ДМИТРИЙ ШИДЛОВИЧ ВОЗГЛАВИЛ ЗАО «МТБАНК»

Новым председателем правления ЗАО «МТБанк» назначен Дмитрий Шидлович, ранее занимавший пост финансового директора банка.

Данное решение было принято на собрании Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк». Александр Титов, исполнявший обязанности главы банка с 6 декабря 2018 года по 20 мая 2019 года, остается руководителем Блока по работе со значимыми клиентами.

К работе в новой должности Дмитрий Шидлович приступает с 20 мая.

Новый руководитель ЗАО «МТБанк» с отличием окончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета по специальности «Мировая экономика». В МТБанк Дмитрий Шидлович пришел в 2012 году на позицию финансового директора, которую занимал на протяжении 7 лет. С 2014 года входит в состав правления банка.

В должности финансового директора Дмитрий Шидлович курировал Казначейство, направление корреспондентских отношений, вопросы финансового планирования, анализа и прогнозирования, подготовку финансовой, управленческой и пруденциальной отчетности, функцию финансового контроля, координировал разработку бюджета и стратегии банка, возглавлял работу с международными финансовыми институтами.

Предыдущий руководитель МТБанка Андрей Жишкевич 4 декабря прошлого года Указом Президента Республики Беларусь был назначен на должность председателя правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

О МТБанке:

ЗАО «МТБанк» было создано 14 марта 1994 года и стало первым в Республике Беларусь банком с участием иностранного капитала. В настоящее время обслуживание клиентов ведется в 127 отделениях банка, расположенных по всей стране. В апреле 2019 года по результатам конкурса «Банк года – 2018» МТБанк стал победителем в номинации «Банк года – 2018: Лучший среди средних», а также завоевал 1-е место в номинации «Банк с национальным капиталом – 2018». Свежие новости от МТБанка – в официальных группах в Facebook, ВКонтакте и Instagram,