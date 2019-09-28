Валерий Тулейко: «Мы создали хороший запас прочности»

После завершения модернизации ОАО «Речицадрев» стало одним из лидеров белорусской деревообработки.

В 2019 г. предприятие отмечает 115 лет со дня основания. В его истории было много болезненных и даже драматичных моментов - две мировые войны, национализация, оккупация... А сейчас предприятие успешно справляется с глобальными вызовами ХХI в., хотя для выживания в условиях открытого конкурентного рынка потребовались принципиально иные технологии и управленческие подходы. О них журналу «Директор» рассказал руководитель ОАО «Речицадрев» Валерий ТУЛЕЙКО.

- Валерий Валентинович, мы подняли из архивов ряд заявлений премьер-министра Сергея Румаса, сделанных им еще в должности председателя правления Банка развития Республики Беларусь. В начале прошлого года он упомянул ОАО «Речицадрев» среди «локомотивов» холдинга УП «БР-Консалт» с рентабельностью более 20%. Удалось ли вам сохранить лидирующие позиции?

- Уточню, что по итогам 2018 г. показатель рентабельности достиг 24% - это лучший результат в концерне Беллесбумпром! Конечно, в некоторой степени нам помогла положительная конъюнктура внешних рынков. Сейчас ситуация изменилась: за последние месяцы мировые цены на нашу основную продукцию - плиты ДСП - упали примерно в полтора раза. Но это падение уже не оказывает катастрофического влияния на финансовое состояние предприятия, как случалось ранее. Индикатор рентабельности по-прежнему находится в «зеленой зоне» - на уровне 9%. Мы накопили достаточный запас прочности - финансовой и технической, чтобы без потерь переживать кратковременные колебания рыночного спроса.

Важной датой для нас является июнь 2006 г., когда концерном Беллесбумпром был утвержден «План реализации мер по модернизации деревообрабатывающих организаций». В последующее десятилетие в основные фонды ОАО «Речицадрев» было инвестировано порядка 200 млн евро. Только наш флагманский участок по выпуску плит обошелся в 140 млн евро. Для большей наглядности скажу, что на создание одного рабочего места потрачен 1 млн евро, и это вполне соответствует европейским нормам для подобных производств.

В феврале 2014 г. ОАО «Речицадрев» ввело в эксплуатацию оборудование ведущих мировых производителей Siempelkamp и IMEAS проектной мощностью 220 тыс. куб. м в год, причем с возможностью выпуска плит различной толщины (8-40 мм) улучшенного качества. Немецкие специалисты, оуществлявшие шеф-монтаж оборудования, не скрывали своего удивления. За последние 15 лет они не смогли вспомнить случая, чтобы объект подобной сложности был введен в эксплуатацию в столь сжатые сроки. При этом вся наша продукция сертифицирована по отечественным ГОСТам и западным стандартам (CARB).

Теперь попытайтесь представить себе драматизм ситуации, когда все эти мощности оказались невостребованными из-за чрезмерной финансовой нагрузки, кредиторской задолженности перед банками и, как следствие, реальной угрозы судебного преследования со стороны поставщиков сырья и энергоносителей! Поэтому одним важнейших событий в современной истории предприятия стало 1 апреля 2016 г., когда ОАО «Речицадрев» вошло в состав холдинга УП «БР-Консалт», который действует под эгидой Банка развития Рес­публики Беларусь. Было принято несколько указов Президента для стабилизации работы предприятия за счет выделения займов, реструктуризации задолженности, изменения графиков расчета по кредитам.

- Перезагрузка финансовых потоков - это, конечно, хорошо. Но такой поддержкой нужно было еще и умело воспользоваться. Как вам это удалось?

- Среди проектов, которые оказали определяющее влияние на развитие предприятия, необходимо отметить запуск в 2017 г. собственного завода синтетических смол. Теперь процесс изготовления смолы у нас полностью автоматизирован, но главное - благодаря запуску этого производства мы смогли снизить себестоимость продукции не менее чем на 10% по сравнению с другими производителями, которые вынуждены импортировать карбамидоформальдегидный концентрат. Дело в том, что этот рынок крайне нестабилен: к примеру, повышение цены на один компонентов метанола автоматически влечет значительное удорожание концентрата. Мы сегодня полностью застрахованы от подобных ценовых перекосов.

Спустя год после завершения программы модернизации мы не только вышли на проектные возможности, но благодаря ряду инженерных решений «разогнали» мощности на 10% больше, чем предусматривали плановые показатели. И это не предел! Сегодня мы активно изучаем опыт зарубежных коллег, которые работают на аналогичных линиях группы Siempelkamp. Оказалось, что относительно небольшие инвестиции в новое программное обеспечение, детальный контроль всех процессов подготовки и переработки сырья позволяют без замены оборудования добиваться существенной экономии ресурсов. Но это принципиально новый технологический уклад, требующий от пользователей не просто инженерной подготовки, а продвинутых технических знаний и широкого научного кругозора.

Резервы роста мы видим и в расширении мебельного производства, которое замыкает в рамках одного предприятия практически весь цикл деревообработки - от лесной делянки до выпуска изделий с высокой добавленной стоимостью. Стратегическое направление сейчас - проникновение в логистические сети международной интернет-торговли. Это самый быстро растущий сбытовой сегмент.

- Новый технологический уклад повышает требования к сотрудникам на всех уровнях: к их профессионализму, взаимозаменяемости...

- Да, это так. И я горжусь, что в непростых условиях мы сумели сформировать профессиональную команду - группу неравнодушных, болеющих за свое дело людей, которым можно делегировать руководящие полномочия и которые готовы нести ответственность за порученный участок работы. Именно с этой командой мы связываем перспективы дальнейшего роста ОАО «Речицадрев».