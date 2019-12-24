Белорусская неделя моды ломает стереотипы

Завершился 19-й сезон главного модного мероприятия страны.

Сегодня мы традиционно расскажем о том, что увидели на подиуме осенью 2019 г., это то, что будут носить весной и летом 2020-го. И поверьте, есть радостные новости.

Подиумная программа Belarus Fashion Week SS (BFW) в этот раз была такой: NELVA by Huawei, BALUNOVA Fashion Design Studio, WOMEN Fashion Brand, Natalia Korzh, Jovanas Couture, Scapegoat_404 by Huawei, Loverani, T.Efremova, Historia Naturalis, Hmylko и Totti Swimwear.

Отдельной - первой - строкой выделим конкурсный проект Ethical Fashion Show, который работает в духе времени и отвечает на вопрос, который должен стать главным для каждого: не насколько модна твоя одежда, а насколько она этична и не загрязняет окружающую среду?

В этом конкурсе победила дизайнер Ксения Гесть, работающая в ключе ресайклинга (upcycling), т.е. повторного использования текстиля и одежды, переработки старых вещей, поиска интересных моделей в секонд хендах и их творческом переосмыслении. Подобный подход уже давно популярен во всем мире и тем радостнее от того, что в Беларуси отходят от устаревших стереотипов, навязанных гиперпотреблением прошлых десятилетий, и начинают более осознанно и бережно относиться к окружающей среде.

Справка « Директора»

По версии Кембриджского словаря, словом 2019 г. стало upcycling - изготовление одежды и других бытовых предметов из переработанных материалов. С декабря 2011-го, когда его внесли в электронный словарь, частота употребления термина выросла на 181%. Запросы, связанные с этим словом, удвоились за последний год.

К. Гесть выстроила свою современную урбан-историю с велосипедками, платьями-рубашками, множественными карманами так последовательно и логично, что остается только восторгаться тем, как целостно дизайнер видит картину, обладая не привычным инструментарием тканей и фурнитуры, а тем, что она выбрала для переделки.

Дебют Анастасии Хмылко (Hmylko) - коллекция, полностью посвященная мужчинам. Она объединяет гардеробные решения неярких цветов, где превалируют серый и все его оттенки - от пыльного бетона до неяркого осеннего неба; синий, белый и черный.

Такое решение можно было бы назвать чересчур осторожным и консервативным, если бы мы не увидели, к примеру, строгий костюм с шортами вместо брюк или совершенно чудесный клетчатый дождевик, за который, впрочем, поборются и девушки. В Беларуси не так много дизайнеров, которые концентрируются на мужских коллекциях, и мы обещаем следить за Анастасией, тем более что дебют вряд ли можно назвать несостоявшимся.

Бренд спортсменки Ольги Барабанщиковой подвергся ребрендингу и, судя по тому, что мы увидели на подиуме, не только в названии (теперь - Loverani).

Дизайн утратил прежнюю конфетность, ванильность, которую сложно считать актуальной в текущей повестке модного дня: Барабанщикова представила новые амплуа. Теперь женщина в ее прочтении дерзка, ярка, смела: уверенно несет себя в блестящих фактурах, виниле, золоте и серебре, ничуть не смущаясь своего сияния. Где-то - это бельевая будуарная эстетика, игра в кантри и Дикий Запад, дискотека или офисная одежда с неожиданными, не по дресс-коду деталями.

Да, коллекции не хватает целостности, но на это однозначно стало интереснее смотреть. Поэтому будем наблюдать за ее развитием и в следующем сезоне; а в городе однозначно хочется увидеть комбинезон цвета розовый металлик.

BALUNOVA Fashion Design Studio представила совершенно самодостаточную расширенную капсулу для деловой женщины, где есть все готовые решения: для переговоров, вечернего приема и на случай более неформальной поездки на загородный корпоратив. Лариса Балунова - из дизайнеров, которые работают под грифом медленной моды, предпочитая выверять пропорции и оттачивать силуэты, а не гнаться за количеством выдаваемых на-гора идей. Это изящно, лаконично, элегантно и, поверьте, ничуть не скучно, как и любая классика, проверенная временем и чуть приправленная видением талантливого человека.

Historia Naturalis - немеркнущий великолепный дуэт дизайнеров Полины Вороновой и Ларисы Атамановой - последовательно продолжает однажды выбранную эстетику максимальной индивидуальности и непохожести ни на кого. Да, в этом можно прочитывать отсылки к японской эстетике, их крою и объемам, но девушек выделяют их принты и какая-то особая, присущая белорусским широтам, меланхоличность.

На происхождение дуэта указывали авангардные купальщицы, белорусскоязычные принты (становящиеся мейнстримом среди локальных дизайнеров) «Праз цернii да зорак», лестницы, которые мы не раз видели в родных деревнях, сумки-«хаткi», цветущая вишня и облетевший шиповник. Эта щемяще прекрасная коллекция, которая может рассказать о настоящей Беларуси в сотни раз больше любой официальной делегации - настоящий культурный феномен.

Привлекла внимание и стала еще одним ярким и важным моментом выставка Fashion Revolution - The Future of Textiles в рамках Belarus Fashion Week при поддержке Шведского института и Посольства Швеции в Беларуси.

«На выставке посетители узнали о современных и эффективных способах производства, окраски и переработки текстиля; многократном использовании сырья и снижении негативной нагрузки на экосистему», - отметил оргкомитет. И эта инициатива заслуживает отдельной похвалы, поскольку обилие синтетических неразлагаемых тканей, а также неэкологичность и неэтичность при производстве многих натуральных материалов стали камнем преткновения для всех, кто хочет следить за модой, но жаждет видеть ее безопасной для нашего общего дома.

Надеемся, что прогрессивный опыт страны, где эффективно решена проблема мусора, вдохновит не только молодых и креативных дизайнеров, но и крупные белорусские предприятия хотя бы на экспериментальные партии. И обращение к осознанной моде и осознанному потреблению было, пожалуй, самым главным пунктом в программе Belarus Fashion Week сезона весна-лето 2020.