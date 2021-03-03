Промышленность опередила ИТ-сектор?

Белстат сообщает о росте белорусской экономики на 1,3% за первый месяц 2021 года. Наибольший прирост обеспечила промышленность - 2,1%, а айтишники со связью только на 0,2%. Общий объем ВВП за январь составил 12 миллиардов рублей.

Лидерство промышленности над ИТ-сектором по приросту ВВП может быть объяснено отсутствием у Беларуси в начале прошлого года договоренностей с крупными российскими компаниями о поставках нефти, поэтому упало производство нефтепродуктов. Из-за этого на протяжении первого квартала прошлого года падал ВВП. В этом году проблем с поставками нефти нет, что дало промышленности «преимущество».

Для сравнения, в январе прошлого года сектор «информация и связь» обеспечил прирост ВВП на 0,4%, а промышленность закончила январь с «минусовым вкладом» в ВВП.

Тем не менее, доля сектора «информация и связь» в ВВП составила по итогам января этого года 6,5%. В январе прошлого года он была ниже — 5,9%.

Как обстоят дела с экспортом?

Официальной информации по экспорту ИТ-услуг в январе пока нет. Но стали известны данные за декабрь и весь прошлый год. В декабре экспорт телекоммуникационных услуг стал рекордным за последние два года — почти 300 миллионов долларов. По сравнению с декабрем 2019 года экспорт вырос на 20%.

Общий экспорт ИТ-услуг в прошлом году стал рекордным за все время — 2 524,6 миллиона долларов (+18,8 к 2019 году).

Источник: dev.by