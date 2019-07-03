БИБЛИОТЕКА РУКОВОДИТЕЛЯ

В «золотой» коллекции бизнес-литературы представлены бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Джен Синсеро. НЕ НОЙ. Вековая мудрость, которая гласит: хватит жаловаться - пора становиться богатым. - М.: Эксмо, 2019. - 304с.

«Если даже такая нищебродская тушка, как я, сумела поправить свое финансовое положение, сможет, кто угодно!» - заявляет автор. И ей сложно не верить. До сорока с лишним Джен Синсеро жила в переделанном гараже, одевалась в секонд-хэнде и не могла себе позволить вылечить зубы. Сейчас она путешествует по всему миру, останавливаясь только 5-звездочных отелях.

Эта книга - квинтэссенция методик и стратегий по перенастройке финансового мышления.

Стивен Хокинг. Краткие ответы на большие вопросы. - М.: Эксмо, 2019.-

256 с.

Автор, величайший ученый современности, изменил наш мир. Уход из жизни Стивена Хокинга - огромная потеря для человечества. В финальной книге всемирно известный физик поделился с читателями своим отношением к жизни, цивилизации, времени, Богу и глобальным вещам, волнующим каждого.

В книгу включены воспоминания оскароносца Эдди Редмэйна, игравшего Стивена Хокинга, Нобелевского лауреата Кипа Торна и дочери Хокинга, Люси.

Стив Харви. Поступай как женщина, думай как мужчина. - М.: Эксмо, 2018. - 288 с.

Почему даже самые умные, успешные и привлекательные женщины не всегда понимают поступки мужчин и несчастливы в личной жизни?

По мнению автора, ведущего суперпопулярной в США радиопередачи, посвященной взаимоотношениям, проблема в том, что женщины обращаются за советом к другим женщинам. Хотя мужчина лучше знает, как найти и удержать мужчину.

Забавное, а местами суровое, но всегда правдивое, - это издание нужно прочитать, если вы хотите узнать, что на самом деле думают мужчины об отношениях с женщинами.

По всему миру продано более 5 млн экземпляров этой книги.

Майк Байстер, Кристин Лоберг. Быстрый ум. Как забывать лишнее и помнить нужное. - М.: Альпина Нон-фикшн, 2019. - 416 с.

Обладатель одного из самых быстрых математических умов в мире и создатель популярной системы работы с памятью М. Байстер убежден: именно талант запоминать и обрабатывать информацию быстрее других открывает путь к большому успеху.

Ли Галлахер. Airbnb. Как три простых парня создали новую модель бизнеса. - М.: Эксмо, 2018. - 384с.

Airbnb изменила способы путешествия, заставила весь мир переосмыслить отношение к окружающему пространству и незнакомым людям. Показав рекордные темпы роста, разрушила представления о том, как нужно руководить компанией.

Герои книги вошли в историю бизнеса, став вдохновляющим примером для обладателей смелых идей, которым говорят, что у них ничего не выйдет.