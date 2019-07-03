Прогноз для белорусской экономики: слабый рост или рецессия

Исследовательский центр ИПМ представил очередной макроэкономический обзор.

По данным экспертов, в 2018 г. белорусская экономика прибавила на 3%, продемонстрировав самые большие темпы роста с 2011 г. Возросшие цены на сырье и внешний спрос благоприятствовали экспорту, а внутреннему спросу способствовали высокие темпы роста инвестиций и зарплаты. Но в последние месяцы динамика экономического развития Беларуси стала замедляться: в январе-марте ВВП вырос лишь на 1,1%. С учетом этого аналитики прогнозируют прирост по итогам года на 1,6%. В 2020 г., по их оценкам, ВВП увеличится на 1,9%, а в 2021-м - на 2%.

Как подчеркнул директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, в перспективе стоит ожидать некоторого замедления экономического развития из-за слабого внешнего спроса, связанного, в первую очередь, с замедлением темпов роста России и еврозоны. Ожидается также более сдержанное влияние экспорта на экономический рост из-за укрепления курса белорусского рубля к российскому. Рост реальной зарплаты при рассматриваемом сценарии замедлится к концу 2019 г., а темп ее увеличения с 2020-го составит около 4,5-5% гг.

Риски девальвации в условиях базового прогноза эксперты ИПМ оценивают как незначительные. Пик годовой инфляции, похоже, пройден в феврале, отметил А. Чубрик. Укрепление курса белорусского рубля, снижение инфляционных ожиданий, инфляция в России, отсутствие шоков со стороны роста доходов населения и значимых внешних угроз - все это говорит в пользу благоприятного прогноза. Монетарная политика, скорее всего, останется нейтральной. По крайней мере, пока сохраняется неопределенность в переговорах с Россией о ценах на нефть и компенсации потерь. При этом курс белорусского рубля по отношению к доллару, конечно, продолжит незначительно ослабляться - в пределах 3-4% в год из-за различий в уровне инфляции в Беларуси и у основных торговых партнеров.

Помимо общих с РФ рисков в силу тесной взаимосвязи национальных экономик (усиление опасений по поводу приближения глобальной рецессии, санкционные угрозы для России, возможность колебания потоков капитала и, соответственно, резкого ослабления курса российского рубля), эксперты ИПМ особо выделяют риск повышения цен на нефть. А также - вопросы, связанные с компенсацией последствий налогового маневра в России. Потери белорусской экономики при таком сценарии в 2019-2024 гг. официально оцениваются на уровне 10,2 млрд долл. В этих условиях при отсутствии компенсации издержек белорусской нефтепереработки Всемирный банк не исключает рецессии в нашей стране в 2019-2021 гг. По мнению экспертов банка, без компенсации потерь в нефтяной сфере экономический рост в Беларуси опустится ниже 2%, увеличится дефицит счета текущих операций и потребуется дополнительная консолидация бюджета.

Подробнее о ситуации на белорусском валютном рынке читайте в статье М. Носовой «Слабый рост или рецессия?» в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

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