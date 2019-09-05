А ваши данные защищены?

Облачный провайдер ActiveCloud провел исследование в области защиты данных среди государственных и коммерческих компаний, работающих на отечественном рынке и использующих IT-технологии.

Опрос ИТ-специалистов показал, что только 22% опрошенных полностью удовлетворены используемыми подходами к защите данных, еще 21% частично удовлетворены, но не готовы ничего не менять, оценивая усилия на переключение. Более половины участников исследования (53%) считают, что их бизнес потерял бы значительный доход в случае утери критических данных, и 8% - уверены, что бизнес бы закрылся.

«Среди критериев, по которым компании оценивали используемые технологии резервного копирования и восстановления данных можно выделить такие, как: стоимость, простота развертывания и поддержки, опыт работы с конкретной системой, рекомендации коллег и партнеров, технологический стек продуктов. При этом стоимость занимает 52% по значимости, а простота развертывания - 38%», — сообщается в пресс-релизе ActiveCloud.

Облачные ресурсы как альтернативу локальным готовы рассматривать более 41% респондентов при условии их безопасности и соответствия требованиям в области информационной безопасности, еще 21% - не против, но им не хватает информации.

Почти треть опрошенных заявили, что суммарный объем их резервных копий на данный момент превышает 10 терабайт данных, а количество резервируемых объектов у некоторых компаний исчисляется сотнями.

85% считают функцию управления резервным копированием критически важной для бизнеса и управляют ею с помощью собственного ИТ-отдела, и лишь 5,2% используют для этого услуги внешнего подрядчика.

Отмечается, что в Беларуси растет популярность гибридных подходов к защите данных, при которых используются как собственные ресурсы, так и сервисы белорусских и зарубежных облачных операторов. Почти 50% опрошенных компаний используют белорусские облачные ресурсы.

«Система резервного копирования внедрена у 84,4% участников исследования. При выборе оператора белорусский бизнес прежде всего ориентируется на цену, используемые технологии и заявленные гарантии, полагаясь на проверенные решения и рекомендации. Платные, коммерческие продукты для резервного копирования использует в Беларуси 57,2% предприятий», — говорится в сообщении.

При этом, почти 40% пользователей заинтересовано в простоте установки систем копирования и хранения данных.

В исследовании были затронуты вопросы информационной безопасности работы с персональными данными. Так четверть общего числа участников выступает за скорейшее соблюдение требований общего европейского регламента защиты данных (GDPR). Еще 20,1% компаний - заявляют об актуальности требований ЕС в Беларуси.

Источник: ПраймПресс