«Дельта» бурит на века

О том, как частному предприятию завоевать имидж надежного и узнаваемого, закрепиться на зарубежных рынках и длительное время оставаться конкурентоспособным, журналу «Директор» рассказал руководитель речицкой компании «Дельта» Николай Черношей.

Николай Черношей, генеральный директор ОАО «Буровая компания «Дельта»

Весной ОАО «Буровая компания «Дельта» стало победителем конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2018 год» в номинации «Лучший экспортер». А в сентябре было удостоено диплома за технологию CFA (устройство буронабивных свай, выполняемых бурением с использованием полого шнека), признанную лучшим строительным продуктом страны 2019 г. Это высокая оценка работы предприятия, его развития и успеха, достигнутых под руководством учредителя и генерального директора Николая Черношея почти за 30-летний период.

Справка «Директора»

В 1990 г. на базе объединения «Западнефтегеофизика» г. Гомеля и РВО «Зарубежнефть» г. Москвы было создано малое предприятие по бурению скважин на воду. Сегодня «Буровая компания «Дельта» считается ведущим в Беларуси предприятием по сооружению объектов свайного фундаментостроения, строительного водопонижения и водоснабжения. Ее представительства действуют в РФ, Казахстане и Туркменистане.

ДЕСАНТНЫЙ ХАРАКТЕР

На видном месте в кабинете директора висит снимок с церемонии вручения Николаю Черношею ордена Отечества III степени Президентом Беларуси. Среди множества дипломов, грамот и сертификатов привлекают внимание флаг ВДВ и благодарность от командира Каунасской дивизии.

Именно во время службы в Прибалтике у старшины Н. Черношея сформировался настоящий десантный характер, который проявился и при организации своего бизнеса в 1990 г. Постепенно малое предприятие под Речицей, начинавшее деятельность с бурения скважин для водозаборных колонок на частных подворьях, превратилось в крупную компанию, штат которой увеличился в 100 раз - с 6 до 600 работников.

- Начинали с нуля, нам передали пустующую базу геофизической партии, а дальше развивались сами. Ни копейки со стороны, все, что имеем, приобрели исключительно за заработанные деньги. Со временем начали заниматься мостостроением - первым крупным объектом стало возведение моста в Могилеве. Затем участвовали в строительстве моста через реку Сож, ОАО «Гомельстекло», набережной в Гомеле, МКАДа, реконструкции «Лебяжьего пруда» и на других крупных объектах Беларуси. Однако о том, что достигнем сегодняшних высот и успехов, даже и не мечтали. Кстати, костяк сложившегося в то время коллектива, трудится и сейчас, - вспоминает Николай Васильевич.

А когда стало тесно на родине, «голубой берет» Н. Черношей организовал собственный десант - «Дельта» высадилась на российском рынке. В Российской Федерации «Дельту» считают одной из ведущих компаний в своем сегменте. Коллектив успешно работает на крупнейших объектах в Тюмени, Карелии, Якутии, на Урале, Сахалине, в Питере, Москве, Казахстане и Туркменистане. Сегодня предприятие из Речицы на равных конкурирует с фирмами из Германии, Италии и Австрии.

БЕЛОРУССКАЯ ПРОПИСКА…

Несмотря на продвижение на внешних рынках, «Дельта» остается белорусским предприятием. Это - принципиальная позиция Н.Черношея. О том, что не планируется «эмиграция», свидетельствует и активное обустройство базы компании в деревне Борщевка.

Проводя небольшую экскурсию, Николай Васильевич не без гордости показал недавно построенный административный корпус, в котором оборудованы комфортные кабинеты для сотрудников, учебные классы, диспетчерская, актовый и спортивный залы, столовая и другие помещения. А на прилегающей территории - летняя эстрада, аккуратные зеленые газоны и экзотические деревья...

По словам руководителя, это нужно, в том числе, для бизнеса, развития и процветания компании, потому что команда «Дельты» - основа успеха.

