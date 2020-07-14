Снизить ставку

Нацбанк требует от банков снизить процентные ставки за просрочку платежей кредитополучателями.

Нацбанк отмечает, что кредитодатель не вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование кредитом. Это регламентируется 145 статьей Банковского кодекса РБ. Условия кредитного договора, позволяющие кредитодателю увеличить размер процентов за пользование кредитом в одностороннем порядке, ограничивают права кредитополучателя и считаются ничтожными.

В некоторых кредитных договорах закреплено право банка на увеличение размера процентной ставки за пользование кредитом в одностороннем порядке без заключения дополнительного соглашения в случаях, невыполнения кредитополучателем своих обязательств. Нацбанк указывает на то, что данное условие не соответствует требованиям части третьей статьи 145 Банковского кодекса.

Нацбанк озабочен тем, что кредитные договора некоторых банков предусматривают за несвоевременное погашение кредита повышенные проценты в размере процентной ставки за пользование кредитом, увеличенной в 2–3 раза. «Искажается экономический смысл их применения, обусловленный необходимостью покрытия расходов, связанных с изысканием (привлечением) банком дополнительных ресурсов, которые имеют стоимость, отличную от стоимости ресурсов, привлеченных ранее», - говорится в сообщении.

В сообщении Нацбанка отмечено, что «такая финансовая нагрузка не только не стимулирует к своевременному исполнению обязательств, но и приводит к невозможности исполнения кредитополучателями обязательств по кредитному договору».

Источник: Национальный банк Республики Беларусь