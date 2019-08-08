Могилевские металлурги с особым характером

Хрупкий баланс интересов на мировом рынке тяжелой промышленности - трудно придумать более точное определение противоречивой ситуации, которая возникла в результате торговых войн. Но именно в этих условиях ОАО «Могилевский металлургический завод» продолжает развивать экспортные программы.

Время интервью с руководителем предприятия было ограничено, Альберту Эдуардовичу предстояла очередная видеоконференция с Брюсселем. Подобные мероприятия назначают по среднеевропейскому времени - по нему местные металлурги привыкли сверять часы и график экспортных поставок в Европейский союз, свой основной сбытовой ареал. Наше присутствие на континенте становится все более заметным: фасад здания Европарламента в столице Бельгии оформлен с применением стальных электросварных труб могилевского завода. И это именно тот случай, когда картину мира лучше всего иллюстрируют детали, в нашем случае - белорусские, могилевские.

- Альберт Эдуардович, годом ранее в интервью «Директору» вы упомянули, что в ЕС на белорусскую круглую трубу распространяется антидемпинговая пошлина в размере 38,1%, но срок санкций истекает в 2019-м. Можно ли рассчитывать на смягчение режима?

- Отмена санкций, которые действуют почти десятилетие, безусловно, станет событием «номер один» для белорусских производителей трубной продукции. Но напомню, что по профильной трубе, черновым осям и другим изделиям предприятия ограничений не было.

Не менее важным предметом переговоров стало решение Еврокомиссии о введении пострановых квот на поставку металлопродукции в ЕС, которым установлены явно неприемлемые для завода объемы поставок профильной трубы, значительно ниже нашего традиционного экспорта.

Естественно, мы ищем альтернативные рынки и это, например, Швейцария, Сербия, Албания, которые не являются членами Европейского союза и, соответственно, квоты, установленные Европейской комиссией, на поставки в эти страны не распространяются.

Необходимо отметить, что европейский рынок абсолютно прозрачен, кроме того, стабилен по основным ценовым показателям. Еще раз подчеркну, что успех в работе с крупными потребителями здесь скорее зависит не столько от цены продукта, сколько от качества сервиса, своевременности исполнения заказа и грамотной логистики поставок.

Переговорный процесс с европейскими партнерами основан на мощном встречном интересе крупных потребителей.

- Читатели журнала интересуются, насколько эффективна в вашей сбытовой политике помощь со стороны МИДа и дипломатических представительств, двусторонних экономических комиссий, Белорусской торгово-промышленной палаты?

- Конечно, решение проблем на внешних рынках, которым занимаются дипломаты, важно для нашего завода. Но надо отметить, что вопросы об увеличении квоты поставок мы вносим в Еврокомиссию самостоятельно, как субъект мирового хозяйственного права, как один из крупнейших производителей металлопродукции в стране.

- И вдогонку второй вопрос, который обычно остается за рамками индустриальной журналистики: какова взаимосвязь между внедрением европейских сертификационных норм и управлением человеческим капиталом?

- В качестве примера скажу, что для работы на новом оборудовании потребовались белорусы с особыми качествами, отвечающими современным требованиям – это скрупулезность, ответственность, дисциплина, уважение к инженерному знанию и стремление совершенствовать квалификацию. Так, штат цеха по производству черновых осей укомплектовали преимущественно за счет действующего персонала, молодых сотрудников, которые выказали готовность к улучшению материального положения через совершенствование профессионального статуса.

На этом производстве - 90 штатных единиц, при этом только 20 операторов горячего цеха - с учетом автоматизации производства возрастает удельный вес интеллектуального труда специалистов по гидравлике, электрике и т.д.

Здесь в качестве аргументации в пользу понятия «ответственность» стоит привести модный показатель стоимости одного рабочего места. Так вот, менее сотни белорусов управляют оборудованием инвестиционной стоимостью 28 млн евро. Их деятельность приводит в движение многие цепочки производственной кооперации, к примеру, черновые оси закупают Минский вагоноремонтный завод и новое производство, созданное на базе филиала БелАЗа - Могилевского автомобильного завода имени С.М. Кирова.

Таким образом, формируется технологическая цепочка, позволяющая организовать на территории Беларуси полный производственный цикл по изготовлению железнодорожных осей. Но, возвращаясь к теме разговора, могу сказать, что основным направлением нашей деятельности остается экспорт, где действуют жесткие законы сертификации.

- Кто выполняет роль арбитра производственных и кадровых решений ОАО «Могилевский металлургический завод» на мировом рынке?

- Действительно, вы можете быть абсолютно честны перед западным заказчиком, но этот факт необходимо доказать документально. Поэтому, начиная с 1999 г., предприятие приступило к созданию и внедрению системы менеджмента качества. Для оценки проделанной работы в ноябре 2000 г. мы провели ее сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001 версии 1994 г.