На стенах в коридоре наше внимание привлекли большие цветные фотографии буровых установок компании «Дельта», работающих на самых разных объектах на территории бывшего Советского Союза: от Санкт-Петербурга до Сахалина…

Как выяснилось, их автор - Н.Черношей, который уже долгое время берет с собой в командировки профессиональный аппарат и отражает фотолетопись трудовых достижений речицких буровиков (часть своего архива он любезно предоставил журналу «Директор» для иллюстрации этого материала). А ночной снимок Николая Васильевича на строительстве компанией «Дельта» дожимной компрессорной станции в рамках проекта «Сила Сибири» был признан журналом GeoDrilling International победителем конкурса «Фотография месяца» в апреле 2018 г.

- Когда завершим обустройство, пока не знаю. На все не хватает денег, а хочется все сделать красиво и качественно. Заработанные на объектах средства в основном уходят на развитие предприятия, приобретение новых технологий, техники и оборудования, зарплату и налоги, - пояснил руководитель предприятия.

УСПЕХИ ПРИХОДЯТ К НАСТОЙЧИВЫМ

За 8 месяцев объем производства увеличился на 110% по сравнению с аналогичным периодом 2018г., предприятие работает стабильно, с хорошей рентабельностью.

Компания «Дельта» считается лучшей организацией-экспортером в строительной отрасли и имеет положительное сальдо по внешнеторговой деятельности.

По итогам 2019 г. планируется достичь экспорта услуг в объеме 28-30 млн долл. Этому способствует портфель заказов на крупнейших объектах в России и Казахстане. Речицкие буровики также готовы к работе на рынке Евросоюза - в Венгрии, Румынии, Польше и Болгарии, заказчикам из которых могут предложить многолетний опыт, высокое качество и приемлемые цены на оказываемые услуги.

Руководство предприятия ежегодно выделяет солидные средства на техническую модернизацию. Сегодня «Дельта» располагает лучшим в Беларуси и России парком современных буровых установок известных европейских производителей - Bauer, Soilmec, Liebherr, ABI, Drillmec и Sennebogen, 200 единицами вспомогательного оборудования, которые может оперативно перебросить на объекты в любую географическую точку.

Компания ставит перед собой самые высокие стандарты качества в области устройства буронабивных свай и свайных фундаментов. «Дельта» активно сотрудничает с научно-исследовательскими институтами Беларуси, России и Украины по разработке и производству буровых свай по разрядно-импульсной технологии, использование которых обеспечивает высокую несущую способность при существенной экономии средств.

В компании работают 2 проектные группы. И это, наверное, единственная организация, которая занимается проектированием и производством арматурных каркасов. Также планируют организовать производство термостабилизаторов для работы в вечной мерз­лоте. Для этого имеются все необходимое оборудование и техника.

Сегодня на предприятии трудятся более 600 человек. С учетом увеличивающихся объемов работ - это немного. Поэтому «Дельта» всегда нуждается в профессиональных сварщиках, механизаторах и экскаваторщиках. В компании организовано обучение бурильщиков. Молодые специалисты в течение года получают производственное профессиональное образование. В 2019г. средняя зарплата в организации составила 2 100 руб.

НЕТ ЗАДАЧ НЕВЫПОЛНИМЫХ!

Отдельно Н. Черношей остановился на вопросах, с которыми сталкиваются компании, работающие на внешнем рынке. Часть из них не решается на протяжении многих лет, из-за этого белорусские экспортеры оказываются в неравном положении с конкурентами.

- Выход из положения должны найти структуры, которые занимаются интеграцией по линии ЕАЭС и Союзного государства. Мы ждем, когда сможем полноценно работать на союзных рынках, участвовать в тендерах, а пока приходится браться за заказы, которые местные компании не могут качественно выполнить на сверхсложных объектах. Кстати, аналогичная ситуация сложилась и в Минске при строительстве «Газпром-центра» на месте бывшего автовокзала «Московский», когда ни одна европейская или российская организация не смогла составить нам конкуренцию - поделился Николай Васильевич.

