РУП «БЕЛТЭИ» - 55 лет

Современный статус созданного в августе 1964 г. в Минске института вполне соответствует определению инжиниринговой внедренческой компании - равноправного игрока на конкурентном поле.

Павел Якубович, директор РУП «БЕЛТЭИ»

- За более чем полувековой период из 2 небольших лабораторий Белорусского филиала Государственного энергетического института имени Г.М. Кржижановского РУП «БЕЛТЭИ» вырос в ведущий научно-исследовательский и проектный институт Республики Беларусь в сфере энергетики и энергосбережения.

С самого начала деятельность института на 50% финансировалась за счет бюджетных средств, выделяемых Министерством энергетики и электрификации СССР. Остальные деньги приходилось зарабатывать самостоятельно, заключая хоздоговоры с предприятиями.

В этот период коллектив выполнял многочисленные поисковые и задельные работы, прирастал научными кадрами, расширялись перспективные направления: внедрение АСУ энергосистем, АСУ ТП тепловых электростанций, систем учета энергоносителей, разработка энергетических балансов предприятий и республики в целом, проектирование объектов, теплофикации и теплоснабжения, математическое обеспечение, энергообследование промышленных предприятий.

Тяжелые времена для института наступили после распада Советского Союза: прекратилось централизованное финансирование, позволявшее своевременно осуществлять техническое переоснащение и проводить научно-исследовательские работы. Для выживания пришлось расширить направления деятельности за счет выполнения проектных и наладочных работ, которые сегодня составляют более 80% общего объема заказов.

- Павел Вацлавович, как формируется конкурентная среда в таком специфическом сегменте рынка проектных и изыскательских работ как разработка решений для развития энергетики?

- Благодаря высокой квалификации сотрудников в 2000-х в республике были созданы «под ключ» АСУ (проектирование, поставка оборудования, монтаж, наладка и пусконаладочные работы) энергоблоков на Березовской ГРЭС, Минской ТЭЦ-4, ТЭЦ-3, Гомельской ТЭЦ-2 и Могилевской ТЭЦ-2, автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии Минска, ряда сетевых и промышленных предприятий.

Началось проектирование объектов возобновляемых источников энергии, ТЭЦ малой и средней мощности для субъектов хозяйствования. Активное развитие получили работы по проведению энергоаудитов, разработке и внедрению энергосберегающих технологий в энергетике, промышленности и коммунальном хозяйстве.

За годы работы коллективом РУП «БЕЛТЭИ» разработаны основополагающие документы республиканского и межгосударственного значения, определяющие стратегию развития энергетики Беларуси на долгосрочный и среднесрочные периоды. В их числе - Республиканская программа по энергосбережению до 2005 г., Национальная программа развития нетрадиционных и возобновляемых источников энергии на 2011-2015 гг., Программа строительства гидроэлектростанций на 2011-2015 гг., Основные направления энергетической политики на период до 2020 г., Стратегия развития энергетического потенциала до 2020 г., Комплексный план развития энергетической сферы до 2025 г., Совместный топливно-энергетический баланс Союза Беларуси и России, проект Концепции формирования общего рынка электрической энергии и мощности государств-участников Единого экономического пространства, проведены мероприятия по режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы страны.

- Какие задачи стоят перед институтом в русле современных мировых инновационных тенденций в энергетике?

- РУП «БЕЛТЭИ» занимает передовые позиции в сфере развития новых и перспективных энергетических технологий и уже сегодня может выполнять работы по увеличению гибкости энергетических систем как путем внедрения генерирующих мощностей на традиционных видах топлива, так и возобновляемых источников энергии и интеграции быстроразвивающихся систем хранения энергии, вовлечению в использование и выработку энергии вторичных энергоресурсов и отходов производственной деятельности, развитию децентрализованных систем производства электроэнергии в сочетании с технологиями «умных сетей».

Институт принимает активное участие в программах и проектах, организуемых Евросоюзом, Мировым энергетическим агентством, Европейской экономической комиссией ООН, Всемирным банком, Программой развития ООН и Глобальным экологическим фондом. В этом году в рамках проекта ПРООН/ГЭФ разработан многовариантный энергетический баланс энергосистемы Республики Беларусь с учетом развития возобновляемой энергетики.

Можно сказать, что РУП «БЕЛТЭИ» находится в тренде развития современной энергетики, так как именно здесь ведется разработка программы по увеличению использования электромобильного транспорта, основных направлений информатизации и цифровизации в энергетике, глобального глоссария терминов и определений, обоснований возможности внедрения систем хранения электрической энергии.

Большой опыт в разработке нормативных и технических правовых актов во всех сферах, касающихся энергетического сектора как в Беларуси, так и на международном уровне, позволяет говорить о высоком уровне нашей компетенции в данной сфере.

Огромная заслуга в создании и становлении института принадлежит Владимиру Сергеевичу Ермакову и Федору Ивановичу Молочко, которые более 40 лет руководили организацией.

Специалистами РУП «БЕЛТЭИ» получено более 260 авторских свидетельств и патентов на изобретения, наиболее выдающиеся работы награждены 5 дипломами и 65 медалями ВДНХ СССР.

В аспирантуре института прошли обучение и защитили диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по энергетическим специальностям 63 сотрудника, а 10 специалистам присвоена ученая степень доктора технических наук.

Современный пакет предложений РУП «БЕЛТЭИ» включает: