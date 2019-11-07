«Нефтезаводмонтажу» - 60 лет!

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2019

Новополоцкое предприятие - это уникальность и инженерная новизна строительно-монтажных операций, многие из которых не имеют мировых аналогов и выполнены впервые.

 

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Возведенные технологические объекты площадью в десятки тысяч квадратных метров, сотни тысяч кубометров перемещенного грунта, монтажные работы на 100-метровой высоте, выполненные с миллиметровой точностью. И все это - труд новополоцких строителей, монтажников, инженеров и специалистов, по заслугам оцененные партнерами и коллегами, а итоги 60-летней работы - заводы и производства, нефтегазопроводы, жилые дома и молочно-товарные фермы - говорят сами за себя.

 

Справка «Директора»

Предприятие ведет свою историю от небольшого участка по производству монтажных работ, созданного для строительства Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода в июле 1959 г. Через 2 года на его базе было сформировано Полоцкое строительно-монтажное управление в составе треста «Нефтезаводмонтаж», которое в 1997-м преобразовано в открытое акционерное общество.

 

Сегодня ОАО «Нефтезаводмонтаж» - специализированная организация, выполняющая все виды механомонтажных и строительных работ.

 

Как все начиналось

 

Созданный в 1959-м для строительства промышленных объектов нефтехимического комплекса северo-западного региона Беларуси «Нефтезаводмонтаж» (предприятие на год моложе Новополоцка) начинал деятельность с выполнения механомонтажных работ. Именно благодаря своей специализации строительно-монтажное управление Новополоцка в дальнейшем получило широкую известность на многочис­ленных промышленных стройках Советского Союза: Новополоцк, Мозырь, Гродно, Пермь, Уфа, Норильск, Новгород, Новомосковск…

 

- За 60 лет организация немало потрудилась на предприятиях химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности, в гражданском строительстве и сельском хозяйстве. Коллектив внес большой вклад в возведение нефтеперерабатывающего завода ПО «Нафтан», химического комбината «Полимир», заводов «Стекловолокно», «Измеритель», «Белково-витаминных концентратов» и Мозырского НПЗ, нефтепровода «Дружба» и других объектов, - отметил Александр Яловик, который в 35-летнем возрасте возглавил организацию в 2004 г.

 

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Александр Яловик, генеральный директор ОАО «Нефтезаводмонтаж»

 

Он связал свою жизнь с управлением «Нефтезаводмонтаж» в 1993г. после окончания Новополоцкого технологического института. За это время Александр Петрович прошел все ступени служебной лестницы: от рабочего до генерального директора, став одним из самых молодых руководителей предприятий в отрасли.

 

Начало 1990-х стало для новополоцких монтажников серьезным испытанием - после распада Советского Союза сильно сократились темпы строительства в Беларуси и других республиках. В тех условиях генеральный директор Петр Иванович Соломуха и главный инженер Иван Степанович Непочелович приняли единственно верное решение о расширении специализации предприятия, которое стало краеугольным камнем его дальнейшего развития.

 

- В результате «Нефтезаводмонтаж» из узкоспециализированного управления был перепрофилирован в генерального подрядчика на внутреннем рынке, выполняющего общестроительные, механомонтажные, электромонтажные и другие работы. Так предприятие стало генподрядчиком «Нафтана», реализующего масштабную программу модернизации. Это позволило избегать конфликта интересов, неизбежно возникающих между строительными и монтажными организациями в процессе реализации проекта, оперативно решать все рабочие вопросы, - рассказал А. Яловик.

 

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«Нас знают многие»

 

Именно так новополоцкие монтажники расшифровывают аббревиатуру «НЗМ», которая в полной мере отражает характер и имидж ОАО «Нефтезаводмонтаж». В его трудовой биографии - сотни уникальных по сложности объектов в Беларуси и за рубежом.

 

За многие годы работы коллективом накоплен значительный опыт монтажа технологических колонн, мачт, емкостей, трубопроводов и другого уникального оборудования.