Руководитель «Дельты» также отметил либерализацию условий для ведения бизнеса в Беларуси, при этом обратив внимание на ряд вопросов. Например, требует совершенствования организация контрольной деятельности и проведения проверок субъектов хозяйствования различными структурами. Возможно, стоит создать единый орган по образцу Следственного комитета или передать все контрольные функции налоговой инспекции, где есть компетентные специалисты. Разрешить предприятиям самостоятельно устанавливать сроки проверки налоговыми органами с интервалом от 1 года до 5 лет.

- Сегодня бизнес - не только сфера перепродаж и посреднических услуг. Прежде всего, нам нужно развивать производство и экспорт. Это и поступление валюты в казну, и развитие экономики страны, и ее престиж на международном рынке, - говорит Н. Черношей. - Имидж нашей страны очень помогает в работе за рубежом. Из своего опыта могу утверждать, что белорусское качество - это довольно раскрученный бренд. Мы используем его, и без лишней скромности скажу, что успешно работаем на его дальнейшее продвижение.

НЕ БИЗНЕСОМ ЕДИНЫМ…

Кроме всего, «Дельта» активно занимается благотворительной деятельностью. В частности, оказывает помощь детям, больным неизлечимыми болезнями. Также компания длительное время поддерживает детскую хоккейную команду СДЮШОР №5 Гомеля, ежегодно проводит международный турнир по хоккею с шайбой на призы ОАО «Буровая компания «Дельта».

Руководителя и сотрудников предприятия хорошо знают в деревне Борщевка, благоустройством которой они занимаются, и в местном храме, где буровики достойно применяют свои строительные навыки.

Это далеко не полный перечень успехов и достижений компании, за которые «Дельта» уже немало лет подряд заносят на областную Доску почета, регулярно отмечают различными дипломами и грамотами.

Вот и в сентябре в рамках празднования Дня города на Доску почета Речицкого района в очередной раз занесли фамилию генерального директора ОАО «Буровая компания «Дельта» Николая Васильевича Черношея.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

Он из семьи потомственных строителей, которые в советское время немало лет проработали в Беларуси, Сибири и на Алтае. Отец­ Василий Гаврилович - столяром-плотником, а мама Ирина Титовна - маляром-штукатуром. А вот сын Николай вначале стал геологом, после окончания Гомельского госуниверситета начал трудовой путь в геофизической партии в деревне Борщевка, которая занималась поиском нефти в Беларуси, на должностях начальника партии, главного инженера экспедиции. РВО «Зарубежнефть» привлекало Н. Черношея в качестве эксперта в области бурения и геологии во многих странах (Индия, Сирия, Египет, Йемен и др.).

После распада СССР он активно занялся предпринимательством, организовал здесь буровую компанию «Дельта». И с тех пор Н. Черношей ежегодно отмечает 2 профессиональных праздника - День ВДВ и День строителя.

- Без надежного тыла вряд ли сумел бы достичь всего в жизни и бизнесе. Поэтому для меня очень много значит семья, а она у меня большая - жена Зинаида, 2 сына и 2 дочери, 3 внуков. Близкие всегда поддерживают во всех делах и начинаниях, ждут возвращения из дальних командировок, - рассказал Николай Васильевич.

К слову, по его стопам пошел старший сын Константин, который работает в «Дельте» первым заместителем генерального директора. И подобных примеров хватает, в компании трудится немало семейных династий. Ежегодно в коллектив приходит молодежь, в основном выпускники горного факультета БНТУ и строительного БелГУТа, из которых готовят настоящих буровиков.

При расставании на вопрос о том, как руководителю «Дельты» удается реализовывать многочисленные проекты и столько успевать, Николай Васильевич с улыбкой спросил: «Знаете, почему лось не вязнет в болоте?». И сам после возникшей паузы ответил: «…потому что он никогда не останавливается. Так что считайте это моим жизненным принципом!»