После аудита немецкого органа по сертификации TUV CERT в январе 2001 г. ОАО «ММЗ» получило сертификат соответствия системы менеджмента качества продукции трубоэлектросварочного цеха требованиям ИСО 9001. В следующем году в систему было включено производство чугунной дроби, а в 2003-м - чугунных труб.

Условия сертификации диктуют ежегодное подтверждение не только соответствия, но и совершенствования деятельности предприятия в области качества. Поэтому по предложению основных заказчиков из Германии для ресертификации системы менеджмента качества по стандарту ИСО 9001 версии 2000 г. ОАО «ММЗ» выбрало известную немецкую организацию MPA NRW из Дортмунда.

Наше сотрудничество началось в январе 2004 г. с сертификации системы менеджмента качества производства основной продукции предприятия: стальных сварных и холоднодеформированных труб квадратного и прямоугольного сечения, сварных и холоднодеформированных круглых труб, стальных холоднокатаных армирующих профилей и дроби чугунной литой и колотой.

В 2007 г. ОАО «ММЗ» расширило действие сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001 на процессы проектирования, производства и продажи товаров народного потребления, люков сточных и смотровых колодцев для автомобильных и пешеходных районов и чугунных отливок. Начиная с 2010-го, предприятие проходит ресертификацию системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008.

Постоянный рост требований на всех уровнях производственного процесса позволил нам в марте прошлого года успешно пройти аудит системы менеджмента качества на соответствие DIN EN ISO 9001-2015.

И здесь стоит особо подчеркнуть, что управление качеством - не только совершенствование абстрактных административных процедур контроля входящего сырья, параметров плавки или деятельности ОТК по приемке готовой продукции. Речь идет об изменении мотивации работников, о создании генерации неравнодушных, болеющих за свое дело людей. Думаю, решение этой задачи в конечном счете обусловило наши современные достижения.

- По итогам минувшего года средняя зарплата на предприятии достигла 1 124 руб. На ваш взгляд, это достойная мотивация для сотрудников завода, который фактически функционирует в условиях европейского рынка?

- Важна динамика, а это фактическое удвоение всего за год уровня оплаты труда с сохранением широкого перечня социальных гарантий, включая корпоративный полис медицинского страхования от Белгосстраха, повышение комфорта на рабочих местах и в бытовых помещениях, организацию круглосуточного питания, возможность оздоровления работников и членов их семей на нашей базе отдыха.

Труд металлурга не имеет равных по напряжению физических сил. Руководители отраслевых предприятий, которые начали трудовую карьеру с горячих цехов, отличаются обостренным чувством рабочей солидарности. Примите это как данность.

- Насколько эффективным можно назвать взаимодействие с отраслевой наукой как в части подготовки кадров, так и в сфере НИОКР по металлургии?

- Скорость модернизации основных фондов предприятия на порядок обогнала процесс подготовки кадров среднего профессионального звена. Более того, мы столкнулись с дефицитом специалистов нужного профиля, обучение которых в Беларуси не только не велось, но даже не планировалось.

То же можно сказать и о научных разработках - есть глобальные идеи, фундаментальные исследования. Однако на практике металлургия представляет собой достаточно консервативный, давно сложившийся инженерный массив, где более действенны, быстро внедряемы и быстро окупаемы именно точечные инновации. В их числе могу отметить совместную работу с могилевскими учеными Белорусско-Российского университета по снижению массы чугунных отливок при сохранении прочностных характеристик - вполне окупаемая разработка!

- Ваше предприятие признано лучшим экспортером 2018 г. в номинации «Металлургия». Каков коммерческий вес этой награды?

- Часто раздача почетных дипломов различных конкурсов поставлена на коммерческую основу, что серьезно нивелирует ценность наград. Но конкурс «Лучший экспортер года», который проводит Белорусская торгово-промышленная палата, оценивает реальные достижения.

В прошлом году завод увеличил объем экспорта продукции на 58%. Поэтому диплом конкурса «Лучший экспортер 2018 года» - отнюдь не лишний повод напомнить партнерам о наших возможностях.

Таким образом, 2019-й мы начали в качестве признанного, сертифицированного, а главное - предсказуемого экономического оператора рынка Европейского союза. Поэтому свой очередной профессиональный праздник, который традиционно отмечается в третье воскресенье июля, коллектив ОАО «ММЗ» встречает не только с высокими производственными показателями, но и с хорошим настроением и уверенностью в будущем.

Пользуясь случаем, поздравляю коллег и партнеров с Днем металлурга и желаю крепкого здоровья, новых достижений для стабильного будущего нашей страны!

Владислав ПЛАТУН