.

Инопланетяне с Юпитера. Стратегия самореализации

К этой группе принадлежат люди, реализующиеся в своем бизнесе и целиком отвечающие за него. Они представляют класс собственников. Это люди, работающие на себя, ведущие свое дело независимо от его масштабов: им может быть как небольшой проект - «мелкий гешефт», так и крупный бизнес - «заводы, газеты, пароходы». «Юпитерианец» полностью берет на себя ответственность за успех дела - такое отношение дает человеку, работающему «не из-под палки», ощущение свободы и независимости.

Для «юпитерианцев» не существует различия между временем, занятым работой, и временем отдыха: «Человек дела» никогда не свободен от работы, потому что никогда на нее не приходит, он посвятил себя ей целиком, растворен в ней в формате «24/7/365». «Юпитерианцы» убеждены, что свободное время является таковым, если посвящено реальной деятельности, преследующей осмысленную Цель. Если оно используется бессмысленно, то, по их мнению, люди, так поступающие, ленивы, непредприимчивы и заняты исключительно потреблением. Как тут не вспомнить крылатую фразу Штирлица: «Самые счастливые люди на Земле - те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия».

Инопланетяне с Марса. Стратегия жизненного успеха

В основе своей «марсиане» - управленцы, но к этой категории можно отнести и специалистов-профессионалов высокого уровня, работающих по найму и не имеющих доли в капитале, т.е. не связанных с предприятием отношениями собственности. Их привлекают индивидуально, исходя из уровня компетенций, для организации бизнес-процессов и руководства «землянами» и платят за полученные результаты. Иначе говоря: «орлы не летают стаями, их разыскивают поодиночке».

«Марсиане» предъявляют к организации определенные требования, устанавливают и поддерживают необходимые для дела отношения с коллегами. Так как их цель - занять более высокую ступень, они требовательны, прежде всего, к самим себе: им важно постоянно повышать свою квалификацию и обойти коллег, которые рассматриваются в качестве конкурентов на пути вверх по управленческой лестнице. Успех для «марсианина» - достижение максимально более высокого положения в организационно-управленческой иерархии, что дает им возможность не только больше зарабатывать и более солидный компенсационный пакет, но и повышает самооценку.

На программах по развитию менеджерских компетенций в Школе делового и управленческого мастерства учатся как опытные менеджеры, так и молодые руководители, а также кандидаты в кадровый управленческий резерв. Подавляющее большинство из них оплачивает обучение из собственных средств. На мой вопрос: «Зачем вам это надо?» они говорят о серьезных карьерных притязаниях, желании управленческого роста, понимая важность образовательных инвестиций в достижение поставленных целей. Их интересуют уровень собственной квалификации и полезный нетворкинг.

«Марсианин» не становится свободнее, даже если начинает работать на себя или получает высокую зарплату. Одно из шутливых определений говорит, что такие люди достаточно умны для того, чтобы вести ваше дело, и достаточно мудры, чтобы не иметь своего собственного. Свободу они связывают с продвижением по службе, так как это дает им возможность управлять процессами и организовывать деятельность других людей. В результате растет их авторитет, а это для них - одна из главных потребностно-мотивационных составляющих в работе. «Марсиане» ориентированы на интерес, работа для них - сама по себе увлечение, они избегают рутины, которая их тяготит. Путь такого человека - от работы по необходимости к работе по склонностям.

«Марсианин» считает идею свободного времени абсурдной, так как разница между свободным и рабочим временем для него скорее фикция. Его увлеченность текущими делами не связана с рамками, очерченными рабочим временем. Он искренне считает, что если не сумеет посвятить работе всего себя, его обойдут те, кто это сделает более эффективно. В его картине мира каждый сам отвечает за свою собственную жизнь: и успехам, и поражениям человек обязан сам себе. Успех для него - это вопрос личных возможностей и грамотных инвестиций.

Инопланетяне с планеты Земля. Стратегия благополучия

«Земляне» - это люди, работающие по найму, которым платят за время, проведенное на работе «от звонка до звонка». Главное для людей, исповедующих эту модель, - жизненное благополучие, понимаемое как достаток в семье, уровень жизни «не хуже, чем у других». Работа для «землян» имеет единственную цель: получение заработка, что позволяет им «жить» в свободное время. Так получилось, что каждый должен иметь работу и каждый от нее зависит. Обязанности - неприятная необходимость, с которой надо мириться, чтобы хорошо проводить свободное время. Такие люди не работают ради дела, успех в рамках конкретной компании для них не особо важен, так как они считают, что всегда смогут продать свой труд (точнее, свое рабочее время) где-нибудь в другом месте. Для «землянина» работа - это то, во что его должны включить и вовлечь другие. Принудительный характер такого включения проявляется в двух установках: необходимо иметь работу; во время рабочего процесса необходимо действовать по инструкциям.

Заработная плата для такого работника в определенном смысле не имеет отношения к тому, что и как он сделал - она платится за время, проведенное на работе. По убеждению «землянина», уровень причитающейся ему платы окончательно не установлен и не зависит от его вклада в полученный результат, а поэтому нет смысла делать больше некоего минимума. В разговорах, касающихся денег, «земляне» используют выражения «Сколько тебе дали?», «В прошлом месяце я получил…» Из их уст, как правило, не услышишь глагола «зарабатывать».

Необходимая интенсивность деятельности «землянина» обеспечивается только принуждением и контролем со стороны нанимателя. С точки зрения этой модели, наниматель представляется человеком, старающимся как можно больше загрузить работника, чтобы самому вести богатую и праздную жизнь.

Свобода для «землянина» означает одно - быть не на работе. Именно в этом промежутке и есть смысл его жизни. Причем чем труднее работа, тем большее удовольствие приносит ему свободное время. Он не возьмет на себя ответственность за что-либо. Успех с точки зрения «землянина» - результат случая, везения. Именно поэтому среди тех, кто покупает лотерейные билеты, в основном «земляне». «Марсианин» или «юпитерианец» не будут на это тратить ни энергию, ни время, ни деньги. По мнению «землян», все блага приобретает тот, кто оказался в нужное время в нужном месте.

«Инопланетное взаимодействие» в организации

По оценкам социологов, доля «юпитерианцев» на постсоветском пространстве - от 3 до 5%; «марсиан» - от 10 до 15%. А самой массовой группой являются «земляне», составляющие от 80 до 87% населения.

Для «юпитерианцев» «земляне» - по определению люди ленивые, не готовые ради дела поступиться личным временем. Они все время смотрят на часы и страшно негодуют, если приходится задерживаться на работе. Вряд ли «юпитерианец» догадывается, что, заставив подчиненного в выходной день выйти на работу, он тем самым отнимает у него чувство свободы и осмысленности жизни. Ведь его собственная свобода привязана не ко времени, а к свободному выбору - решений, действий и т.п.

«Земляне» недовольны, когда от них требуют преданности «какому-то там делу», тогда как они продают нанимателю свое время исключительно по необходимости и стараются «честно трудиться», т.е. работать ровно столько, сколько положено по графику. Поэтому их раздражает недоумение начальника, заставшего их на выходе через полчаса после окончания рабочего дня.

«Марсиане» воспринимают «землян» в качестве «офисного планктона», который не участвует в управленческой гонке, не занимается самообразованием и не собирается выходить за рамки инструкций и служебных заданий. Впрочем, «юпитерианцы» им также не всегда понятны своим желанием долгое время «сидеть на одном месте». Выражаясь метафорически, «марсианин» - это кот, который гуляет сам по себе: готов покинуть очередную компанию ради привлекательных карьерных и финансовых перспектив. Его свобода - в выборе нанимателей, которые при правильном подходе повышают его ценность как управленца и профессионала.

Мой опыт работы в корпоративном формате показывает, что в большинстве случаев люди избегают некомфортной и непонятной им «территории». Осознание различий в жизненных моделях часто упорядочивает процесс внутриорганизационного взаимодействия. Для этого нужно, прежде всего, не лишать «землян» времени, «марсиан» - борьбы за статус, а «юпитерианцев» - возможности выбора. Если же схематично рассматривать психологические особенности взаимодействия людей «с разных планет» в рамках одной организации, то они сводятся к тому, что «юпитерианцы» (собственники) нанимают «марсиан» (профессиональных управленцев) для того, чтобы они грамотно организовывали труд «землян» (рядовых сотрудников). При этом под грамотной организацией понимается максимальное вовлечение с целью получения высокого результата за отведенное время исходя из имеющихся ресурсов.

В следующей статье мы проанализируем первые шаги «марсиан» на управленческом пути, выделим типовые ошибки, которые они совершают, разберемся в их причинах, определим систему опорных точек, позволяющих выстраивать грамотные отношения с представителями других «планет».

Александр ТРУСЬ,

бизнес-тренер, основатель Школы делового и управленческого мастерства, кандидат психологических наук