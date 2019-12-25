Библиотека руководителя

В «золотой» коллекции бизнес-литературы представлены бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Александр Левитас. Убедили, беру! 178 проверенных приемов продаж. - М.: АСТ, 2019. - 320 с.

В издании перечислены приемы, которые уже завтра позволят вам продавать больше, чаще и дороже. Это просто, для этого не нужен особый талант. Потребуются лишь желание, немного времени - и эта книга. Результат гарантирован опытом сотен компаний.

А. Левитас, который собирает инструменты продаж по всему миру, поделился как кейсами из собственной практики, так и приемами и «фишками» успешных продавцов из десятков стран - от США до Камбоджи, от Израиля до Сингапура, от Турции до Испании.

Кевин Митник. Искусство быть невидимым. - М.: Эксмо, 2019. - 464 с.

Думаете, ваши данные в интернете хорошо защищены? Скорее всего, вы глубоко заблуждаетесь. К. Митник - самый разыскиваемый хакер планеты в прошлом, а ныне один из ведущих специалистов по кибербезопасности, знает, насколько опасна неосведомленность в вопросах защиты информации в Сети.

Как сбить со следа «Большого брата» и не пасть жертвой таргетинга и навязчивых маркетинговых кампаний? Как сделать так, чтобы личная информация принадлежала только вам и больше никому? Никто не расскажет об этом лучше всемирно известного экс-хакера №1.

Виктор Шейнов. Манипулирование и защита от манипуляций. - СПб.: Питер, 2019. - 384 с.

В книге описаны встречающиеся манипуляции: между руководителями и подчиненными, женщинами и мужчинами, родителями и детьми, учителями и учениками, преподавателями и студентами; в деловых отношениях, торговле и бизнесе.

Издание адресовано всем, кто не только интересуется психологией отношений между людьми, но и желает приобрести надежную защиту от манипуляторов.

Бек Нарзи. Кодекс хореканца. Успешная карьера в 50 шотах. - М.: АСТ, 2019. - 288 с.

Автор много знает о HoReCa (сфера услуг в индустрии гостеприимства), так как прошел путь от посудомойщика до владельца сети ресторанов и баров.

«Кодекс-хореканца» - лучший коктейль в биографии опытного миксолога Б. Нарзи. В нем много биттера и мало сахарного сиропа, много соли и перца и мало воды. Это настоящая Одиссея от Душанбе до Лондона, от Москвы до Перу, из огня да в полымя, со дна к звездам, со всеми остановками, включая огонь, воду и медные трубы.

Нина Зверева. Правила делового общения. 33 «нельзя» и 33 «можно». - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 70 с.

Советы известного тележурналиста, бизнес-тренера и автора популярных учебников по журналистике и ораторскому мастерству помогут стать интересным собеседником и успешным спикером, человеком, которого всегда рады видеть и на официальных мероприятиях, и в кругу друзей.