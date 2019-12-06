Мониторинг законодательства (октябрь-ноябрь 2019 г.)

Директору - о правовых новациях.

Госсекреты. Надзор

Документ касается организаций, деятельность которых затрагивает госсекреты. Госконтроль в данной сфере направлен на обеспечение соблюдения требований законодательства, повышение эффективности регулирования и управления.

Контроль осуществляется в следующих формах: проверок соблюдения требований законодательства, документального контроля, принятия мер профилактического и предупредительного характера.

В ходе проверок уполномоченный орган проводит оценку достаточности применения госорганами и иными организациями, наделенными полномочием по отнесению сведений к госсекретам, правовых, организационных, технических и иных мер их защиты.

Меры профилактического и предупредительного характера реализуются путем проведения разъяснительной работы в иных организациях, осуществляющих деятельность с использованием госсекретов, о необходимости соблюдения требований законодательства, а также семинаров, круглых столов и др.

Результаты контроля используются для оценки состояния национальной безопасности в информационной сфере по вопросам защиты секретов, а также для подготовки предложений по формированию госполитики и совершенствованию защиты секретов.

Указ от 21.10.2019 г. №390 «Об утверждении Положения о порядке осуществления государственного контроля в сфере государственных секретов». Вступает в силу с 24.01.2020 г.

Микрофинансовая деятельность. Залог

Установлены ограничения для деятельности по предоставлению микрозаймов. В частности, 3 и более займов в течение календарного месяца предоставляются одному или нескольким заемщикам в сумме, не превышающей 15 000 БВ на одного заемщика на день заключения договора, и это признается микрофинансовой деятельностью.

Определено, кто может заниматься микрофинансовой деятельностью: коммерческие микрофинансовые организации - юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь в форме хозобщества либо унитарного предприятия.

Такие организации вправе осуществлять деятельность в форме предоставления микрозаймов под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, и признаются ломбардами.

Данной деятельностью могут заниматься и некоммерческие микрофинансовые организации - юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь в организационно-правовой форме потребительского кооператива. Они вправе осуществлять деятельность в форме предоставления микрозаймов своим членам.

Указ от 23.10.2019 г. №394 «О предоставлении и привлечении займов» (вместе с Положением о порядке осуществления микрофинансовой деятельности, Положением о некоммерческих микрофинансовых организациях). Вступает в силу с 27.04.2020 г. (за исключением отдельных положений).

Налоги. Сборы. Пошлины. Оценка эффективности

Установлено, что оценка эффективности определенных в пп. 3.1 п. 3 Положения стимулирующих льгот по налогам, сборам (пошлинам), установленных до вступления в силу настоящего постановления, осуществляется поэтапно в течение 2020-2022 гг.

Льготы по налогам, сборам (пошлинам) классифицируются документом как стимулирующие, системные и социальные.

Определение эффективности осуществляется в отношении стимулирующих налоговых льгот и включает в себя оценку целесообразности установления (продления действия) стимулирующих налоговых льгот, эффективности установленных стимулирующих налоговых льгот, в том числе тех, которые установлены до вступления в силу постановления, утвердившего Положение.

Органы и организации, заинтересованные в установлении (продлении действия) стимулирующей налоговой льготы, представляют в Министерство финансов паспорт льготы по форме согласно приложению, особенности заполнения которого предусмотрены в пп. 14.1 п. 14 Положения, с указанием плановых значений показателей эффективности стимулирующей налоговой льготы.

Постановление Совмина от 30.10.2019 г. №735 «Об оценке эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам)» (вместе с Положением о порядке оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам). Вступило в силу с 03.11.2019 г.

Научная деятельность. Оплата труда

В целях стимулирования научной деятельности и совершенствования оплаты труда установлена ежемесячная доплата к пенсиям постоянно проживающим в Республике Беларусь неработающим получателям пенсий, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, в двукратном размере базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Указ Президента от 18.10.2019 г. №386 «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда». Вступает в силу с 01.01.2020 г. (за исключением отдельных положений).

Спецтребования. Термины

Для соблюдения специфических требований в документе используются термины в значениях, определенных общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, а также термины: класс пожарной опасности лесов, костер, массовое мероприятие в лесу - мероприятие, проводимое при массовом скоплении людей на землях лесного фонда, и пр.

Постановление Совмина от 28.10.2019 г. №722 «Об утверждении специфических требований». Вступает в силу с 03.02.2020 г.

Туризм. Визы

При приобретении гражданами дополнительных туруслуг срок пребывания по их ходатайству продлевается субъектами туристической деятельности.

В данном случае субъект туристической деятельности направляет соответствующее уведомление в Министерство спорта и туризма или уполномоченный им орган в порядке, установленном в ч. 4 п. 10 Положения.

Постановление Совмина от 14.10.2019 г. №699 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. №300» (вместе с Положением о порядке посещения гражданами безвизовой территории «Брест-Гродно», а также территорий районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории). Вступило в силу с 10.11.2019 г.

Твердые бытовые отходы. Сортировка и использование

Концепцией определяется перспектива создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), полигонов для захоронения ТКО и иной необходимой инфраструктуры, закрытия выводимых из эксплуатации полигонов и мини-полигонов для захоронения ТКО и рекультивации земельных участков, на которых были размещены эти полигоны, до 2030 г.

Постановление Совмина от 23.10.2019 г. №715 «Об утверждении Концепции создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения». Вступило в силу с 27.10.2019 г.

Подготовила Елена Корнушенко,

адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь и партнеры ЭсБиЭйч»