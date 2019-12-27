Окна возможностей

В Москве и Казахстане стартуют крупные транспортные проекты, которые могут быть интересны белорусским компаниям.

РОССИЯ

В 2020-2022 гг. Москва направит на строительство метро 700 млрд руб. (почти 11 млрд долл.).

В такую сумму оценивается стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на линиях и станциях. А также - инвестиции на строительство депо и технологической части пересадочных узлов. С 2011-го по начало 2019 г. Москва уже потратила на метрополитен около 855 млрд руб., а до конца текущего года к этим затратам добавится еще 176 млрд. Таким образом, общие расходы на строительство метро в Москве с 2011 по 2024 г. могут составить более 2 трлн руб.

В 2012 г., когда утверждалась программа развития метро, ее стоимость оценивалась в 900 млрд, и это казалось гигантской суммой. Впоследствии сумму несколько раз пересматривали, в результате чего она выросла вдвое. Как отмечают в Департаменте строительства российской столицы, увеличение затрат связано с расширением программы. Так как метро начали строить на территории Новой Москвы, потребуется продлить некоторые линии.

Московские власти выделят на программу благоустройства «Моя улица» рекордную сумму - 107,2 млрд руб.

Эти значительные расходы связаны с увеличением территории программы. Так, в 2020 г. запланировано восстановление исторического облика улиц на восьми объектах площадью 13 га, в 2021-м благоустройству подлежат уже 38 объектов площадью 44,9 га. А в 2021-м в Москве благоустроят 8 набережных площадью более 150 га. Кроме того, должны быть проведены работы по «экологической реабилитации» нескольких парков.

«Моя улица» - программа комплексного благоустройства улиц Москвы, включающая обновление и расширение пешеходных зон, обновление тротуаров, фасадов и освещения, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, обустройство малых архитектурных форм. О ее эффективности говорит тот факт, что российская столица стала единственным в Европе лауреатом премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence за выдающиеся достижения в развитии городов. Эта награда считается одной из наиболее престижных в мире в сфере девелопмента и городского развития.

Условия для работы белорусских предприятий на Смоленщине станут комфортнее.

Уверенность в этом выразил губернатор Смоленской области Алексей Островский в одном из недавних интервью. По словам чиновника, такую возможность предоставляет соглашение, которое было подписано в июле администрацией области с правительством Республики Беларусь.

Губернатор подчеркнул, что Беларусь сегодня - крупнейший торговый партнер региона. Здесь зарегистрировано свыше 3 тыс. организаций с белорусским капиталом, включая такие крупные, как, например, «Стим-2», «СМИТ Ярцево», «Беллайт» и др. В ближайшей перспективе наиболее важными направлениями для сотрудничества Беларуси и Смоленской области станут льноводство, сельхозмашиностроение и туризм.

Кроме того, зарегистрированные в области малые и средние предприятия (в т.ч. совместные) смогут рассчитывать на получение бюджетных ассигнований в рамках соответствующего национального проекта. На эти цели недавно было дополнительно выделено 37 млн руб.

КАЗАХСТАН

Отменено требование об обязательном подтверждении соответствия некоторых видов продукции на казахском рынке.

Республика Казахстан проинформировала Коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) об устранении одного из препятствий на внутреннем рынке Союза. В частности, Казахстан отменил требования об обязательном подтверждении соответствия продукции, которая согласно правовым актам Союза освобождена от обязательной сертификации. Речь идет о стальных канатах, трубах для нефте- и газопроводов, подъемных талях, подъемниках с электродвигателем и специальных лебедках.

Вероятно, это неплохая информация для некоторых белорусских производителей и поставщиков. Наши страны активно развивают экономическое сотрудничество. Так, на недавно завершившемся в Казахстане бизнес-форуме было подписано 15 двусторонних договоров на сумму более 75 млн долл. в таких отраслях, как сельхозмашиностроение, агропромышленный комплекс, легкая промышленность, пищевая промышленность и фармацевтика.

Правительство Казахстана до 2025 г. выделит на финансирование транспортной инфраструктуры 6,5 трлн тенге (1,6 млрд долл.).

Эти расходы предусмотрены новой государственной программой «Нурлы жол» («Светлый путь»). По информации министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, 58% этой суммы составят средства республиканского бюджета, 11% - местных бюджетов, 26% - деньги, полученные с использованием механизма государственно-частного партнерства и частные инвестиции, 5% - собственные средства частных и государственных компаний.

В рамках программы планируется: реконструкция 10 тыс. км и ремонт 11 тыс. км трасс республиканского значения, а также ремонт 27 тыс. км дорог местной сети; строительство и модернизация 133 автостанций, автовокзалов и пунктов обслуживания пассажиров. В целом стоит задача к 2025 г. провести 100% автодорог республиканского значения и 95% - областного и районного значения в хорошее и удовлетворительное состояние, обеспечить их объектами сервиса с нынешних 58 до 100%.

ЛИТВА

Клайпедский порт намерен увеличить инвестиции в инфраструктуру для привлечения грузов из Беларуси.

Клайпедский порт сегодня входит в пятерку крупнейших по грузообороту на Балтийском море. Поток грузов из Беларуси здесь вырос с 9 млн т в 2013 г. до почти 15 млн т в 2018-м. При этом политические отношения между нашими странами оставляют желать лучшего и часто переходят на экономику. Примеры - негативное отношение Литвы к проекту БелАЭС, запрет компании «Белтрубопроводстрой» участвовать в строительстве газопровода в Литве и др. Сейчас споры в литовском парламенте вызвала сделка с участием белорусского Терминала насыпных грузов, контролируемого «Беларуськалием», по покупке акций компании Nemuno terminalas.

На фоне слухов о возможном переориентировании белорусских грузов из Литвы в порты Латвии и России дирекция Клайпедского государственного морского порта добилась утверждения инвестпрограммы, включающей строительство причалов и углубление акватории. Сумма проекта пока не разглашается, смогут ли белорусские подрядчики принять в нем участие - тоже неизвестно.