«Нефтезаводмонтажу» - 60 лет!

Новополоцкое предприятие - это уникальность и инженерная новизна строительно-монтажных операций, многие из которых не имеют мировых аналогов и выполнены впервые.

Возведенные технологические объекты площадью в десятки тысяч квадратных метров, сотни тысяч кубометров перемещенного грунта, монтажные работы на 100-метровой высоте, выполненные с миллиметровой точностью. И все это - труд новополоцких строителей, монтажников, инженеров и специалистов, по заслугам оцененные партнерами и коллегами, а итоги 60-летней работы - заводы и производства, нефтегазопроводы, жилые дома и молочно-товарные фермы - говорят сами за себя.

Справка «Директора»

Предприятие ведет свою историю от небольшого участка по производству монтажных работ, созданного для строительства Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода в июле 1959 г. Через 2 года на его базе было сформировано Полоцкое строительно-монтажное управление в составе треста «Нефтезаводмонтаж», которое в 1997-м преобразовано в открытое акционерное общество.

Сегодня ОАО «Нефтезаводмонтаж» - специализированная организация, выполняющая все виды механомонтажных и строительных работ.

Как все начиналось

Созданный в 1959-м для строительства промышленных объектов нефтехимического комплекса северo-западного региона Беларуси «Нефтезаводмонтаж» (предприятие на год моложе Новополоцка) начинал деятельность с выполнения механомонтажных работ. Именно благодаря своей специализации строительно-монтажное управление Новополоцка в дальнейшем получило широкую известность на многочис­ленных промышленных стройках Советского Союза: Новополоцк, Мозырь, Гродно, Пермь, Уфа, Норильск, Новгород, Новомосковск…

- За 60 лет организация немало потрудилась на предприятиях химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности, в гражданском строительстве и сельском хозяйстве. Коллектив внес большой вклад в возведение нефтеперерабатывающего завода ПО «Нафтан», химического комбината «Полимир», заводов «Стекловолокно», «Измеритель», «Белково-витаминных концентратов» и Мозырского НПЗ, нефтепровода «Дружба» и других объектов, - отметил Александр Яловик, который в 35-летнем возрасте возглавил организацию в 2004 г.

Александр Яловик, генеральный директор ОАО «Нефтезаводмонтаж»

Он связал свою жизнь с управлением «Нефтезаводмонтаж» в 1993г. после окончания Новополоцкого технологического института. За это время Александр Петрович прошел все ступени служебной лестницы: от рабочего до генерального директора, став одним из самых молодых руководителей предприятий в отрасли.

Начало 1990-х стало для новополоцких монтажников серьезным испытанием - после распада Советского Союза сильно сократились темпы строительства в Беларуси и других республиках. В тех условиях генеральный директор Петр Иванович Соломуха и главный инженер Иван Степанович Непочелович приняли единственно верное решение о расширении специализации предприятия, которое стало краеугольным камнем его дальнейшего развития.

- В результате «Нефтезаводмонтаж» из узкоспециализированного управления был перепрофилирован в генерального подрядчика на внутреннем рынке, выполняющего общестроительные, механомонтажные, электромонтажные и другие работы. Так предприятие стало генподрядчиком «Нафтана», реализующего масштабную программу модернизации. Это позволило избегать конфликта интересов, неизбежно возникающих между строительными и монтажными организациями в процессе реализации проекта, оперативно решать все рабочие вопросы, - рассказал А. Яловик.

«Нас знают многие»

Именно так новополоцкие монтажники расшифровывают аббревиатуру «НЗМ», которая в полной мере отражает характер и имидж ОАО «Нефтезаводмонтаж». В его трудовой биографии - сотни уникальных по сложности объектов в Беларуси и за рубежом.

За многие годы работы коллективом накоплен значительный опыт монтажа технологических колонн, мачт, емкостей, трубопроводов и другого уникального оборудования.

К слову, доброе имя, богатый опыт и наработанные связи помогли выстоять в переломные 1990-е, обеспечив экспортный потенциал предприятия. «Нефтезаводмонтаж» стал подрядчиком российских компаний «Лукойл», «Сибур-Нефтехим», «Пермьнефтеоргсинтез», литовской «Можейкяй-нафта» и других, в составе группы белорусских организаций принял участие в строительстве Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Высокий профессионализм новополоцких строителей-монтажников по достоинству оценили в Египте, Сирии, Эфиопии, Турции, Ираке, Йемене, Алжире, Гвинее, Нигерии и Монголии, на Кубе и в других странах.

Сейчас портфель заказов предприятия расписан на несколько лет вперед, поэтому иногда даже приходится отказывать новым заказчикам. По словам руководителя, за последние 5 лет коллектив «Нефтезаводмонтажа» заложил хороший фундамент для дальнейшего развития. Предприятие выполняло заказы в Туркменистане и на нефтеперерабатывающих заводах РФ - в Нижнем Новгороде, Новокуйбышевске и Туапсе, участвовало в реконструкции Костюковичского цементного завода. При этом приоритетным направлением остается сотрудничество с ОАО «Нафтан».

Взаимовыгодное партнерство

Первым объектом в качестве генподрядчика для «Нефтезаводмонтажа» стало строительство новой установки ВТ-1 ОАО «Нафтан». Следующий этап - введение в строй в кратчайшие сроки уникального объекта - комплекса «Гидрокрекинг». Тогда предприятию впервые пришлось работать по международным стандартам ASME и получить ценный опыт сотрудничества с иностранными заказчиками.

- Совместно с «Нафтаном» мы реализовали 2 важных проекта - реконструкцию установки первичной переработки нефти АТ-8 в прошлом году и строительство установки гидроочистки №2, которые приносят ощутимый экономический эффект, - сказал А. Яловик. - Их ввод в строй позволяет не только значительно увеличить объемы переработки нефти, но и организовать выпуск высококачественной продукции (дизельного топлива марки Евро-5 с пониженным содержанием серы).

