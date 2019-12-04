Время экспериментов прошло…

Сразу после профессионального праздника белорусских аграриев в центре внимания руководства страны оказались вопросы дальнейшего развития АПК.

22 ноября в ходе совещания в Витебской области глава государства раскритиковал идею создания суперкрупного холдинга и руководство региона.

Нужно отметить, что в сельскохозяйственной отрасли Витебщины в 2014-2018 гг. в основном наблюдалась отрицательная динамика. Речь, в частности, идет о снижении объема производства продукции, сокращении поголовья скота, также остается неудовлетворительным финансовое состояние аграрных организаций.

По словам Президента, в области наблюдается полная стагнация. Так, за 5 последних лет объем производства продукции сельского хозяйства в самом северном регионе Беларуси снизился почти на 2%. Поэтому руководству Витебщины необходимо срочно исправлять сложившуюся ситуацию.

«Не надо самоуспокаиваться руководителям и других регионов. У нас примерно такая же ситуация во всех восточных областях - в Могилевской и Гомельской. Им тоже придется предпринимать чрезвычайные меры», - отметил Александр Лукашенко.

Справедливую критику главы государства вызвало не только нынешнее состояние аграрной отрасли Витебщины, но и содержание подготовленного проекта указа о создании суперкрупного холдинга. Основные положения документа предусматривают (с точки зрения специалистов) радикальную перестройку всей системы управления АПК области, а новая интеграционная структура должна занять 2/3 ее территории. При этом руководство региона рассчитывает на значительную господдержку.

«Позволят ли предлагаемые меры окончательно решить проблемы в Витебской области или это просто замаскированная в очередной раз государственная поддержка, чтобы закрыть глаза на нарушения технологической дисциплины и бесхозяйственность? Если мы не искореним эту бесхозяйственность, никакие интеграционные структуры вам не помогут, - подчеркнул Президент. И отметил, что уже сейчас в АПК региона работают 4 холдинга, большая часть которых не показывает ожидаемых результатов. Кроме интеграционной структуры на базе ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», успешным опытом которой на совещании поделилась генеральный директор Анна Норкус.

По мнению А. Лукашенко, эффективная модель работы этой структуры может стать примером для других. Особенно правильным он считает решение ставить во главе холдинга перерабатывающие предприятия и под их потребности развивать сырьевую базу, которая формируется из различных хозяйств. При этом глава государства сделал акцент на необходимости развивать село и учитывать интересы людей.

«Меня интересует одно: почему мы создаем гиперхолдинг, нарушаем управляемость областью вообще и даже структуру власти, вызывая неудовлетворение председателей райисполкомов и многих специалистов, а не идем шаг за шагом?» - поинтересовался Президент. И потребовал «идти от земли» и грамотно развивать уже имеющиеся объединения хозяйств.

Анализируя работу аграрных холдингов Витебской области, А. Лукашенко отметил, что не видит целесо­образности в формировании над ними еще одной, пятой по счету структуры. Нужно добиться результатов от существующих интеграционных структур. Время экспериментов закончилось…

Глава государства также указал на необходимость создания благоприятных условий для привлечения в интеграционные структуры профессионалов, способных наладить эффективную работу. А также - предложил рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать. Для поддержки отстающих колхозов Витебской области Президент поручил председателю Нацбанка П. Каллауру «догрузить» все банки шефством: «по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается». Так что бедствующим хозяйствам региона в очередной раз будет брошен «спасательный финансовый круг». Главное, чтобы эта помощь действительно помогла им «выплыть», а не стала временным спасением.

С уважением,

исполняющий обязанности главного редактора Андрей Ягелло