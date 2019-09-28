Валерий Тулейко: «Мы создали хороший запас прочности»

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2019

После завершения модернизации ОАО «Речицадрев» стало одним из лидеров белорусской деревообработки.

 

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В 2019 г. предприятие отмечает 115 лет со дня основания. В его истории было много болезненных и даже драматичных моментов - две мировые войны, национализация, оккупация... А сейчас предприятие успешно справляется с глобальными вызовами ХХI в., хотя для выживания в условиях открытого конкурентного рынка потребовались принципиально иные технологии и управленческие подходы. О них журналу «Директор» рассказал руководитель ОАО «Речицадрев» Валерий ТУЛЕЙКО.

 

- Валерий Валентинович, мы подняли из архивов ряд заявлений премьер-министра Сергея Румаса, сделанных им еще в должности председателя правления Банка развития Республики Беларусь. В начале прошлого года он упомянул ОАО «Речицадрев» среди «локомотивов» холдинга УП «БР-Консалт» с рентабельностью более 20%. Удалось ли вам сохранить лидирующие позиции?

 

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- Уточню, что по итогам 2018 г. показатель рентабельности достиг 24% - это лучший результат в концерне Беллесбумпром! Конечно, в некоторой степени нам помогла положительная конъюнктура внешних рынков. Сейчас ситуация изменилась: за последние месяцы мировые цены на нашу основную продукцию - плиты ДСП - упали примерно в полтора раза. Но это падение уже не оказывает катастрофического влияния на финансовое состояние предприятия, как случалось ранее. Индикатор рентабельности по-прежнему находится в «зеленой зоне» - на уровне 9%. Мы накопили достаточный запас прочности - финансовой и технической, чтобы без потерь переживать кратковременные колебания рыночного спроса.

 

Важной датой для нас является июнь 2006 г., когда концерном Беллесбумпром был утвержден «План реализации мер по модернизации деревообрабатывающих организаций». В последующее десятилетие в основные фонды ОАО «Речицадрев» было инвестировано порядка 200 млн евро. Только наш флагманский участок по выпуску плит обошелся в 140 млн евро. Для большей наглядности скажу, что на создание одного рабочего места потрачен 1 млн евро, и это вполне соответствует европейским нормам для подобных производств.

 

В феврале 2014 г. ОАО «Речицадрев» ввело в эксплуатацию оборудование ведущих мировых производителей Siempelkamp и IMEAS проектной мощностью 220 тыс. куб. м в год, причем с возможностью выпуска плит различной толщины (8-40 мм) улучшенного качества. Немецкие специалисты, оуществлявшие шеф-монтаж оборудования, не скрывали своего удивления. За последние 15 лет они не смогли вспомнить случая, чтобы объект подобной сложности был введен в эксплуатацию в столь сжатые сроки. При этом вся наша продукция сертифицирована по отечественным ГОСТам и западным стандартам (CARB).

 

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Теперь попытайтесь представить себе драматизм ситуации, когда все эти мощности оказались невостребованными из-за чрезмерной финансовой нагрузки, кредиторской задолженности перед банками и, как следствие, реальной угрозы судебного преследования со стороны поставщиков сырья и энергоносителей!  Поэтому одним важнейших событий в современной истории предприятия стало 1 апреля 2016 г., когда ОАО «Речицадрев» вошло в состав холдинга УП «БР-Консалт», который действует под эгидой Банка развития Рес­публики Беларусь. Было принято несколько указов Президента для стабилизации работы предприятия за счет выделения займов, реструктуризации задолженности, изменения графиков расчета по кредитам.

 

- Перезагрузка финансовых потоков - это, конечно, хорошо. Но такой поддержкой нужно было еще и умело воспользоваться. Как вам это удалось?

 

- Среди проектов, которые оказали определяющее влияние на развитие предприятия, необходимо отметить запуск в 2017 г. собственного завода синтетических смол. Теперь процесс изготовления смолы у нас полностью автоматизирован, но главное - благодаря запуску этого производства мы смогли снизить себестоимость продукции не менее чем на 10% по сравнению с другими производителями, которые вынуждены импортировать  карбамидоформальдегидный концентрат. Дело в том, что этот рынок крайне нестабилен: к примеру, повышение цены на один компонентов метанола автоматически влечет значительное удорожание концентрата. Мы сегодня полностью застрахованы от подобных ценовых перекосов.

 

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Спустя год после завершения программы модернизации мы не только вышли на проектные возможности, но благодаря ряду инженерных решений «разогнали» мощности на 10% больше, чем предусматривали плановые показатели. И это не предел! Сегодня мы активно изучаем опыт зарубежных коллег, которые работают на аналогичных линиях группы Siempelkamp. Оказалось, что относительно небольшие инвестиции в новое программное обеспечение, детальный контроль всех процессов подготовки и переработки сырья позволяют без замены оборудования добиваться существенной экономии ресурсов. Но это принципиально новый технологический уклад, требующий от пользователей не просто инженерной подготовки, а продвинутых технических знаний и широкого научного кругозора.

 

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Резервы роста мы видим и в расширении мебельного производства, которое замыкает в рамках одного предприятия практически весь цикл деревообработки - от лесной делянки до выпуска изделий с высокой добавленной стоимостью. Стратегическое направление сейчас - проникновение в логистические сети международной интернет-торговли. Это самый быстро растущий сбытовой сегмент.

 

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- Новый технологический уклад повышает требования к сотрудникам на всех уровнях: к их профессионализму, взаимозаменяемости...

 

- Да, это так. И я горжусь, что в непростых условиях мы сумели сформировать профессиональную команду - группу неравнодушных, болеющих за свое дело людей, которым можно делегировать руководящие полномочия и которые готовы нести ответственность за порученный участок работы. Именно с этой командой мы связываем перспективы дальнейшего роста ОАО «Речицадрев».

 

 