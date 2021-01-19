Белорусы продолжают уезжать

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC, Лев Львовский, в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок», заявил о возможности второй волны оттока высококвалифицированных специалистов.

- Бизнесы не закрываются, люди не уезжают с чемоданами прямо сейчас. Это невозможно сделать за месяц. Некоторые не смогут переехать и за год. У человека есть социальные связи, квартира, дети ходят в школу. Люди не собирают чемоданы в тот же день. Для них это сложное решение, которое нужно принять. С момента принятия проходит какое-то время. Когда закончится учебный год, думаю, мы увидим еще одну волну оттока высококвалифицированных специалистов из Беларуси. - Что до производственного бизнеса, то возможно он не переедет. Но будет ли руководство компании делать новые инвестиции, расширять производство в Беларуси, увеличивать количество рабочих мест на своих производствах - скорее всего, нет, – сказал Лев Львовский.

Эксперт также объяснил, как поднятие налогов для IT-сектора и правовой дефолт отбивают охоту у бизнеса планировать на долгосрочную перспективу.

- Декрет о Парке высоких технологий был подписан до 2049 года. Бизнес планировал, что предоставленные ему льготы и гарантии просуществую еще несколько десятков лет. И они строили свои планы исходя и этого. Даже, несмотря на то, что правительство повысило налоги только на два года, это означает, что теперь договоренности уже не имеют никакой цены. Айтишники видят, что у них нет лобби в ПВТ, которое как-то может оградить их от всего остального, что происходит в государстве. Для бизнеса это сигнал, что нельзя доверять даже самым сердечным обещаниям правительства.