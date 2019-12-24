Сколько стоит премия Belarus Beauty Awards?

Как в Беларуси выбирают лидеров beauty-индустрии.

Проводить премии в нашей стране стало модным. Кого только не награждают: и предпринимателей, и HR-специалистов, и яхтсменов… Нередко в рамках одной и той же премии выбирают лидеров совершенно различных отраслей. Методика определения победителей у премий различна - кто-то выбирает их путем интернет-голосования, кто-то привлекает экспертов. Открытым остается один вопрос: насколько прозрачна система оценки и есть ли возможность купить победу? Мы решили пообщаться с руководителем организационного комитета премии Belarus Beauty Awards 2019 Екатериной Овсейчик и задать ей ряд вопросов финансового и этического толка.

- Чем Belarus Beauty Awards отличается от других премий?

- Belarus Beauty Awards - это узкоспециализированная премия для брендов и учреждений, чья деятельность связана с beauty-сферой. Независимо от конкурсных категорий целевые аудитории клиентов наших номинантов очень схожи. Эта особенность позволяет нам формировать в рамках премии сообщество, объединяющее как профессионалов индустрии красоты, так и их потребителей. Наша задача - не просто выбрать лидеров голосования, но и повысить уровень узнаваемости наших номинантов, а также увеличить их продажи. Именно поэтому основа премии - это перечень маркетинговых мероприятий, которые мы проводим в период проведения голосования.

- Каким образом проходит определение победителей?

- Лидеров выбирают потребители путем онлайн-голосования на сайте bba.by. В 2019 г. голосование прошло с 1 по 31 октября в 6 категориях: здоровье, фитнес, красота, мода, косметический продукт, специальные номинации. Всего в премии приняло участие более 150 номинантов со всей страны, а число отданных голосов превысило 150 тыс. Мы изучили основные источники трафика - при помощи агитационных действий номинанты приводят на сайт не более 30% аудитории. Большинство переходов идет с ресурсов информационных партнеров премии, а также благодаря таргетированной рекламе.

Отмечу, что пользователи, которые заходят на сайт для того, чтобы отдать свой голос, являются наиболее активными и лояльными к различного рода предложениям, включая предложения рекламного характера. Эта выборка обеспечивает наиболее рациональное использование рекламных возможностей для продвижения товаров и услуг наших номинантов.

- Объективно ли онлайн-голосование? Каким образом осуществляется проверка голосов?

- Участие в голосовании - это отличная возможность налаживания прямого контакта с аудиторией, а также формирование положительного имиджа путем взаимодействия со своими клиентами. Привлечение к голосованию и отслеживание уровня лояльности клиентов позволяет определить, какие именно маркетинговые стратегии наилучшим образом подходят конкретному номинанту.

В этом году мы усовершенствовали систему проверки голосов - теперь пройти верификацию было возможно лишь при помощи СМС, а к голосованию принимались только телефонные номера с кодами +37525, +37529, +37533, +37544. Мы исключили социальные сети как один из вариантов верификации, так как данный способ является наиболее уязвимым для накруток. Отмечу, что все расходы за организацию СМС-голосования берет на себя оргкомитет. Это означает, что для интернет-пользователей голосование является абсолютно бесплатным.

- Каким образом можно принять участие в премии? Сколько это стоит?

- Включение в список номинантов происходит по заявительному принципу. Потенциальный участник заполняет заявку на сайте bba.by, после чего с ним связывается наш менеджер для заключения договора. Акцентирую внимание на том, что мы выбираем лидеров интернет-голосования и не претендуем на то, чтобы присуждать кому-то звание лучшего. Участие в премии само по себе говорит потенциальным клиентам о том, что номинант не боится конкуренции и уверен в качестве своих услуг.

Стоимость участия в одной номинации - от 250 до 500 бел. руб. Все участники получают определенный комплекс услуг: размещение информации о номинанте на сайте премии, рекламное продвижение в СМИ, участие в программе Beauty-Set и в рекламной игре, предоставление фирменных знаков отличия (которые они смогут использовать в своих дальнейших PR-кампаниях), а также пригласительных билетов на церемонию награждения победителей. В случае победы никаких дополнительных платежей с участников не взимается. Мне непонятна позиция организаторов, которые облагают победителей дополнительными платежами!

- С какими возражениями приходится сталкиваться при поиске участников?

- Основное возражение - все премии продаются. Мы прекрасно понимали, что столкнемся с подобными заявлениями, но мы не могли предположить, что уровень доверия к белорусским премиям так невысок! Продажа первых мест - это краткосрочная возможность заработать, мы же планируем проводить наши премии не один год, поэтому нам очень важна репутация. В сложившейся ситуации нам ничего не остается как из года в год доказывать свою порядочность, а также направлять усилия на решение тех задач, которые ставят перед нами номинанты.

С результатами голосования можно ознакомиться на официальном сайте премии bba.by.