Гаджеты для бизнеса и не только

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Обзор новых гаджетов и девайсов. MacBook Air 2018. Shure MV88 Plus. ReboundTAG.

MacBook Air 2018

В прошлом году Apple впервые за последнее десятилетие решила кардинально обновить знаменитый Macbook Air. До этого, как правило, менялись только процессор, память и графика. Теперь новый Air получил большую часть элементов линейки Pro - Retina-экран, клавиатуру-«бабочку» с Touch ID и новой подсветкой, а также USB-C разъемы. Правда, в результате стоимость устройства вышла за психологически комфортные 999 долл. и достигла почти 1 200 долл.

Хотя специалисты в целом положительно оценили новую версию, где теперь есть практически все - мощный движок, отличный дисплей, длительная автономная работа и т.д., у них возник закономерный вопрос: зачем было нужно так усложнять Air, когда есть 13-дюймовый Pro и 12-дюймовый MacBook? Да, они чуть дороже, но с учетом роста цены на новинку, уже не критично… Тем не менее фанатам бренда наверняка понравится апгрейд полюбившегося гаджета. К уже перечисленным новациям можно добавить меньшие массу и размеры, три цвета корпуса - серебристый, золотой и темно-серый (старый Air был только серебристым) и еще кое-что по мелочи.

Цена устройства в Беларуси - от 2 850 до 3 200 руб.

Shure MV88 Plus

Это набор для записи видео высокого качества на смартфоны. В него входят: мини-штатив Manfrotto с зажимом для смартфона, а также конденсаторный микрофон, который записывает звук в качестве, превышающем возможности встроенного микрофона смартфонов.

Микрофон оборудован Lightning коннектором, который подключается в разъем для зарядки смартфона или планшетного компьютера, а также 90-градусным поворотным шарниром, что позволяет направить его непосредственно на источник звука. При подключении к смартфону Apple или Android устройство сообщает, что микрофону требуется соответствующее приложение и предлагает его установить. Приложение бесплатное, имеет русскоязычный интерфейс и подсказки по использованию микрофона. Пять заранее выбираемых режимов оптимизируют настройки усиления, ширины стерео, частотной коррекции и сжатия для согласования с вашими требованиями к записи. То есть в ходе съемки достаточно просто выбрать уровень звука. Мини-штатив обеспечит неподвижность и управляемость камеры при съемке в сложных условиях.

Цена комплекта в Беларуси - от 450 до 500 руб.

ReboundTAG

Этот гаджет - первая в мире багажная бирка со встроенным микрочипом. Она работает во всех аэропортах мира и позволит быстро найти вещи, потерявшиеся при перелете. Бирка ReboundTAG похожа на пластиковую карту и объединяет все современные способы идентификации багажа: микрочип RFID (радиочастотная идентификация для авиаперевозчика), NFC для смартфонов, QR-код и уникальный номер на бирке для поиска вручную. Она интегрирована с международными системами поиска багажа, благодаря чему владелец получает оповещение об обнаружении своих вещей с помощью SMS и на электронную почту.

Единственное условие: багаж должен быть зарегистрирован на того же человека, на которого зарегистрирована метка! Это нужно для эффективного поиска багажа и получения компенсации. Кстати, о компенсации: если ваш багаж не будет найден за 24 ч, вы получите компенсацию в размере 50 долл. за каждые лишние сутки поиска.

Стоимость бирки ReboundTAG в России - 1 999 росс. руб., и она доступна для покупки на сайте tagmybag.ru.