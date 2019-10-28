МФО под контролем

Подписанный президентом указ №394 от 23 октября 2019 г наделил Национальный банк правом регулирования процентной ставки займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями.

Эта мера направлена на совершенствование законодательства в сфере осуществления микрофинансовой деятельности. Она позволит повысить уровень защищенности потребителей таких услуг.

Согласно указу, микрофинансовой деятельностью будет признаваться деятельность по выдаче трех и более займов в течение календарного месяца одному или нескольким заемщикам в сумме, не превышающей 15 тыс базовых величин на одного заемщика (382,5 тыс бел руб, 187 тыс долл по курсу Нацбанка Беларуси). Статус микрофинансовых организаций и право вести микрофинансовую деятельность коммерческие и некоммерческие организации получают со дня включения их Национальным банком в реестр микрофинансовых организаций.

Указом определено, что сумма причитающихся микрофинансовой организации процентов, взимаемых по договору микрозайма, не может превышать двукратной суммы микрозайма. Национальный банк вправе устанавливать предельные размеры получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении по микрозаймам. Сумма неустойки (штрафа, пеней) по договору микрозайма не может превышать половину суммы микрозайма.

В договор микрозайма запрещено включать условия о взимании микрофинансовой организацией с заемщика каких-либо дополнительных платежей (комиссионных и иных) за пользование микрозаймом, а также о взимании повышенных процентов за пользование микрозаймом в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по договору.

Микрофинансовой организации запрещается увеличивать в одностороннем порядке размер получаемых с заемщика процентов в зависимости от срока пользования микрозаймом (дневной (месячной) процентной ставки), в годовом исчислении (годовой процентной ставки), размера неустойки (штрафа, пеней) по договору и (или) об изменении срока действия договора. Также запрещено применять к заемщику неустойку (штраф, пеню) за досрочный возврат микрозайма или его части.

Также Нацбанк будет устанавливать квалификационные требования и требованиям к деловой репутации для руководителя микрофинансовой организации и лица, исполняющего его обязанности более 4 месяцев. Нацбанку дано право запрашивать и получать из единого государственного банка данных о правонарушениях информацию о физлицах, являющихся руководителями микрофинансовых организаций, без их письменного согласия.

Документом установлен ряд требований к рекламе деятельности микрофинансовой организации. Она, в частности, должна содержать помимо наименования и учетного номера плательщика, также сведения о включении микрофинансовой организации в реестр, размер взимаемых с заемщика процентов (процентной ставки) и годовую процентную ставку.

Источник: ПраймПресс