 

К слову, доброе имя, богатый опыт и наработанные связи помогли выстоять в переломные 1990-е, обеспечив экспортный потенциал предприятия. «Нефтезаводмонтаж» стал подрядчиком российских компаний «Лукойл», «Сибур-Нефтехим», «Пермьнефтеоргсинтез», литовской «Можейкяй-нафта» и других, в составе группы белорусских организаций принял участие в строительстве Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

 

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Высокий профессионализм новополоцких строителей-монтажников по достоинству оценили в Египте, Сирии, Эфиопии, Турции, Ираке, Йемене, Алжире, Гвинее, Нигерии и Монголии, на Кубе и в других странах.

 

Сейчас портфель заказов предприятия расписан на несколько лет вперед, поэтому иногда даже приходится отказывать новым заказчикам. По словам руководителя, за последние 5 лет коллектив «Нефтезаводмонтажа» заложил хороший фундамент для дальнейшего развития. Предприятие выполняло заказы в Туркменистане и на нефтеперерабатывающих заводах РФ - в Нижнем Новгороде, Новокуйбышевске и Туапсе, участвовало в реконструкции Костюковичского цементного завода. При этом приоритетным направлением остается сотрудничество с ОАО «Нафтан».

 

Взаимовыгодное партнерство

 

Первым объектом в качестве генподрядчика для «Нефтезаводмонтажа» стало строительство новой установки ВТ-1 ОАО «Нафтан». Следующий этап - введение в строй в кратчайшие сроки уникального объекта - комплекса «Гидрокрекинг». Тогда предприятию впервые пришлось работать по международным стандартам ASME и получить ценный опыт сотрудничества с иностранными заказчиками.

 

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- Совместно с «Нафтаном» мы реализовали 2 важных проекта - реконструкцию установки первичной переработки нефти АТ-8 в прошлом году и строительство установки гидроочистки №2, которые приносят ощутимый экономический эффект, - сказал А. Яловик. - Их ввод в строй позволяет не только значительно увеличить объемы переработки нефти, но и организовать выпуск высококачественной продукции (дизельного топлива марки Евро-5 с пониженным содержанием серы).

 

Еще одной важной вехой развития «Нафтана» станет строительство установки замедленного коксования нефтяных остатков (генподрядчик - «Нефтезаводмонтаж»), которое планируют закончить в следующем году. В результате завершения этого этапа модернизации глубина переработки нефти на предприятии увеличится с 72 до 92%.

 

По мнению специалистов, это действительно уникальный объект: лицензиаром является международная компания Foster Wheeler, а генеральным проектировщиком - испанская фирма Durо Felguera, которая также осуществляет комплексную поставку оборудования.

 

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Активное применение европейских стандартов строительных и проектных работ выдвигает новые требования к монтажу сложного технологического оборудования. Например, на установке замедленного коксования до 80% составляют не сварные, а болтовые соединения. С этой целью в 2018 г. приобретена современная автоматизированная линия турецкой компании «Акипак» за 1,5 млн долл., которая позволяет создавать 3D-модель конструкций для сложных механомонтажных работ (отверстия в металле высверливаются в 3 плоскостях одновременно).

 

- С опережением графика выполнили уникальную для Беларуси механомонтажную операцию при установке 2 коксовых барабанов, для чего привлекли краны грузоподъемностью 1 600 и 750 т голландской фирмы «Мамут» (только подготовительный этап занял 1,5 года), - не без гордости говорит руководитель предприятия.

 

Активно реализуя программы модернизации заказчиков, в ОАО «Нефтезаводмонтаж» не забывают об укреплении собственной конкурентоспособности. В частности, ежегодно выделяют 5-7 млн руб. на развитие материально-технической базы и совершенствование кадрового потенциала.

