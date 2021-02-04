Объем сделок M&A в Беларуси сократился на 87 процентов

Рейтинговое агентство BIK Ratings и инвестиционный бутик ASER Capital провели исследование белорусского рынка сделок M&A. Ими было проанализировано 52 публичные сделки M&A, проведенные в 2019 и 2020 годах.

Сравнение рынка в 2019 и 2020 годах

Как отмечается в исследовании, в 2019 году было заключено 37 публичных сделок M&A. Наибольшая активность на рынке наблюдалась в 3 квартале 2019 года. Объем публичных сделок M&A на белорусском рынке в 2019 году составил 167 млн USD. Объем публичных локальных сделок M&A составил 103 млн USD.

В 2020 году активность на белорусском рынке M&A значительно снизилась. Было заключено лишь 15 публичных сделок. Причинами снижения активности на белорусском рынке стали пандемия COVID-19, экономическая рецессия, а также политическая нестабильность в Беларуси.

По данным аналитиков, объем публичных сделок M&A на белорусском рынке в 2020 году снизился на 87% и составил 21 млн USD. Объем публичных локальных сделок M&A снизился до 18 млн USD.

При этом аналитики обратили внимание, что исходящие сделки занимают наименьшую долю рынка, однако их объем превышает объем входящих сделок. В 2019 году объем публичных исходящих сделок составил 35 млн USD, а входящих – 29 млн USD.

Наибольшее число сделок M&A на белорусском рынке за 2019-2020 гг. составили сделки в ИТ секторе, промышленности и в секторе продуктов питания. Основными секторами сделок по объему являются недвижимость и строительство, ИТ, продукты питания и напитки.

Большая часть входящих сделок за рассматриваемый период была направлена из России (22,2%). На втором месте находятся сделки с США (16,7%).

Прогноз на 2021 год

По прогнозам аналитиков BIK Ratings и ASER Capital, в 2021 году рост рынка по отношению к 2020 году составит 25% в долларовом выражении. Мультипликаторы стоимости компании приблизятся к показателям 2019 года.

Также прогнозируется значительное снижение исходящих M&A сделок. Существенное влияние на оценку стоимости бизнеса будет оказывать затратный метод. Продолжатся сделки по реструктуризации государственных компаний. Наиболее привлекательными секторами для внешних инвесторов в 2021 годустанут: ИТ, промышленность, продукты питания и напитки, финансовый сектор, здравоохранение, розничная и оптовая торговля.

Источник: Thinktanks