Еще одной важной вехой развития «Нафтана» станет строительство установки замедленного коксования нефтяных остатков (генподрядчик - «Нефтезаводмонтаж»), которое планируют закончить в следующем году. В результате завершения этого этапа модернизации глубина переработки нефти на предприятии увеличится с 72 до 92%.

По мнению специалистов, это действительно уникальный объект: лицензиаром является международная компания Foster Wheeler, а генеральным проектировщиком - испанская фирма Durо Felguera, которая также осуществляет комплексную поставку оборудования.

Активное применение европейских стандартов строительных и проектных работ выдвигает новые требования к монтажу сложного технологического оборудования. Например, на установке замедленного коксования до 80% составляют не сварные, а болтовые соединения. С этой целью в 2018 г. приобретена современная автоматизированная линия турецкой компании «Акипак» за 1,5 млн долл., которая позволяет создавать 3D-модель конструкций для сложных механомонтажных работ (отверстия в металле высверливаются в 3 плоскостях одновременно).

- С опережением графика выполнили уникальную для Беларуси механомонтажную операцию при установке 2 коксовых барабанов, для чего привлекли краны грузоподъемностью 1 600 и 750 т голландской фирмы «Мамут» (только подготовительный этап занял 1,5 года), - не без гордости говорит руководитель предприятия.

Активно реализуя программы модернизации заказчиков, в ОАО «Нефтезаводмонтаж» не забывают об укреплении собственной конкурентоспособности. В частности, ежегодно выделяют 5-7 млн руб. на развитие материально-технической базы и совершенствование кадрового потенциала.

Качество и кадры - основа успеха

ОАО «Нефтезаводмонтаж» качественно и в срок реализует широкий комплекс работ по стро­ительству, ремонту и реконструкции объектов. Гарантия тому - профессиональный коллектив численностью более 1 тыс. человек (средний возраст - 35 лет), высокая техническая оснащенность производства и компьютеризация управления, возможность выполнения более 50 видов строительно-монтажных работ, соответствующих международному стандарту ISO 9001-2009.

Как отметил А. Яловик, например, при работах на установке замедленного коксования специалисты строго соблюдают европейские строительные стандарты ASME и белорусские ГОСТы - заказчик потребовал совместить жесткие технические нормы для обеспечения высокого качества на возводимых взрывопожароопасных объектах.

При этом не секрет, что конечный успех во многом зависит от качества сварочных работ, которые выполняют настоящие профессионалы. Ведь монтировать сложное оборудование специалистам «Нефтезаводмонтажа» приходится в режиме «без права на ошибку», поэтому каждый понимает меру ответственности за свою работу. Например, после завершения работ сварщик ставит личное клеймо, так что и спустя десятилетия можно определить, кто варил тот или иной узел, в каких температурных условиях и т.д.

- Поэтому мы уделяем большое внимание подбору и обучению высококлассных специалистов, весьма востребованных сегодня не только у нас, но и на других стройках Беларуси и соседних стран. Так, для подготовки сварщика 5-6-го разрядов в среднем требуется до 7 лет, - поделился Александр Петрович.

На «Нефтезаводмонтаже» постоянно укрепляют учебную базу: здесь действуют учебный пункт, полигон и сварочная лаборатория, где «обкатывают» молодых сварщиков, растят будущих победителей престижных профессиональных конкурсов.

Здесь заботятся о качественной подготовке представителей и других дефицитных специальностей, например, монтажников. На предприятии укоренилась отраслевая практика назначения выпускников профильных вузов на должности «рабочей сетки», где сегодня успешно трудятся около 50 человек с высшим образованием. К слову, слесарем-ремонтником 3-го разряда после института начинал свою трудовую карьеру и нынешний генеральный директор. По словам А. Яловика, это бесценный опыт, без которого сложно освоить специфику будущей работы.

По труду - и честь

Экономическим показателям ОАО «Нефтезаводмонтаж» сегодня могут позавидовать многие строительные организации Беларуси.

По итогам 8 месяцев рентабельность увеличилась на 132% к аналогичному периоду 2018 г., выручка от реализации продукции и производительность труда - на 108%. Рентабельность продаж составила 9,4%, реализованной продукции - 12,8%.

Среднемесячная зарплата выросла на 134% по сравнению с прошлым годом и превысила 1 600 руб. Руководство предприятия обеспечивает работникам достойный соцпакет, создавая хорошие условия для труда и отдыха. Поэтому работой на «Нефтезаводмонтаже» сегодня дорожат: текучесть кадров за последние 5 лет не превышает плановые показатели.

Это стало возможным благодаря решениям Совмина и Минстройархитектуры о повышении материального стимулирования работников строительной отрасли и грамотной мотивации к труду. Все подразделения предприятия работают на принципах хозрасчета, т.е. являются центрами прибыли. В них ведется постоянный расчет выручки и себестоимости, а зарплата начисляется исходя из конечного финансового результата.

В июле в Новополоцке широко отметили 60-летие создания ОАО «Нефтезаводмонтаж». На торжества пригласили заказчиков и партнеров, ветеранов и работников предприятия. Поблагодарили всех, кто своим добросовестным трудом создавал и продолжает писать его славную историю.

- Пусть добрые традиции и опыт, накопленные за прошедшие годы, гордость за свой коллектив, стремление учить и учиться станут основой для новых достижений НЗМ. Надеюсь, что мы и впредь будем достойно держать экзамен на стабильность и долголетие, - резюмировал генеральный директор ОАО «Нефтезаводмонтаж» Александр Яловик.