 

Качество и кадры - основа успеха

 

ОАО «Нефтезаводмонтаж» качественно и в срок реализует широкий комплекс работ по стро­ительству, ремонту и реконструкции объектов. Гарантия тому - профессиональный коллектив численностью более 1 тыс. человек (средний возраст - 35 лет), высокая техническая оснащенность производства и компьютеризация управления, возможность выполнения более 50 видов строительно-монтажных работ, соответствующих международному стандарту ISO 9001-2009.

 

Как отметил А. Яловик, например, при работах на установке замедленного коксования специалисты строго соблюдают европейские строительные стандарты ASME и белорусские ГОСТы - заказчик потребовал совместить жесткие технические нормы для обеспечения высокого качества на возводимых взрывопожароопасных объектах.

 

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При этом не секрет, что конечный успех во многом зависит от качества сварочных работ, которые выполняют настоящие профессионалы. Ведь монтировать сложное оборудование специалистам «Нефтезаводмонтажа» приходится в режиме «без права на ошибку», поэтому каждый понимает меру ответственности за свою работу. Например, после завершения работ сварщик ставит личное клеймо, так что и спустя десятилетия можно определить, кто варил тот или иной узел, в каких температурных условиях и т.д.

 

- Поэтому мы уделяем большое внимание подбору и обучению высококлассных специалистов, весьма востребованных сегодня не только у нас, но и на других стройках Беларуси и соседних стран. Так, для подготовки сварщика 5-6-го разрядов в среднем требуется до 7 лет, - поделился Александр Петрович.

 

На «Нефтезаводмонтаже» постоянно укрепляют учебную базу: здесь действуют учебный пункт, полигон и сварочная лаборатория, где «обкатывают» молодых сварщиков, растят будущих победителей престижных профессиональных конкурсов.

 

Здесь заботятся о качественной подготовке представителей и других дефицитных специальностей, например, монтажников. На предприятии укоренилась отраслевая практика назначения выпускников профильных вузов на должности «рабочей сетки», где сегодня успешно трудятся около 50 человек с высшим образованием. К слову, слесарем-ремонтником 3-го разряда после института начинал свою трудовую карьеру и нынешний генеральный директор. По словам А. Яловика, это бесценный опыт, без которого сложно освоить специфику будущей работы.

 

По труду - и честь

 

Экономическим показателям ОАО «Нефтезаводмонтаж» сегодня могут позавидовать многие строительные организации Беларуси.

 

По итогам 8 месяцев рентабельность увеличилась на 132% к аналогичному периоду 2018 г., выручка от реализации продукции и производительность труда - на 108%. Рентабельность продаж составила 9,4%, реализованной продукции - 12,8%.

 

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Среднемесячная зарплата выросла на 134% по сравнению с прошлым годом и превысила 1 600 руб. Руководство предприятия обеспечивает работникам достойный соцпакет, создавая хорошие условия для труда и отдыха. Поэтому работой на «Нефтезаводмонтаже» сегодня дорожат: текучесть кадров за последние 5 лет не превышает плановые показатели.

 

Это стало возможным благодаря решениям Совмина и Минстройархитектуры о повышении материального стимулирования работников строительной отрасли и грамотной мотивации к труду. Все подразделения предприятия работают на принципах хозрасчета, т.е. являются центрами прибыли. В них ведется постоянный расчет выручки и себестоимости, а зарплата начисляется исходя из конечного финансового результата.

 

В июле в Новополоцке широко отметили 60-летие создания ОАО «Нефтезаводмонтаж». На торжества пригласили заказчиков и партнеров, ветеранов и работников предприятия. Поблагодарили всех, кто своим добросовестным трудом создавал и продолжает писать его славную историю.

 

- Пусть добрые традиции и опыт, накопленные за прошедшие годы, гордость за свой коллектив, стремление учить и учиться станут основой для новых достижений НЗМ. Надеюсь, что мы и впредь будем достойно держать экзамен на стабильность и долголетие, - резюмировал генеральный директор ОАО «Нефтезаводмонтаж» Александр Яловик.

 

 